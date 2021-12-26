Запасной вариант: как определить, что мужчина женат и скрывает это (и мы не про кольцо)
Мужчина может тщательно скрывать свое семейное положение по причине того, что боится спугнуть понравившуюся девушку. Ведь не каждая готова быть, так скажем, запасным аэродромом и довольствоваться лишь парой часов совместного времени, а затем оставаться в одиночестве.
Встречаясь с «холостяком», женщина строит планы на семейную счастливую жизнь, тогда как он лишь утоляет свой аппетит. Однако, растрачиваясь на женатика, девушка удлиняет дорогу к настоящей любви, а также рискует остаться с разбитым сердцем. Согласитесь, узнать о таком, когда нафантазировали прекрасное совместное будущее и потратили на кавалера уйму времени, совсем неприятно. В связи с этим затягивать с выяснением реальных дел не стоит, надо убедиться, что вы у возлюбленного единственная.
Способы убедиться, что мужчина свободен
- При знакомстве с мужчиной важно сразу узнать о его статусе. Сделайте это в процессе разговора или обратите внимание на наличие обручального кольца. Однако, если он задумал скрывать свои отношения, данные советы не помогут. Тогда следует, например, присмотреться к его безымянному пальцу на правой руке и отыскать полоску на коже.
- Также проверить добропорядочность ухажера позволит паспорт. Если документ оказался в вашем доступе, посмотрите, стоит ли штамп. Хотя отсутствие отметки о женитьбе не гарантирует его свободу. Возможно, он находится в серьезных, но незарегистрированных отношениях с другой женщиной.
- Можно напроситься в гости и посмотреть на его реакцию. Свободный мужчина спокойно пригласит вас на чашечку чая, а рассказы о том, что у него не убрано, — лишь отговорки, поскольку это обычно их не сильно волнует. Также задуматься стоит, если вы оказались у него, а раньше не замечали признаки педанта, но обнаружили идеально чистую квартиру. Здесь два варианта: либо это не его настоящее жилье, а «гнездо разврата», либо кто-то ухаживает за жилищем.
Признаки женатика
Тайные встречи
Женатый мужчина постарается не появляться с вами на людях или вблизи своего места жительства, чтобы не встретить нежеланных знакомых. Также он наверняка не представит вас близким и друзьям, боясь за донос супруге о наличии пассии. О том же говорит и уклонение от каких-либо контактов в социальных сетях — он элементарно не добавляет вас в друзья, не говоря уже о публикации совместных фотографий.
Скрытность
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Будучи в отношениях, он не станет рассказывать о своей жизни, а, наоборот, предпочтет сфокусироваться на ваших историях. Этот прием существует для того, чтобы вы не получили лишней информации. Определенные данные позволят узнать о нем больше подробностей, что поможет, например, отыскать профиль в соцсетях.
Телефон
В этом пункте заподозрить неладное проще. Например, явный признак женатика, что вы общаетесь в определенное время и лишь по его инициативе, а звонит он в основном с работы или машины. К тому же мужчина будет всегда держать телефон при себе, а для разговоров удаляться в другое помещение, чтобы вы не услышали лишнего, или вовсе сбрасывать все входящие.
Отговорки
На самом деле легко распознать такую ложь, но некоторые девушки, находясь под влиянием любовных чар, позволяют «вешать лапшу себе на уши» самыми нелепыми историями. Существует ряд банальных отмазок, которые часто встречаются в любовных романах, вроде проблем у близких, приезда родственника, болезни мамы, срочного вызова начальника или внезапной командировки. Конечно, это стандартные примеры и он может придумать что-то поискуснее.
Нет разговоров о будущем
Вы никогда не услышите и разговоров о совместном будущем. Если он вдруг поделится своими планами, картинка будет слишком идеальной или вас в них не окажется. Последний вариант указывает на то, что мужчина не планирует строить с вами долгосрочные отношения, его устраивает секс без обязательств.
Почему изменяют
Конечно, не только мужчины грешат связями на стороне, в меньшем числе и женщины порой не прочь разнообразить секс. Неверность партнеров чаще всего связана с проблемами в семье, когда хочется бежать от постоянных скандалов и истерик. Тогда супруг ищет «спасение» в объятиях более спокойного и понимающего человека.
Еще измены возникают из-за желания разнообразия и новых ощущений, когда, казалось бы, все в семье хорошо, но пропала страсть и стало скучно. Неверность в этом случае не означает, что любовь прошла. Дело в том, что вашему супругу захотелось новых эмоций.
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