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Ручная работа: 5 любопытных фактов о мануальных ласках, о которых вы не знали

Увлеченно осваивая новые секс-техники, сценарии и девайсы, девушки нередко забывают про возможности своих рук. И зря. Оказывается, при правильном исполнении мануальные ласки могут впечатлить мужчину ничуть не меньше оральных, более того, принести неожиданную пользу вам самим. Любопытными фактами в защиту ручных техник секса делится эксперт Passion.ru, психолог и секс-тренер Оксана Бачинская.
Оксана Бачинская,
психолог, сексолог, тренер «СЕКС.РФ», ведущая тренинга «Яркий мужской оргазм»

1. Мануальный секс очень разнообразен

В головах многих девушек живет стереотип, что дарить партнеру ручные ласки просто нет смысла, ведь подобное удовольствие он может доставить себе и сам. Несомненно, мужчина способен довести себя до разрядки быстро и с максимальным КПД. Но в исполнении любимой женщины это будет гораздо более чувственно, красиво и приятно. Не стоит также забывать, что мужчина, как правило, мастурбирует одной рукой. Девушка имеет возможность манипулировать обеими и под разными углами, открывая избраннику не сравнимые с самообслуживанием ощущения.

Мануальные техники могут быть не только отличной прелюдией, но и самостоятельным видом секса, причем даже без дополнительных девайсов. Достаточно ваших рук, смазки, знаний и навыков. Даже разное количество и виды лубрикантов способны создавать совершенно разные ощущения. Например, обильное использование смазки вкупе с техникой вакуумной стимуляции головки принесут мужчине точно такие же ощущения, как при оральном сексе. А различные средства с возбуждающим эффектом обеспечат новые грани удовольствия и приблизят яркую разрядку.

2. Ручные техники надежны и эффективны

В отличие от вагинального, орального и любых других видов секса, мануальные техники позволяют максимально управлять ситуацией. С помощью рук можно создавать эрекцию, ускорять или, наоборот, отдалять разрядку партнера, не говоря о многочисленных оттенках наслаждения. И главное, все это не требует преодоления сложностей вроде рвотного рефлекса или ослабленных интимных мышц. Достаточно овладеть техниками — и мощный инструмент управления удовольствием мужчины в ваших руках.

При этом все разнообразие мануальных техник секса строится на двух простых принципах, которые совсем нетрудно запомнить.

Для ускорения оргазма следует всегда двигаться с упором вниз, непрерывно стимулируя купол головки. Если нужно отодвинуть разрядку и улучшить качество эрекции партнера, схема меняется на обратную: движения только с упором вверх, а контакт с куполом головки минимальный.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

3. Для мануального секса тоже есть игрушки

Как и другие виды секса, мануальные техники можно дополнять различными секс-девайсами. В первую очередь это стимуляторы и мастурбаторы. Их использование в разы усиливает эффект ручных ласк, а различные рисунки внутренней поверхности создают совершенно разные ощущения. К примеру, мастурбатор с ярко выраженным спиральным рельефом способен один в один имитировать для мужчины вагинальный секс. Выбор рельефов, дизайна и концепций подобных аксессуаров огромен, что позволяет постоянно пробовать что-то новое, а при желании собирать тематические коллекции для разных случаев и настроения. Главное помнить, что любые стимуляторы и мастурбаторы обязательно применяются со смазкой.

4. Ручные техники доступны всегда и везде

Для орального секса нужен определенный настрой. Анальный секс требует подготовки и некоторых знаний. Даже вагинальная классика возможна не всегда, ведь у каждой женщины бывают «не те дни» цикла, в конце концов, случаются ситуации, когда врач назначил половой покой. Мануальным сексом можно заниматься в любом месте, в любое время и в любом состоянии. И, что важно, не нарушая общественного порядка. Ловкость рук сослужит отличную службу, если страсть застала вас в автомобиле. Или на скамейке в опустевшем вечернем парке. И даже в самолете. Ведь если рядом нет пассажиров, выключено основное освещение и на колени партнера наброшен плед, вы можете исполнить эту популярную фантазию, не покидая кресла и незаметно для окружающих.

5. Это полезно для вашего развития

Мануальный секс приносит не только чувственное наслаждение партнеру, но и неожиданную пользу вам самим. Ведь ручные техники отлично развивают координацию, мелкую моторику и активируют межполушарное взаимодействие головного мозга. Регулярно прибегая к подобным «упражнениям», вы повышаете шансы избежать ранней болезни Альцгеймера, а также тренируете когнитивные функции: внимание, мышление, память, воображение. Принцип «от движения к мышлению» давно и успешно применяется для профилактики и коррекции когнитивных нарушений. Решившись овладеть навыками мануальных ласк, вы получите сразу две пользы: отличные секс-техники на все случаи жизни и инструмент развития собственных способностей.

Текст: Оксана Бачинская

Фото: Vostock Photo

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