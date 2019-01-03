Как устроить романтические каникулы: 5 действенных способов

В праздники не стоит забывать и о своей второй половинке. Даже если у вас есть дети, родственники и друзья, большинство из которых нужно охватить за время новогодних каникул, найдите время и желание, чтобы побыть вдвоем. Тем более, среди года у нас не так много времени, чтобы порадовать вниманием свою половинку. При желании придумать что-то романтичное для двоих не так уж и сложно. Если позволяют финансы, можно на пару дней уехать вдвоем загород и встретить там Рождество или отправиться в теплые страны на все каникулы. Но если уехать не получилось или вы не захотели, предлагаем 5 идей, как добавить романтики в эти дни, находясь в городе.
1. Устройте День исполнения желаний
Один день исполняете желания вашего партнера, а на другой – он ваши. Это прекрасная возможность не только провести время вместе, но и наладить отношения, еще больше сблизиться, да и вообще вспомнить ради кого вы собственно чистите зубы по утрам.
Формат с разграничением желаний по дням очень хорош еще и потому, что можно позволить себе то, на что обычно не решаетесь в желании подстроиться под партнера. Это шанс добавить новых идей не только в праздники, но и в будни.
2. Каникулы от детей
Если исполнять желания друг друга вам немножко мешают дети, почему бы не разнообразить их каникулы альтернативным способом? Можно отправить детей на пару дней к бабушке и дедушке — и старшему поколению радость, и детям разнообразие. А у вас будут настоящие каникулы любви. Днем можно отправиться на прогулку или в кино, а вечером устроить ужин при свечах и расслабляющий массаж перед сном. Он обязательно должен быть обоюдным из серии «ты мне – я тебе».
3. Зимние купания
Не переживайте — никакого моржевания! В нем, конечно, тоже может быть своя романтика, но она явно не для всех. А вот отправиться вдвоем в бассейн с подогревом под открытым небом — великолепная идея! И воспоминания, которые вы сохраните надолго. Только представьте: зима, на улице мороз, а вы вдвоем в бассейне — настоящая романтика. И будет, что вспомнить.
4. Ночь пути
Сделайте сюрприз своей половинке – купите два билета в Питер или в Казань, забронируйте отель или снимите апартаменты, и проведите 1-2 дня вдали от всех. И пусть ехать совсем недалеко, но в другом городе вы обязательно почувствуете себя влюбленными подростками. А если выкупить целиком купе или взять билеты СВ, то романтика начнется уже в пути.
5. Отельные истории
Можно втайне снять номер в гостинице в своем городе и устроить самое настоящее свидание, которого давно в вашей жизни не было. Пригласите супруга вечером в любимый ресторанчик или просто договоритесь там встретиться, заранее условьтесь, что форма одежды парадная. Можно поиграть в незнакомцев – как будто вы впервые увидели друг друга, а потом пригласить его в гостиницу. Это отличная идея для пар любого возраста, которые хотят, чтобы в их отношениях по-прежнему присутствовала страсть и новизна.
6. Снимаем кино
Просмотр фильмов — традиционный сценарий для новогодних каникул. А что если снять собственное кино? Как мало мы все проводим времени со своими близкими, еще меньше воспоминаний остается у нас на разного рода носителях. Согласитесь, это в корне неправильно! Поэтому наступивший Новый год – отличный повод создать новую семейную традицию: снять кино о себе и своих близких, о том, как вы любите проводить время вместе.
7. Зимой тоже можно гулять
Самое время отправиться на прогулку в заснеженный лес, чтобы устроить катания на санях, лыжах, лепить снежных баб. Не забудьте захватить с собой термос с глинтвейном или горячим чаем, много вкусняшек.
Если идея с лесом вам не нравится или вам там уже были, вспомните о том, что гулять можно не только на природе. В дни новогодних каникул работают все музеи и выставочные объекты.
8. Впадаем в детство
Катание на ватрушке – это удовольствие и для детей, и для взрослых, которым иногда тоже хочется вспомнить, каково это беззаботно, со скоростью лететь с горы, ни о чем не думая и просто радуясь погожему зимнему дню. Одно из самых популярных мест для тюбинга – ВДНХ, там каждый год придумывают что-то новое для любителей катаний на ватрушках. В этом году высота горки 7 метров, к тому же добавлено количество полос, их теперь 5, для того, чтобы мы с вами долго не стояли в очереди. Горка работает до 23.00, в вечернее время включается иллюминация и причин нескучно провести время становится еще больше.
Текст: Марианна Абравитова
Фото: Vostock Photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram