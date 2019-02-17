10 идеальных поз для поиска точки G

История открытия точки G
Опыт, проведенный Грэфенбергом, показал, что при стимуляции определенной области внутри женского влагалища, наступают оргазмы. Сейчас нам понятно, что речь идет не об отдельном органе, а об области в теле, что впоследствии и доказали ученые. Однако именно благодаря Грэфенбергу точка G получила свое название.
В восьмидесятых годах XX века эта зона вызывала у специалистов массу споров, поскольку даже у испытуемых женщин не было однозначного мнения по поводу существования этой точки: одни женщины, принимавшие участие в исследованиях по этому поводу, утверждали, что данная область существует, другие, напротив, заявляли, что ничего подобного нет. И до сих пор в сексологической литературе бытуют разные описания одной и той же области: кто-то именует ее «пещеристым телом», кто-то «горошиной» и даже бугорком внутри женского лона.
Где находится точка G
Справедливости ради, стоит отметить, что понятие «точка» не совсем соответствует действительности. Это скорее небольшая область, в которой влагалище близко соприкасается с мочеточником. Мочеиспускательный канал окружен парауретральными железами, а они в этом месте они очень близко к стимулируемому месту. И воздействие именно на эти железы через стенку вагины вызывает максимальное удовольствие. Получается, что точка G не на поверхности слизистой, а за стенкой влагалища. Но если на нее правильно воздействовать, она реально подарит приятные переживания.
Точка G может размещаться на глубине от 2,5 до 6 см и определяться на ощупь далеко не у всех женщин. Она может быть незаметна визуально, но все равно важно знать, где она располагается, для правильной стимуляции. Найти ее можно и самостоятельно: лечь на спину, широко расставив ноги, введя внутрь влагалища пальцы и держа ладонь вверх, подушечками найдя нужную точку.
Активна ли ваша точка G?
Ваша точка G работает нормально, если при стимуляции влагалища наступает сильное возбуждение, наступает оргазм и выделяется некоторое количество жидкости. Иногда ее очень много: именно точка G является причиной струйных оргазмов, когда при стимуляции внутренних желез происходит выброс накопленной жидкости, сходной по составу с мужской спермой, а не мочой, хоть и большое количество этой смазки и вызывает ощущение, что женщина описалась. Так выглядит оргазм, который принято называть вагинальным. Если же вагинальная стимуляция не вызывает никакой реакции, точку G необходимо разбудить, поработав над ней.
Зону в передней стенке влагалища, где и находится спящая точка, необходимо массировать, действуя с разной интенсивностью. Движения должны быть в едином неторопливом ритме в виде нажатий и поглаживаний с разной силой. Точка G у каждой женщины расположена индивидуально, а, следовательно и реакция на ее активацию может быть разной. Поэтому необходимо максимально расслабиться и прислушиваться к ощущениям. Потребуется время, взаимопонимание между партнерами и множество экспериментов, чтобы научиться получать оргазмы от стимуляции точки G. В этом помогут и секс-игрушки, например, вибраторы. И только потом можно переходить непосредственно к позам.
Переходим к действиям: 10 поз для стимуляции точки G
Начиная исследовать позы, придется признаться, что большинство из них, увы, вообще не годятся для стимуляции точки G. В большинстве поз пенис лишь немного касается точки G, практически не вызывая никакой реакции. Следовательно, нужно подобрать такие, в которых есть правильный угол вхождения во время секса. Но дело далеко не только в технике: если у вас нет настроя на близость, если партнер игнорирует прелюдию, но со рвением первопроходца рвется открыть неизведанное, чтобы посмотреть, как же выглядит «тот самый» оргазм», то лучше и не начинать. Потому что без желания и предварительного «разогрева» любые манипуляции в этой области будут вызывать лишь раздражение. Только внимательность, терпеливость, отсутствие спешки и умение прислушиваться к реакциям тела помогут найти вам обоим заветную точку.
1. V-образная. Используйте в качестве опоры все, что может оказаться у вас в доме: подоконник, стол, стиральная машинка. Сев на опору, женщина кладет ноги на плечи партнера, который входит в нее как бы снизу.
2. Принцесса на подушке. Это привычная миссионерская поза с одним нюансом: под таз партнерши необходимо поместить одну-две подушки, плед или одеяло, чтобы таз оказался выше головы, но при этом сохранилось ощущение комфорта. Проникновение в таком положении будет не очень глубоким, зато передняя стенка влагалища, где находится заветная точка G, будет стимулироваться самым лучшим образом. Для создания еще большей близости женщина может обхватить мужчину ногами.
3. Пизанская башня. Вариант позы «Наездница» (надеюсь, вы в курсе, что из себя представляет эта поза?), в которой женщина занимает положение сверху, но движется в ней неспешно, словно нежная волна, при этом отклоняясь назад. Неспешно – ключевое слово, которое отличает «Пизанскую башню» от «Наездницы», где женщина может превратиться в буйную амазонку и лихо оседлать жеребца.
4. Вертикаль. Мужчина в этой позе должен обладать отличными физическими данными, потому, что ему придется стоять и удерживать женщину за ягодицы когда та обнимает ногами бедра мужчины. При этом мужчина, двигаясь поступательно, как бы совершает небольшие приседания. Уф! Только в том случае, если он – большой и сильный, а вы – нежная и хрупкая.
5. Березка. Женщина поднимает ноги вверх, приподнимает корпус, поддерживая его руками под поясницей. Затем кладет лодыжки на плечи партнера – и вперед!
6. Дельфин. Опираясь на свои плечи, женщина как можно выше поднимает свой таз, мужчина держит ее за ноги под коленями и притягивает ее к себе на бедра.
7. Давление. Женщина находится в положении лежа, мужчина входит и притягивает ее колени к своей груди, так чтобы таз его партнерши приподнимался.
8. Шезлонг. Мужчина сидит на постели и опирается на свои согнутые локти, при этом партнерша располагается валетом, размещая свои ступни на его плечах. В этой позе стимулирование точки G достигается благодаря скользящим движениям.
9. Догги-стайл. Тут все абсолютно просто и известно всем. Однако, как мы помним, для стимуляции точки G надо двигаться неспешно. В этой позиции ритм может контролировать или только мужчина или же оба партнера.
10. Перевернутая ложка. Мужчина и женщина лежат на боку лицом друг к другу. Проникновение неглубокое, но его угол – идеален для одновременной стимуляции клитора и точки G.
Текст: Анна Модерска
Фото: Vostock Photo
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