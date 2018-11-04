5 стратегий соблазнения мужчин от героинь сериала «Краткий курс счастливой жизни»

Пожалуй, самая интеллектуальная из подруг, работающих в кадровом агентстве «Новый рекрутер». У Любы муж – алкоголик, которого она почти содержит, и проблемы с зачатием ребенка. Случайный секс с полицейским приводит к беременности. Люба уходит от алкоголика и готовится выйти замуж за полицейского.

Стиль Любиного соблазнения можно назвать как «хорошая девочка в поисках приключений» или «оно само как-то так получилось». Поэтому, совершенно закономерно, что изменяет мужу она с хулиганом-гопником, которому повезло вырасти законопослушным и найти работу в полиции. Гены у него тоже «прекрасные»: мать, мелкая аферистка, которая накануне свадьбы ворует золото у будущей невестки. У Любиной стратегии соблазнения больше минусов, чем плюсов – она может привлечь к себе авантюристов, альфонсов, мужчин, ведущих криминальный образ жизни. Именно на них, подобно меду на мух, действует Любина неиспорченность и неискушенность. Уже одно то, что ее бывший мужчина – алкоголик, говорит о созависимом поведении и желании спасти партнера. Единственный способ справиться с этим – осознать ценность собственной жизни.

«Соседка по лестничной площадке»: Катя, 35 лет