logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

10 идеальных поз для поиска точки G

Точка G, о которой известно, что она открывает путь к множественным и струйным оргазмам, известна с середины прошлого века, когда исследователь Эрнст Грэфенберг описал некий отдельный женский орган, который он назвал «женской простатой». Некоторые до сих пор не уверены, что точка G на самом деле существует. Другие же активно используют эту особенную зону своего тела. Все, что вы хотели знать о точке G — как ее обнаружить и правильно стимулировать — в материале Passion.ru и Анны Модерски.
Анна Модерска,
секс-консультант и педагог, которая сотрудничает с немецким производителем игрушек для взрослых Fun Factory

История открытия точки G

Опыт, проведенный Грэфенбергом, показал, что при стимуляции определенной области внутри женского влагалища, наступают оргазмы. Сейчас нам понятно, что речь идет не об отдельном органе, а об области в теле, что впоследствии и доказали ученые. Однако именно благодаря Грэфенбергу точка G получила свое название.

В восьмидесятых годах XX века эта зона вызывала у специалистов массу споров, поскольку даже у испытуемых женщин не было однозначного мнения по поводу существования этой точки: одни женщины, принимавшие участие в исследованиях по этому поводу, утверждали, что данная область существует, другие, напротив, заявляли, что ничего подобного нет. И до сих пор в сексологической литературе бытуют разные описания одной и той же области: кто-то именует ее «пещеристым телом», кто-то «горошиной» и даже бугорком внутри женского лона.

Где находится точка G

Справедливости ради, стоит отметить, что понятие «точка» не совсем соответствует действительности. Это скорее небольшая область, в которой влагалище близко соприкасается с мочеточником. Мочеиспускательный канал окружен парауретральными железами, а они в этом месте они очень близко к стимулируемому месту. И воздействие именно на эти железы через стенку вагины вызывает максимальное удовольствие. Получается, что точка G не на поверхности слизистой, а за стенкой влагалища. Но если на нее правильно воздействовать, она реально подарит приятные переживания.

Точка G может размещаться на глубине от 2,5 до 6 см и определяться на ощупь далеко не у всех женщин. Она может быть незаметна визуально, но все равно важно знать, где она располагается, для правильной стимуляции. Найти ее можно и самостоятельно: лечь на спину, широко расставив ноги, введя внутрь влагалища пальцы и держа ладонь вверх, подушечками найдя нужную точку.

Активна ли ваша точка G?

Ваша точка G работает нормально, если при стимуляции влагалища наступает сильное возбуждение, наступает оргазм и выделяется некоторое количество жидкости. Иногда ее очень много: именно точка G является причиной струйных оргазмов, когда при стимуляции внутренних желез происходит выброс накопленной жидкости, сходной по составу с мужской спермой, а не мочой, хоть и большое количество этой смазки и вызывает ощущение, что женщина описалась. Так выглядит оргазм, который принято называть вагинальным. Если же вагинальная стимуляция не вызывает никакой реакции, точку G необходимо разбудить, поработав над ней.

Зону в передней стенке влагалища, где и находится спящая точка, необходимо массировать, действуя с разной интенсивностью. Движения должны быть в едином неторопливом ритме в виде нажатий и поглаживаний с разной силой. Точка G у каждой женщины расположена индивидуально, а, следовательно и реакция на ее активацию может быть разной. Поэтому необходимо максимально расслабиться и прислушиваться к ощущениям. Потребуется время, взаимопонимание между партнерами и множество экспериментов, чтобы научиться получать оргазмы от стимуляции точки G. В этом помогут и секс-игрушки, например, вибраторы. И только потом можно переходить непосредственно к позам.

Переходим к действиям: 10 поз для стимуляции точки G

Начиная исследовать позы, придется признаться, что большинство из них, увы, вообще не годятся для стимуляции точки G. В большинстве поз пенис лишь немного касается точки G, практически не вызывая никакой реакции. Следовательно, нужно подобрать такие, в которых есть правильный угол вхождения во время секса. Но дело далеко не только в технике: если у вас нет настроя на близость, если партнер игнорирует прелюдию, но со рвением первопроходца рвется открыть неизведанное, чтобы посмотреть, как же выглядит «тот самый» оргазм», то лучше и не начинать. Потому что без желания и предварительного «разогрева» любые манипуляции в этой области будут вызывать лишь раздражение. Только внимательность, терпеливость, отсутствие спешки и умение прислушиваться к реакциям тела помогут найти вам обоим заветную точку.

1. V-образная. Используйте в качестве опоры все, что может оказаться у вас в доме: подоконник, стол, стиральная машинка. Сев на опору, женщина кладет ноги на плечи партнера, который входит в нее как бы снизу.

2. Принцесса на подушке. Это привычная миссионерская поза с одним нюансом: под таз партнерши необходимо поместить одну-две подушки, плед или одеяло, чтобы таз оказался выше головы, но при этом сохранилось ощущение комфорта. Проникновение в таком положении будет не очень глубоким, зато передняя стенка влагалища, где находится заветная точка G, будет стимулироваться самым лучшим образом. Для создания еще большей близости женщина может обхватить мужчину ногами.

3. Пизанская башня. Вариант позы «Наездница» (надеюсь, вы в курсе, что из себя представляет эта поза?), в которой женщина занимает положение сверху, но движется в ней неспешно, словно нежная волна, при этом отклоняясь назад. Неспешно – ключевое слово, которое отличает «Пизанскую башню» от «Наездницы», где женщина может превратиться в буйную амазонку и лихо оседлать жеребца.

4. Вертикаль. Мужчина в этой позе должен обладать отличными физическими данными, потому, что ему придется стоять и удерживать женщину за ягодицы когда та обнимает ногами бедра мужчины. При этом мужчина, двигаясь поступательно, как бы совершает небольшие приседания. Уф! Только в том случае, если он – большой и сильный, а вы – нежная и хрупкая.

5. Березка. Женщина поднимает ноги вверх, приподнимает корпус, поддерживая его руками под поясницей. Затем кладет лодыжки на плечи партнера – и вперед!

6. Дельфин. Опираясь на свои плечи, женщина как можно выше поднимает свой таз, мужчина держит ее за ноги под коленями и притягивает ее к себе на бедра.

7. Давление. Женщина находится в положении лежа, мужчина входит и притягивает ее колени к своей груди, так чтобы таз его партнерши приподнимался.

8. Шезлонг. Мужчина сидит на постели и опирается на свои согнутые локти, при этом партнерша располагается валетом, размещая свои ступни на его плечах. В этой позе стимулирование точки G достигается благодаря скользящим движениям.

9. Догги-стайл. Тут все абсолютно просто и известно всем. Однако, как мы помним, для стимуляции точки G надо двигаться неспешно. В этой позиции ритм может контролировать или только мужчина или же оба партнера.

10. Перевернутая ложка. Мужчина и женщина лежат на боку лицом друг к другу. Проникновение неглубокое, но его угол – идеален для одновременной стимуляции клитора и точки G.

Текст: Анна Модерска

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже
«Я позволяла себе то, что не должна позволять жена и мать»: Алена Бабенко рассказала о крахе своего брака
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке