Закоренелые холостяки: мужчины 35+ признались, почему на самом деле не хотят жениться

Стас, 35 лет, маркетолог, встречается с девушкой 2 года

«Почему я еще не женат? Потому что я идеалист. Я очень ответственно подхожу к этому вопросу. Я считаю, что многие женятся, потому что подходят поверхностно, не от большого эмоционального интеллекта. Женятся, потому что «ну все пацаны уже, и мне пора», а не потому что любят, не потому что встретили свою единственную. Они не думают наперед о человеке, о женщине, которую берут в жены, не думают о том, что их брак обречен с самого начала. А я думаю. «Многие знания — многие печали», помните же?

У меня были длительные отношения, больше 5 лет, но я так и не созрел для женитьбы. Потом был перерыв в серьезных отношениях. Сейчас я уже два года встречаюсь с девушкой. Но мы даже не живем вместе. Знаете, вот у меня есть приятель — он вообще не заводит отношений, только связи на одну ночь. Я же постоянно в серьезных отношениях. Стратегии у нас разные — результат один в итоге. Оба не женаты и не встретили ту единственную.