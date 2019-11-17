14 полезных секс-терминов для тех, кто хочет лучше понимать своего партнера в постели

Асексуальность – полное отсутствие (или очень слабое) влечения к другим людям. При этом не стоит думать, что они фригидны – вовсе нет. Асексуалы могут периодически заниматься сексом, но они совершенно искренне не понимают, для чего им это собственно нужно. Вместо этого они с гораздо большим энтузиазмом потратят время на какое-то действительно интересное (по их мнению) занятие.

Аутосексуальность – если говорить в широком смысле, то данный термин обозначает мастурбацию, а если сосредоточиться на узком, то речь идет о той степени нарциссизма, когда человеку не нужен кто-либо еще, чтобы испытать сексуальную разрядку. Ему вполне достаточно ласкать себя перед зеркалом (или рассматривая свои собственные фотографии), чтобы испытать высшую степень удовольствия.

Бондаж – сексуальная практика (первая буква в аббревиатуре БДСМ), во время которой один из партнеров ограничивает свободу движения другого, используя для этого наручники, веревки, ремни, клетки, кляпы, маски и так далее. Другими словами, это своеобразная игра в беспомощность (обычно на это охотно соглашаются женщины) и тотальный контроль (данная роль в большинстве случаев достается мужчине, но все зависит исключительно от ваших предпочтений).

«Ванильный» секс – «обычный» половой акт, лишенный каких-либо изысков в виде ролевых игр или сексуальных гаджетов и приспособлений. Некоторые считают данный вариант близости слишком мягким и интимным, потому что оба партнера сосредоточены на своих ощущениях, не отвлекаясь на внешние факторы или дополнительно стимулирующие предметы.