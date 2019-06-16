10 секс-гаджетов, которые помогут вам вернуть страсть в отношения с партнером

1. Мини-вибратор

Удобный девайс для нежных ласк. Визуально выглядит безобидно, но при этом очень мощно вибрирует. Использовать стоит для массажа, для соблазнения, а потом и как дополнение к сексу. Вибратор вызовет приятный отклик, если коснуться им шеи, сосков, внутренней поверхности бедра, промежности. Ласки будут приятны и мужчине, и женщине. При этом маленькое устройство не будет вызывать ревности, ведь оно не похоже на фаллос. Чем больше режимов движения у игрушки, тем интереснее с ней эксперименты.

Стоимость мини вибратора: от 800 рублей.

2. Возбуждающая смазка

Смазка — это не секс-игрушка, а интимная косметика. Но она тоже создана для усиления ощущений. Это нежный крем или гель, который наносят на гениталии перед проникновением. Состав вызывает прилив крови к месту нанесения, это активирует нервные окончания, и ощущения становятся очень интенсивными. Все привычные движения кажутся более насыщенными. Воздействие происходит на обоих партнеров, но есть кремы, которые делают только для мужчин или только для женщин.

Цена на возбуждающий крем: от 500 руб за упаковку.

3. Повязка на глаза

Стоит завязать глаза одному из партнеров, и близость для него станет совершенно другой. Блокируя одно чувство, можно вызвать активацию других. Секс с повязкой дарит много новых переживания, а еще поможет налаживаю доверия в паре. Носить повязку стоит поочередно, чтобы по-другому ощущать присутствие партнера, начать больше его ценить. Какие эксперименты попробовать с повязкой? Вспомните фильм «9 ½ недель», там такой опыт отлично обыгран.

Цена повязки в секс-шопе: от 300 руб.

4. Наручники или комплект для связывания

Связывание во время занятия любовью — это очень популярная фантазия, воплотить ее просто. Наручники позволят приковать человека к кровати, чтобы он не смог двигаться. Конечно, они не полностью лишат его движений, но именно руками свободно он манипулировать не сможет. Если кровать не позволяет использовать наручники, купите специальные ленты для бондажа, они протягиваются под матрасом, помогают приковать человека к кровати, не портя мебель.

Наручники могут оставлять следы на коже, именно поэтому популярнее всего варианты с меховой опушкой или наручи, созданные из кожи. Чем они шире, тем меньше вероятность возникновения следов на запястьях.

Цена на наручники в секс-шопе начинает от 1000 рублей. В оружейных магазинах цены в разы выше.