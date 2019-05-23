Любимый муж начал раздражать: 5 бесценных советов, которые помогут спасти ваш брак

Раздражение на слова и действия супруга — первый признак того, что в отношениях пора что–то менять. Ваша семейная лодка, некогда построенная из любви и взаимопонимания, села на мель рутины и однообразия. И с места больше не может двинуться, чтобы плыть дальше. Именно это стало для вас главным раздражителем, а остальные причины — временные, например, раздражительность из–за гормональных изменений во время беременности.
Совет 1
Какой бы побочной ни была причина, нужно ее найти. Подумайте, что и в какой момент начало вас раздражать, определите глобальность причины. Вполне возможно, в вас говорят накопившиеся и невысказанные старые обиды, а вы возвращаете их супругу в виде придирок по поводу и без. Вспомните это все и обязательно откровенно и спокойно поговорите с мужем, он должен понимать причину вашей раздражительности не меньше вас. Составьте список из плюсов и минусов супруга. Он должен сделать то же самое о вас. Обсудите все вместе, расскажите друг другу о том, что бы хотели изменить в отношении каждого из вас. Решение проблемы придет к вам только через разговор и прощение — вам надо извиниться друг перед другом и простить те обиды и недосказанность, которые привели к создавшейся ситуации в вашей семье. Это поможет избавиться от раздражительности и наладить отношения с супругом.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Совет 2
Порой в течение недели или еще более долгого времени может идти дождь. Вам не нравится такая погода, но вы ее принимаете, потому что это не зависит от вас, просто так должно быть. Также и с мужем. Да, вы нашли причины своего раздражения, но ведь ваш супруг не изменился за время брака, многое в нем было еще до момента вашего знакомства. А в начале отношений вы все это видели и принимали спокойно — любой человек не лишен недостатков, а попытка слепить идеальный образ в соответствии со своими желаниями может привести к краху. Ваш муж был и остается тем человеком, которого вы выбрали, и который выбрал вас. Не меняйте его, а принимайте таким, какой он есть. Научитесь просить, подсказывать и направлять, не затаивая обиду глубоко внутри себя.
Совет 3
Молодость склонна к идеализации и эмоциональным порывам. Возможно, ваш брак с этого и начался — страсти и влюбленности. При этом не было понимания друг друга, а желание понять и узнать со временем так и не появилось — вы оба просто плыли по течению семейной жизни с мыслью, что ваша жизнь «как у всех». Подумайте, что вы знаете друг о друге, напишите о любимом человеке, который сейчас вызывает в вас противоположные эмоции, сочинение, пройдите в тексте весь путь от знакомства до сегодняшнего дня. Каким получился ваш текст — длинным и развернутым или коротким, всего в несколько строк? Если ваш вариант первый, то надо понять, чего именно вам не хватает. Во втором случае ваши отношения надо брать в свои руки и начинать их сначала. Поиграйте в знакомство, больше разговаривайте, проводите время вместе. У каждого из вас есть свои увлечения, заинтересуйте ими друг друга. Измените свою сексуальную жизнь, добавьте в нее новизну, это обеспечит вам обоим эмоциональный подъем, отношения перестанут быть серыми, а раздражение уйдет само. Каждый день приносит вам новые знания о родном человеке, и они не со знаком минус. Узнавая больше своего супруга и раскрываясь перед ним в новом свете, вы научитесь понимать друг друга, а это сблизит вас и изменит направление и полярность жизни.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Совет 4
Повторюсь: главной причиной раздражительности становится застой в отношениях. Ваши чувства превращаются в привычку, каждый день проходит по заранее известному сценарию. В этом случае все только в ваших руках. Меняйтесь и меняйте свою жизнь — измените свой стиль и прическу, внесите изменение в привычное и надоевшее ежедневное расписание, сделайте перестановку, добавив в обстановку квартиры яркие аксессуары. Устраивайте что–нибудь незапланированное, радуйте себя и супруга простыми мелочами. Смените обстановку, съездите в отпуск на море или просто на природу на выходные. Вам нужна другая среда, где поменяетесь вы оба, а кроме того, отдохнув, зарядитесь положительной энергетикой. После этого все свои обиды и придирки вы увидите совсем под другим углом, они будут мелкими и недостойными вашего внимания.
Совет 5
Попробуйте представить себе жизнь без мужа. Что вы видите? Только избавьтесь от идеализации и приукрашивания в обоих случаях. Смотрите на все реально и оцените свой брак, определите, стоит ли что–то изменить в отношениях, восстановить их, или пришла пора двигаться дальше, каждому своей дорогой. Если понимаете, что отношения не просто зашли в тупик, то не откладывайте разговор с мужем, он заслуживает уважительного отношения к себе. Решайте совместно судьбу своей семьи, рассмотрите все возможные варианты для восстановления семейных отношений, сходите вместе к психологу. Не поддавайтесь секундному порыву под действием эмоций и раздражающих факторов. Развод возможен, только если вы оба понимаете, что продолжения у брака нет, и каждому надо дальше двигаться и развиваться отдельно.
Текст: Ольга Романив
Фото: Vostock Photo
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