Как устроить романтические каникулы: 5 действенных способов

В праздники не стоит забывать и о своей второй половинке. Даже если у вас есть дети, родственники и друзья, большинство из которых нужно охватить за время новогодних каникул, найдите время и желание, чтобы побыть вдвоем. Тем более, среди года у нас не так много времени, чтобы порадовать вниманием свою половинку. При желании придумать что-то романтичное для двоих не так уж и сложно. Если позволяют финансы, можно на пару дней уехать вдвоем загород и встретить там Рождество или отправиться в теплые страны на все каникулы. Но если уехать не получилось или вы не захотели, предлагаем 5 идей, как добавить романтики в эти дни, находясь в городе.

1. Устройте День исполнения желаний

Один день исполняете желания вашего партнера, а на другой – он ваши. Это прекрасная возможность не только провести время вместе, но и наладить отношения, еще больше сблизиться, да и вообще вспомнить ради кого вы собственно чистите зубы по утрам.

Формат с разграничением желаний по дням очень хорош еще и потому, что можно позволить себе то, на что обычно не решаетесь в желании подстроиться под партнера. Это шанс добавить новых идей не только в праздники, но и в будни.

2. Каникулы от детей

Если исполнять желания друг друга вам немножко мешают дети, почему бы не разнообразить их каникулы альтернативным способом? Можно отправить детей на пару дней к бабушке и дедушке — и старшему поколению радость, и детям разнообразие. А у вас будут настоящие каникулы любви. Днем можно отправиться на прогулку или в кино, а вечером устроить ужин при свечах и расслабляющий массаж перед сном. Он обязательно должен быть обоюдным из серии «ты мне – я тебе».