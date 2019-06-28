Ручная работа: 5 любопытных фактов о мануальных ласках, о которых вы не знали

1. Мануальный секс очень разнообразен

В головах многих девушек живет стереотип, что дарить партнеру ручные ласки просто нет смысла, ведь подобное удовольствие он может доставить себе и сам. Несомненно, мужчина способен довести себя до разрядки быстро и с максимальным КПД. Но в исполнении любимой женщины это будет гораздо более чувственно, красиво и приятно. Не стоит также забывать, что мужчина, как правило, мастурбирует одной рукой. Девушка имеет возможность манипулировать обеими и под разными углами, открывая избраннику не сравнимые с самообслуживанием ощущения.

Мануальные техники могут быть не только отличной прелюдией, но и самостоятельным видом секса, причем даже без дополнительных девайсов. Достаточно ваших рук, смазки, знаний и навыков. Даже разное количество и виды лубрикантов способны создавать совершенно разные ощущения. Например, обильное использование смазки вкупе с техникой вакуумной стимуляции головки принесут мужчине точно такие же ощущения, как при оральном сексе. А различные средства с возбуждающим эффектом обеспечат новые грани удовольствия и приблизят яркую разрядку.

2. Ручные техники надежны и эффективны

В отличие от вагинального, орального и любых других видов секса, мануальные техники позволяют максимально управлять ситуацией. С помощью рук можно создавать эрекцию, ускорять или, наоборот, отдалять разрядку партнера, не говоря о многочисленных оттенках наслаждения. И главное, все это не требует преодоления сложностей вроде рвотного рефлекса или ослабленных интимных мышц. Достаточно овладеть техниками — и мощный инструмент управления удовольствием мужчины в ваших руках.

При этом все разнообразие мануальных техник секса строится на двух простых принципах, которые совсем нетрудно запомнить.

Для ускорения оргазма следует всегда двигаться с упором вниз, непрерывно стимулируя купол головки. Если нужно отодвинуть разрядку и улучшить качество эрекции партнера, схема меняется на обратную: движения только с упором вверх, а контакт с куполом головки минимальный.