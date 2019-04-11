Как вам избежать чужих ошибок в отношениях: 4 провальные женские стратегии в теленовелле «Звоните Ди Каприо»

Марина, «яжемать» или прекрасная истеричка

Ее играет изумительная Юлия Александрова, по совместительству жена и муза режиссера. Марина — жена Льва, брата главного героя Егора. Она – мама двоих чудесных девочек и беременна третьей. Ее эмоциональные качели невозможно списать на ее особое положение. Она настолько аутентична в своей демонстративности, что хочется назвать ее «прекрасной истеричкой». Не очень люблю слово истеричка, потому что оно стигматизирует женщин, больше люблю употреблять слово – гистрионик. Это люди, как мужчины, так и женщины, чье поведение настолько заряжено сильными чувствами, что кажется фальшивым или наиграно-театральным. Но любой гистрионик – в контакте эмоционально теплый, поэтому наряду с демонстративными выходками Марины, когда она идет в салон тайского массажа требовать деньги, прикрываясь детьми или вызывает дезинфекцию на дом, она как умеет, поддерживает мужа. Пожалуй, самый сильный эпизод в раскрытии ее характера, когда она и Лев сидят на балконе, он признается ей в том, что чувствует себя слабым актером, а Марина говорит ему о том, что еще в театральном институте влюбилась в его талант и всегда верит в него.

Неправильная стратегия: позиция «ты мне должен» по отношению к мужу.

Как справиться: взять на себя ответственность за свой брак и перестать травмировать мужа и детей.