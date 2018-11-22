Женатые мужчины — о том, почему они решились на измены: реальные истории

Николай, 32 года, программист, женат 5 лет

«Да, я регулярно изменяю жене. И да, я считаю себя образцовым семьянином. Семья для меня — жена и дочка — это самое главное в жизни. Наши планы, совместное время — это всегда в приоритете у меня. Я очень уважаю жену, забочусь о ней, души не чаю в дочке.

Но у меня, скажем так, пытливый ум. Мне всегда хочется чего-то большего. Как в работе я всегда ищу какие-то собственные проекты и подработки, помимо основной деятельности, так и в жизни. Я мечтатель, если хотите, и романтик, да.

Больше всего мне нравится сама игра. Когда идешь на риск, флиртуя с коллегами: они ведь в курсе, что я женат — как отреагируют? Отчитают за вольности, переведут в шутку или я вижу в глазах ответный огонек? Обожаю этот момент. И вообще весь период ДО — до того, как сама измена в форме секса произойдет. Но и секс мне важен. В первую очередь потому, что моя любимая, моя жена совершенно нетемпераментна, к сожалению. Мы говорили об этом (не об изменах, а о том, чего хотелось бы в сексе), я даже предлагал пойти к семейному психологу, но она не в восторге от этой идеи.

Еще мне не хватает в жене соратницы, равной по уму. Мне хочется обсуждать с ней все свои идеи, строить вместе желаемое будущее, хочется, чтобы она была равным и интересным собеседником в этом. Но она всегда лишь говорит, что поддержит меня, что в этом ничего не понимает и что все будет так, как я решу. Да, я достаточно властный с ней, с самого начала. И если бы она не поддалась моей властности, мы бы не были женаты. Такой вот парадокс: мне очень важна ее поддержка, ее полное принятие меня, ее уважение. И я понимаю, что женщины, которые привлекают меня в сексе или о которых я только мечтаю, оставаясь в френдзоне и довольствуясь лишь разговорами с ними, — они бы не признавали так мой авторитет, как признает она. В итоге я имею все, что мне нужно, но не в одном месте. Она? Конечно же, не изменит, это немыслимо. И я от нее никогда не уйду тоже!»