10 секс-гаджетов, которые помогут вам вернуть страсть в отношения с партнером

1. Мини-вибратор
Удобный девайс для нежных ласк. Визуально выглядит безобидно, но при этом очень мощно вибрирует. Использовать стоит для массажа, для соблазнения, а потом и как дополнение к сексу. Вибратор вызовет приятный отклик, если коснуться им шеи, сосков, внутренней поверхности бедра, промежности. Ласки будут приятны и мужчине, и женщине. При этом маленькое устройство не будет вызывать ревности, ведь оно не похоже на фаллос. Чем больше режимов движения у игрушки, тем интереснее с ней эксперименты.
Стоимость мини вибратора: от 800 рублей.
2. Возбуждающая смазка
Смазка — это не секс-игрушка, а интимная косметика. Но она тоже создана для усиления ощущений. Это нежный крем или гель, который наносят на гениталии перед проникновением. Состав вызывает прилив крови к месту нанесения, это активирует нервные окончания, и ощущения становятся очень интенсивными. Все привычные движения кажутся более насыщенными. Воздействие происходит на обоих партнеров, но есть кремы, которые делают только для мужчин или только для женщин.
Цена на возбуждающий крем: от 500 руб за упаковку.
3. Повязка на глаза
Стоит завязать глаза одному из партнеров, и близость для него станет совершенно другой. Блокируя одно чувство, можно вызвать активацию других. Секс с повязкой дарит много новых переживания, а еще поможет налаживаю доверия в паре. Носить повязку стоит поочередно, чтобы по-другому ощущать присутствие партнера, начать больше его ценить. Какие эксперименты попробовать с повязкой? Вспомните фильм «9 ½ недель», там такой опыт отлично обыгран.
Цена повязки в секс-шопе: от 300 руб.
4. Наручники или комплект для связывания
Связывание во время занятия любовью — это очень популярная фантазия, воплотить ее просто. Наручники позволят приковать человека к кровати, чтобы он не смог двигаться. Конечно, они не полностью лишат его движений, но именно руками свободно он манипулировать не сможет. Если кровать не позволяет использовать наручники, купите специальные ленты для бондажа, они протягиваются под матрасом, помогают приковать человека к кровати, не портя мебель.
Наручники могут оставлять следы на коже, именно поэтому популярнее всего варианты с меховой опушкой или наручи, созданные из кожи. Чем они шире, тем меньше вероятность возникновения следов на запястьях.
Цена на наручники в секс-шопе начинает от 1000 рублей. В оружейных магазинах цены в разы выше.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
5. Виброяйцо с дистанционным управлением
Яйцо создается для женщин, оно погружается во влагалище, но играют с ним именно пары. Включается секс-игрушка с расстояния, и доверить пульт можно партнеру. Он будет менять режимы или неожиданно включать вибрацию, вызывая у спутницы интересный отклик. Управление сегодня возможно даже со смартфона, что очень удобно. Работает девайс тихо, окружающие не узнают, что происходят.
Виброяйцо подходит и для мастурбации. Но это еще и тренажер для укрепления вагинальных мышц. Если с ним часто гулять, мышцы тазового дна будут более эластичными.
Цена виброяйца зависит от производителя и типа управления. Дистанционная модель стоит от 3 тысяч рублей.
6. Массажер
Очень удобная секс-игрушка, которая в любой семье пригодится. Не только для секса, но и для расслабления. Это реальный массажер, который мышцы разминает, снимает боль, подходит для спины, шеи, ног и пр. А еще и в постели поможет, если начать им водить по эрогенным зонам. Прикосновения к клитору или мошонке способны подарить много приятных минут. Как и любой вибратор, массажер можно применять во время орального, анального и вагинального секса, но не вводить внутрь, а массировать тело сверху.
Огромный плюс некоторых массажеров — работа от розетки. Не нужны батарейки или зарядка. Мобильность устройств меньше, зато не нужно задумываться о смене аккумуляторов.
Цена массажера от 4 тысяч рублей.
7. Волновой стимулятор для клитора
Это секс-игрушка разработана только для женщин, но пары покупают их, чтобы она всегда успевала получить оргазм. Бесконтактный стимулятор гарантирует оргазм за 3-5 минут применения. И даже если изначально нет настроения, все равно с таким устройством избежать удовольствия не удастся. Использовать можно как дополнение к вагинальному сексу, просто нужно будет приспособится и приложить к клитору так, чтобы устройство не сдвигалось. Существуют десятки подобных моделей, но удобнее всего те, что еще умеют и вибрировать. Два разных воздействия в одном — это лучшее решение, расширяющее возможности применения.
Цена на вакуумные стимуляторы для женщин от 4 тысяч рублей.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
8. Анальная пробка
Интерес к анальному сексу растет, и чтобы процесс был приятным, к нему нужна правильная подготовка. Анальная пробка помогает привыкнуть к предмету в заднем проходе, дает новое ощущение наполненности. Когда она в теле, все эротические движения кажутся более интересными. Например, у женщин во время использования втулки сужается влагалище, и ощущения от проникновения кажутся более интенсивными. Оргазм для обоих партнеров приходит быстрее. Размер пробки может быть 1-1,5 см в диаметре, этого достаточно, чтобы испытать много нового.
Цена на анальные пробки от 400 руб.
9. Фаллоимитатор
Дилдо может быть копией реального тела, но есть и уникальные модели, не похожие на члены. Все устройство объединяет продолговатая форма, интересный рельеф на поверхности. Длина, ширина, цвет и гибкость могут быть разными, каждый выбирает для себя. Использовать фаллоимитатор можно для двойного проникновения, для мастурбации перед партнером или даже как замену мужчины, если он не может удовлетворить девушку. Самые популярные модели оснащены присоской в основании, их можно закрепить на любой ровной поверхности и применять без помощи рук.
Цена на искусственный фаллос от 900 руб в интернет-магазинах.
10. Эрекционное кольцо с вибрацией
Это конструкция, которая замедляет мужчину, не дает ему финишировать слишком быстро. Кольцо надевают в момент максимальной эрекции, оно препятствует оттоку крови, продлевая секс на 10-15 минут. При этом одновременно вибрирующий элемент касается клитора женщины, что увеличивает ее возбуждение и ускоряет наступление оргазма. С такой секс-игрушкой можно синхронизироваться и научиться одновременному удовольствию. Регулируя силу вибрации, получится контролировать длительность или вызывать у девушки множественные оргазмы.
Цена на эрекционные кольца с вибрацией от 500 руб.
Текст: Ольга Горец
Фото: Vostock Photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!