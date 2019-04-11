Как вам избежать чужих ошибок в отношениях: 4 провальные женские стратегии в теленовелле «Звоните Ди Каприо»

Марина, «яжемать» или прекрасная истеричка
Ее играет изумительная Юлия Александрова, по совместительству жена и муза режиссера. Марина — жена Льва, брата главного героя Егора. Она – мама двоих чудесных девочек и беременна третьей. Ее эмоциональные качели невозможно списать на ее особое положение. Она настолько аутентична в своей демонстративности, что хочется назвать ее «прекрасной истеричкой». Не очень люблю слово истеричка, потому что оно стигматизирует женщин, больше люблю употреблять слово – гистрионик. Это люди, как мужчины, так и женщины, чье поведение настолько заряжено сильными чувствами, что кажется фальшивым или наиграно-театральным. Но любой гистрионик – в контакте эмоционально теплый, поэтому наряду с демонстративными выходками Марины, когда она идет в салон тайского массажа требовать деньги, прикрываясь детьми или вызывает дезинфекцию на дом, она как умеет, поддерживает мужа. Пожалуй, самый сильный эпизод в раскрытии ее характера, когда она и Лев сидят на балконе, он признается ей в том, что чувствует себя слабым актером, а Марина говорит ему о том, что еще в театральном институте влюбилась в его талант и всегда верит в него.
Неправильная стратегия: позиция «ты мне должен» по отношению к мужу.
Как справиться: взять на себя ответственность за свой брак и перестать травмировать мужа и детей.
Фото: Eastnews
Катя, трудоголик или «железная женщина»
Продюсер, по совместительству любовница главного героя. Закрытая на все пуговицы, ставящая на первый план интересы дела, а не чувства, бизнес-леди. Характер Кати раскрывается тогда, когда она берет на себя заботы о здоровье Егора после его неудавшейся попытки суицида и тяжелой депрессии. Выхаживает его, оплачивает услуги врачей и психотерапевта. Она ни словом ни упрекает главного героя в том, что он заразил ее ВИЧ, не ставит ему ультиматумов, просто берет на себя ответственность и тащит ее, так же, как тащит на себе производство сериала. Катя одинока, но не потому что рядом нет мужчин, а потому что она привыкла их покупать – ролями, деньгами, отношениями. И для нее становится настоящим шоком, когда Лев возвращается к Марине. Самое интересное остается за скобками сериала – как она справится с предательством двух мужчин.
Неправильная стратегия: смешение социальных ролей.
Как справиться: разделить социальные роли – Кати как продюсера и Кати как любовницы и перестать относиться к людям как к функциям. Увидеть за функцией актера, любовника, партнера по бизнесу — личности.
Фото: Globallook
Полина, очаровательная дурочка или «девчонка из провинции»
Подруга Васи, лучшего друга обоих братьев. Они вместе учились в театральном институте, братья становятся актерами, а Василий уходит в бизнес. Полина – невероятно простая, глупенькая, подчас трагикомичная в своей тупости девушка, но очень добрая. Подлостей не делает, на подкалывающие ее шутки не обижается, скорее всего потому, что не понимает полностью их смысл, совершенно по-глупому живет и также по-глупому заражается ВИЧ. В начале сериала, я думала, что Полина просто содержанка, но она остается верной Василию даже после того как он разоряется. Развитие героини происходит в тот момент, когда она осознает, что больна.
Неправильная стратегия: Неумение сказать «нет», отсутствие границ, там, где они по-настоящему необходимы.
Как справиться: Научится различать опасные и безопасные ситуации.
Фото: Instagram
Даша, Ассоль или вечная женственность
Любимая женщина главного героя Егора, невероятно женственная и привлекательная, пожалуй, единственная безусловно положительная героиня во всем сериале. Даша настолько чиста и жертвенна, насколько и созависима. Я много раз писала о созависимости или любовной аддикции, но повторюсь еще раз – это тот случай, когда любовь и отношения приносит лишь боль и разочарования. Основной маркер поведения подобных женщин – интересы партнера они ставят на первом место, а свои – задвигают на второй план. Дашу не в первый раз обманывает Егор, но она по-прежнему его ждет и надеется на то, что он изменится.
Фото: Starface
Неправильная стратегия: созависимые отношения.
Как справиться: в случае созависимых отношений лучше всего обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Работа — обычно, длительная и болезненная, но иначе, рано или поздно, подобные отношения чреваты разрушением жизни.
Текст: Юлия Кроха
Фото: Kinopoisk.ru, Eastnews, Starface, Instagram
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