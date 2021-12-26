Запасной вариант: как определить, что мужчина женат и скрывает это (и мы не про кольцо)

Будучи в отношениях, он не станет рассказывать о своей жизни, а, наоборот, предпочтет сфокусироваться на ваших историях. Этот прием существует для того, чтобы вы не получили лишней информации. Определенные данные позволят узнать о нем больше подробностей, что поможет, например, отыскать профиль в соцсетях.

Телефон

В этом пункте заподозрить неладное проще. Например, явный признак женатика, что вы общаетесь в определенное время и лишь по его инициативе, а звонит он в основном с работы или машины. К тому же мужчина будет всегда держать телефон при себе, а для разговоров удаляться в другое помещение, чтобы вы не услышали лишнего, или вовсе сбрасывать все входящие.

Отговорки

На самом деле легко распознать такую ложь, но некоторые девушки, находясь под влиянием любовных чар, позволяют «вешать лапшу себе на уши» самыми нелепыми историями. Существует ряд банальных отмазок, которые часто встречаются в любовных романах, вроде проблем у близких, приезда родственника, болезни мамы, срочного вызова начальника или внезапной командировки. Конечно, это стандартные примеры и он может придумать что-то поискуснее.