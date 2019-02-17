10 идеальных поз для поиска точки G

История открытия точки G

Опыт, проведенный Грэфенбергом, показал, что при стимуляции определенной области внутри женского влагалища, наступают оргазмы. Сейчас нам понятно, что речь идет не об отдельном органе, а об области в теле, что впоследствии и доказали ученые. Однако именно благодаря Грэфенбергу точка G получила свое название.

В восьмидесятых годах XX века эта зона вызывала у специалистов массу споров, поскольку даже у испытуемых женщин не было однозначного мнения по поводу существования этой точки: одни женщины, принимавшие участие в исследованиях по этому поводу, утверждали, что данная область существует, другие, напротив, заявляли, что ничего подобного нет. И до сих пор в сексологической литературе бытуют разные описания одной и той же области: кто-то именует ее «пещеристым телом», кто-то «горошиной» и даже бугорком внутри женского лона.

Где находится точка G

Справедливости ради, стоит отметить, что понятие «точка» не совсем соответствует действительности. Это скорее небольшая область, в которой влагалище близко соприкасается с мочеточником. Мочеиспускательный канал окружен парауретральными железами, а они в этом месте они очень близко к стимулируемому месту. И воздействие именно на эти железы через стенку вагины вызывает максимальное удовольствие. Получается, что точка G не на поверхности слизистой, а за стенкой влагалища. Но если на нее правильно воздействовать, она реально подарит приятные переживания.

Точка G может размещаться на глубине от 2,5 до 6 см и определяться на ощупь далеко не у всех женщин. Она может быть незаметна визуально, но все равно важно знать, где она располагается, для правильной стимуляции. Найти ее можно и самостоятельно: лечь на спину, широко расставив ноги, введя внутрь влагалища пальцы и держа ладонь вверх, подушечками найдя нужную точку.