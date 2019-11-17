14 полезных секс-терминов для тех, кто хочет лучше понимать своего партнера в постели
Асексуальность – полное отсутствие (или очень слабое) влечения к другим людям. При этом не стоит думать, что они фригидны – вовсе нет. Асексуалы могут периодически заниматься сексом, но они совершенно искренне не понимают, для чего им это собственно нужно. Вместо этого они с гораздо большим энтузиазмом потратят время на какое-то действительно интересное (по их мнению) занятие.
Аутосексуальность – если говорить в широком смысле, то данный термин обозначает мастурбацию, а если сосредоточиться на узком, то речь идет о той степени нарциссизма, когда человеку не нужен кто-либо еще, чтобы испытать сексуальную разрядку. Ему вполне достаточно ласкать себя перед зеркалом (или рассматривая свои собственные фотографии), чтобы испытать высшую степень удовольствия.
Бондаж – сексуальная практика (первая буква в аббревиатуре БДСМ), во время которой один из партнеров ограничивает свободу движения другого, используя для этого наручники, веревки, ремни, клетки, кляпы, маски и так далее. Другими словами, это своеобразная игра в беспомощность (обычно на это охотно соглашаются женщины) и тотальный контроль (данная роль в большинстве случаев достается мужчине, но все зависит исключительно от ваших предпочтений).
«Ванильный» секс – «обычный» половой акт, лишенный каких-либо изысков в виде ролевых игр или сексуальных гаджетов и приспособлений. Некоторые считают данный вариант близости слишком мягким и интимным, потому что оба партнера сосредоточены на своих ощущениях, не отвлекаясь на внешние факторы или дополнительно стимулирующие предметы.
Фото: vostock-photo
Викхарита – сексуальная практика, во время которой мужчина двигает половым членом между плотно сжатыми бедрами женщины до тех пор, пока оба партнера не достигают оргазма. Данный вид удовлетворения особо практикуется теми парами, которым не подходит (в силу определенных обстоятельств) «традиционный» способ интимной близости.
Вуайеризм – люди, которых «заводит» просмотр фильмов для взрослых (или наблюдение за сексуальными играми незнакомцев). Они испытывают невероятное возбуждение, подглядывая за интимными процессами и ожидая, что их вот-вот застигнут за столь пикантным занятием.
Гендерная флюидность – люди, испытывающие сексуальное влечение не к какому-то определенному полу, а к конкретному человеку. Таким образом, их может «завести» как мужчина, так и женщина, в зависимости от ситуации.
Демисексуалы – люди, испытывающие сексуальное влечение к партнеру только после того, как установят с ним эмоциональный контакт. Другими словами, интимная связь с незнакомцем на одну ночь их совсем не возбуждает, как, в общем, и внешняя привлекательность избранника. А вот сильные эмоции, которые у них вызывает определенный индивид, может «разбудить» и активизировать их сексуальную энергию.
Пеггинг – вид сексуальной активности, при которой партнеры меняются ролями (на активную женщину и пассивного мужчину). В данном случае дама практикует анальный секс, предварительно вооружившись страпоном (обычно используется двусторонний вариант, чтобы удовольствие могли получать оба партнера одновременно). Те, кто хоть раз попробовал данный вид близости, уверяют, что их представления об удовольствии меняются кардинальным образом.
Фото: vostock-photo
Сапиосексуалы – люди, которых возбуждает интеллект. Они считают ум самым сексуальным органом и испытывают непреодолимое влечение к аналитической логике и умению красиво выражать свои мысли.
Сатириазис – данным термин характеризует гиперсексуального представителя сильного пола (с повышенным либидо), испытывающего регулярную возбудимость вне зависимости от места нахождения или наличия партнера рядом. Другими словами, нимфоманка в мужском варианте.
Сибари – японское искусство бондажа, отличающееся особой сложностью и эстетичностью связывания. Данная техника, сохранившая в себе элемент шоу, впервые появилась в средневековых японских театрах, а со временем трансформировалась в отдельное направление, когда веревки используются не для доставления какого-то дискомфорта партнеру, а в качестве особого языка коммуникации и удовольствия.
Сублимация – воплощение своей сексуальности и эротических фантазий через творческую или духовную деятельность. Данный термин впервые был описан Зигмундом Фрейдом, который считал, что это своеобразный защитный механизм, позволяющий человеку бороться с внутренним напряжением и направить свою энергию (в первую очередь сексуальную) в мирное русло, сделав что-то полезное для общества.
Фроттеризм – практика, при которой сексуальное возбуждение возникает в результате сильного прижимания и трения о тело партнера. При таком половом влечении, весьма распространенном в азиатских странах, человек получает разрядку от тесного контакта c объектом своей страсти путем интенсивных поглаживаний и нажатий, без проникновения.
Фото: vostock-photo
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