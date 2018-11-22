Женатые мужчины — о том, почему они решились на измены: реальные истории

Николай, 32 года, программист, женат 5 лет
«Да, я регулярно изменяю жене. И да, я считаю себя образцовым семьянином. Семья для меня — жена и дочка — это самое главное в жизни. Наши планы, совместное время — это всегда в приоритете у меня. Я очень уважаю жену, забочусь о ней, души не чаю в дочке.
Но у меня, скажем так, пытливый ум. Мне всегда хочется чего-то большего. Как в работе я всегда ищу какие-то собственные проекты и подработки, помимо основной деятельности, так и в жизни. Я мечтатель, если хотите, и романтик, да.
Больше всего мне нравится сама игра. Когда идешь на риск, флиртуя с коллегами: они ведь в курсе, что я женат — как отреагируют? Отчитают за вольности, переведут в шутку или я вижу в глазах ответный огонек? Обожаю этот момент. И вообще весь период ДО — до того, как сама измена в форме секса произойдет. Но и секс мне важен. В первую очередь потому, что моя любимая, моя жена совершенно нетемпераментна, к сожалению. Мы говорили об этом (не об изменах, а о том, чего хотелось бы в сексе), я даже предлагал пойти к семейному психологу, но она не в восторге от этой идеи.
Еще мне не хватает в жене соратницы, равной по уму. Мне хочется обсуждать с ней все свои идеи, строить вместе желаемое будущее, хочется, чтобы она была равным и интересным собеседником в этом. Но она всегда лишь говорит, что поддержит меня, что в этом ничего не понимает и что все будет так, как я решу. Да, я достаточно властный с ней, с самого начала. И если бы она не поддалась моей властности, мы бы не были женаты. Такой вот парадокс: мне очень важна ее поддержка, ее полное принятие меня, ее уважение. И я понимаю, что женщины, которые привлекают меня в сексе или о которых я только мечтаю, оставаясь в френдзоне и довольствуясь лишь разговорами с ними, — они бы не признавали так мой авторитет, как признает она. В итоге я имею все, что мне нужно, но не в одном месте. Она? Конечно же, не изменит, это немыслимо. И я от нее никогда не уйду тоже!»
Андрей, 33 года, технолог на пищевом производстве, 9 лет женат
«Изменял и буду изменять, разводиться не собираюсь. Жену свою люблю и уважаю как мать своих детей. Все началось после рождения второго ребенка четыре года назад. Двое маленьких детей, жена не вышла из первого декрета, вся ушла в материнство. Проблемы в сексе были и раньше, но со временем только усугубились. У меня сильный тип половой конституции, секса хочу много и часто, а Тане, так зовут жену, совсем не до секса. Она устает с детьми и хлопотами по хозяйству, предлагал ей отдать старшую дочку в садик, бабушки-дедушки нам не помогают, живут в других городах, на няню или помощницу по дому я один не зарабатываю.
Знакомлюсь на сайте знакомств, сразу говорю, что женат и ничего, кроме секса и редких встреч, предложить не могу. Соглашаются в основном замужние женщины либо только что разведенные, которые еще не готовы к серьезным отношениям, а потребность в сексе есть. Стараюсь избегать длительных отношений, чтобы не привязываться эмоционально. Пару месяцев, и достаточно. Один раз влюбился прямо как мальчишка в замужнюю молодую девушку. Ревновал ее к мужу, кое-как смог справиться с собой.
Иногда встречаюсь с двумя-тремя женщинами одновременно. Про совесть и чувство вины стараюсь вообще не думать, у меня как будто бы две параллельные жизни: одна — это дом и семья, вторая — работа и любовницы. Оправдываю себя тем, что обеспечиваю семью, что хороший отец, много времени уделяю детям, а любовницы — несколько часов в неделю. Если бы узнал, что жена мне изменяет, развелся бы, наверное. Знаю, у меня двойные стандарты, но я должен быть уверен в своей женщине».