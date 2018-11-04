logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

5 стратегий соблазнения мужчин от героинь сериала «Краткий курс счастливой жизни»

Как современные женщины, живущие в мегаполисе, взаимодействуют с мужчинами? Какие есть варианты стратегий? Все это наглядно показано в сериале Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни». Он вышел несколько лет назад и был обвинен во всех грехах: натурализме, гротеске, мизогинии и прочих «нетолерантностях». Стили соблазнения, показанные в фильме, для простоты назвала по именам героинь, которые их используют.
Юлия Кроха,
семейный психолог психотерапевтического центра «Беркана»

«Вижу цель – не вижу препятствий»: Саша, 30 лет

Главная героиня, которую играет Светлана Ходченкова, разведенная молодая женщина, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой в одной квартире. Мама и бабушка осуждают стиль жизни Саши, но ей, это в общем-то, по барабану. Саша красива, свободна и в активном поиске. Сериал начинается Сашиным сексом с незнакомцем в ночном клубе, а наутро она выходит на новую работу. И тут, упс, какая неприятная неожиданность – ее шефом оказывается тот самый мужчина из клуба. Он женат, жена ждет второго ребенка, ему не до приключений, Саше тоже, тем более, что обстоятельства изменились. Но тут возникает одно маленькое «но»: продолжая общаться, они вдруг понимают, что влюбились. Стиль соблазнения Саши можно назвать маскулинным, «пришел, увидел, победил» или «вижу цель – не вижу препятствий», такая Саша — танк. Она максимально открыта, честно говорит о своих чувствах и желаниях. Другое дело, что такая стратегия обычно срабатывает со слабыми или инфантильными мужчинами, которым сложно самим проявить инициативу. Чему у Саши однозначно стоит поучиться, так это умению вести себя органично в любой ситуации. И да, она – самая стильная героиня сериала.

«Хорошая девочка в поисках приключений»: Люба, 31 год

Пожалуй, самая интеллектуальная из подруг, работающих в кадровом агентстве «Новый рекрутер». У Любы муж – алкоголик, которого она почти содержит, и проблемы с зачатием ребенка. Случайный секс с полицейским приводит к беременности. Люба уходит от алкоголика и готовится выйти замуж за полицейского.

Стиль Любиного соблазнения можно назвать как «хорошая девочка в поисках приключений» или «оно само как-то так получилось». Поэтому, совершенно закономерно, что изменяет мужу она с хулиганом-гопником, которому повезло вырасти законопослушным и найти работу в полиции. Гены у него тоже «прекрасные»: мать, мелкая аферистка, которая накануне свадьбы ворует золото у будущей невестки. У Любиной стратегии соблазнения больше минусов, чем плюсов – она может привлечь к себе авантюристов, альфонсов, мужчин, ведущих криминальный образ жизни. Именно на них, подобно меду на мух, действует Любина неиспорченность и неискушенность. Уже одно то, что ее бывший мужчина – алкоголик, говорит о созависимом поведении и желании спасти партнера. Единственный способ справиться с этим – осознать ценность собственной жизни.

«Соседка по лестничной площадке»: Катя, 35 лет

Она уже много лет несчастлива замужем, ее заел быт, не радуют подрастающие дети, и, вот от этой вот, почти какой-то тотальной неудовлетворенности своей жизнью, она изменяет мужу – ничем не примечательному айтишнику.

Таких женщин полно – они стоят за кассами супермаркетов, водят трамваи, ухаживают в хосписах за неизлечимо больными. Они очень хорошо заземлены, почти вросли корнями в русскую почву, они из тех, кто коня на скаку остановят и в горящую избу войдут. На таких женщинах держится весь российский институт брака. Катина стратегия соблазнения — «соседка по лестничной площадке»: она и пожалеть может, и поддержать, и вкусным борщом накормить, и водочки вместе тяпнуть и занять пятихатку до выходных. Ее сексуальность в ее зрелости, раскрепощенности, уверенности в том, что все важные жизненные женские программы она уже отработала – замуж вышла, дети растут, карьера так или иначе сделана, а жизнь проходит как-то мимо.

«Ловля на живца»: Аня, 26 лет

Самая молодая героиня сериала, ее играет Анна Слю, романтичная хентай-подросток-переросток, мечтающая, конечно же, о принце на белом бентли. С принцем все время как-то не срастается – то подонок попадется, то алкоголик, то еще какая-нибудь нечисть в мужском обличье.

Стиль соблазнения Ани можно назвать «ловлей на живца». На первое свидание она надевает атласный кружевной топ и шорты. Посмотрев на нее, мужчина тут же перестает думать головой и начинает думать своим либидо. Как, впрочем, и другие мужчины в радиусе двадцати пяти квадратных метров. Эта стратегия прекрасно работает для одноразовых встреч, но для длительных отношений не подходит. Аня – живое воплощение всех самых сексистских мужских фантазий. Сексапильная, не очень умненькая, постоянно хотящая секса.

«Крокодил в засаде»: Вера Родинка, 55 лет

Ее блестяще играет Ирина Хакамада. Стратегия соблазнения Веры Родинки похожа на охоту крокодила: он тихо-тихо прикинулся бревном, плавающим на поверхности воды, его глаза полузакрыты. Но стоит кому-то стоящему появиться в зоне досягаемости – молниеносный бросок и жертву, которая еще ничего не поняла, уже утянули под воду. Появление такой героини на главном канале страны можно считать революционным – оказывается, женщины после климакса занимаются сексом и да, могут увести партнера у более молодой соперницы.

Вместо заключения

Почему стоит посмотреть этот сериал? Во-первых, изумительные камео, эпизодические роли, которые играют известные медийные персоны. Во-вторых, он интересен взглядом самого режиссера на своих героинь – смеси нежности и презрения, которые так характерны для отношений пар, которые уже не первый десяток лет в браке. Ну и в-третьих, важный вывод, который так и просится после просмотра – невозможно экзистенциальную пустоту души наполнить отношениями. Хеппи-энда, в отличие от фильма, в таких ситуациях в жизни не случается.

Текст: Юлия Кроха

Фото: kinopoisk.ru

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Они отдалились друг от друга»: приятель семьи Высоцкой и Кончаловского высказался о кризисе в их браке
Молодая помощница Петросяна впервые прокомментировала свою беременность
«Мне жизненно необходимо было сбросить вес»: Анна Михалкова рассказала, как и почему похудела на 15 кг
Шатенка Полина Гагарина выглядит в два раза моложе своих лет
Фанат показал, как выглядит Виктория Боня без фотошопа и макияжа
«Я стала похожа на заветную куклу Барби»: солистка Artik&Asti увеличила ягодицы и показала результат