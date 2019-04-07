10 лайфхаков, которые помогут вновь полюбить супруга и спасут ваш брак

10 стратегий по реанимации чувств к супругу

Разговор по душам. Большинство пар сталкиваются с большими проблемами в общении — и они накладывают непросветную тень на отношения в целом. Попробуйте уделить друг другу время и поговорить по душам. Сообщите мужчине, что происходит у вас в голове, не перегружая его лишним «СПАМом» и не забывая выслушать его. Узнайте, что он думает и чувствует. Всегда есть что-то новое, что можно узнать о партнере. И продолжая проявлять интерес, вы будете лучше чувствовать друг друга.

Представьте, что он не ваш и не с вами. Имеем – не храним. Конечно, для того, чтобы прочувствовать это, вовсе не нужно разрывать отношения. Просто стоит посмотреть на своего мужчину со стороны, как будто он чужой муж. Что он уезжает к другой женщине, целует в носики их детей, по праздникам собирается с ними за богатым столом, встречает закат и рассвет в чужой постели в чужих объятиях. Если от этих мыслей просто коробит, значит явно не стоит допускать их в реальности.

Машина времени. Просмотр старых фото, свадебного видео, перемотка памяти тех дней, когда вы познакомились и строили свои отношения, часто пробуждает давние воспоминания, а с ними и уснувшие чувства и эмоции. Вспомните (а лучше запишите), какие качества вас привлекли в муже и подумайте, исчезли ли они или это вы изменились? И попытайтесь усадить в «машину времени» своего мужа – поделитесь своими воспоминаниями, курьезными историями, похихикайте вместе, а может, немного погрустите.