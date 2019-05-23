Любимый муж начал раздражать: 5 бесценных советов, которые помогут спасти ваш брак

Совет 2

Порой в течение недели или еще более долгого времени может идти дождь. Вам не нравится такая погода, но вы ее принимаете, потому что это не зависит от вас, просто так должно быть. Также и с мужем. Да, вы нашли причины своего раздражения, но ведь ваш супруг не изменился за время брака, многое в нем было еще до момента вашего знакомства. А в начале отношений вы все это видели и принимали спокойно — любой человек не лишен недостатков, а попытка слепить идеальный образ в соответствии со своими желаниями может привести к краху. Ваш муж был и остается тем человеком, которого вы выбрали, и который выбрал вас. Не меняйте его, а принимайте таким, какой он есть. Научитесь просить, подсказывать и направлять, не затаивая обиду глубоко внутри себя.

Совет 3

Молодость склонна к идеализации и эмоциональным порывам. Возможно, ваш брак с этого и начался — страсти и влюбленности. При этом не было понимания друг друга, а желание понять и узнать со временем так и не появилось — вы оба просто плыли по течению семейной жизни с мыслью, что ваша жизнь «как у всех». Подумайте, что вы знаете друг о друге, напишите о любимом человеке, который сейчас вызывает в вас противоположные эмоции, сочинение, пройдите в тексте весь путь от знакомства до сегодняшнего дня. Каким получился ваш текст — длинным и развернутым или коротким, всего в несколько строк? Если ваш вариант первый, то надо понять, чего именно вам не хватает. Во втором случае ваши отношения надо брать в свои руки и начинать их сначала. Поиграйте в знакомство, больше разговаривайте, проводите время вместе. У каждого из вас есть свои увлечения, заинтересуйте ими друг друга. Измените свою сексуальную жизнь, добавьте в нее новизну, это обеспечит вам обоим эмоциональный подъем, отношения перестанут быть серыми, а раздражение уйдет само. Каждый день приносит вам новые знания о родном человеке, и они не со знаком минус. Узнавая больше своего супруга и раскрываясь перед ним в новом свете, вы научитесь понимать друг друга, а это сблизит вас и изменит направление и полярность жизни.