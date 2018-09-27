Закоренелые холостяки: мужчины 35+ признались, почему на самом деле не хотят жениться

Стас, 35 лет, маркетолог, встречается с девушкой 2 года
«Почему я еще не женат? Потому что я идеалист. Я очень ответственно подхожу к этому вопросу. Я считаю, что многие женятся, потому что подходят поверхностно, не от большого эмоционального интеллекта. Женятся, потому что «ну все пацаны уже, и мне пора», а не потому что любят, не потому что встретили свою единственную. Они не думают наперед о человеке, о женщине, которую берут в жены, не думают о том, что их брак обречен с самого начала. А я думаю. «Многие знания — многие печали», помните же?
У меня были длительные отношения, больше 5 лет, но я так и не созрел для женитьбы. Потом был перерыв в серьезных отношениях. Сейчас я уже два года встречаюсь с девушкой. Но мы даже не живем вместе. Знаете, вот у меня есть приятель — он вообще не заводит отношений, только связи на одну ночь. Я же постоянно в серьезных отношениях. Стратегии у нас разные — результат один в итоге. Оба не женаты и не встретили ту единственную.
Проблема не в женщинах, а в том, что я к ним испытываю. Я жду именно определенного чувства со своей стороны, ищу чистого чувства. Другой разговор, что это в итоге выливается в поиски на сайтах знакомств за спиной постоянного партнера...
Но я хороший человек, я не обещаю жениться, и я не жадный, делаю все, чтобы женщине со мной было хорошо.
Как я узнаю, что то самое чувство пришло? Ну я же любил, был влюблен. Просто потом что-то пошло не так. Да, я основываюсь на опыте предыдущих отношений: хотел бы встретить все лучшее из прошлого в настоящем.
Как человек не глупый, я понимаю, что у меня сложился какой-то свой образ идеальных отношений. А идеал по определению не существует в реальности. Но как идеалист я все равно верю в лучшее и надеюсь, что настоящая любовь мне все-таки встретится. Плюс мужчины больше склонны думать о том, что «я еще и в 40 жених ничего». Хотя, конечно, это тоже самообман, я понимаю».
Александр, 35 лет, ученый, не состоит в отношениях
«Последние несколько лет все свое время я посвящаю карьере и саморазвитию. У меня есть четкий план, который нужно реализовать. Я сейчас просто не могу себе позволить отвлекаться на отношения. Но вообще потом я хочу жениться. Думаю, это будет года через три. Откуда такая цифра? Следующие два года у меня уже строго распланированы, а потом нужен будет минимум год (если повезет) для поиска партнера. Этот год я планирую получать удовольствие от жизни во всех ее проявлениях.
В отношения должна быть гармония. Поэтому мой человек должен удовлетворять следующим критериям: один из них — это желание быть лучшим в своей области деятельности, тогда с таким человеком будет интересно. Другой — хорошо развитая логика и наличие аналитического мышления. Тогда можно будет совместно принимать решения и, если необходимо, разрешать проблемные ситуации с позиции логики. Важно, чтобы это был человек, который знает, что такое тяжелый труд, тот, у кого есть сила воля для достижения целей, несмотря ни на что, который был готов и готов сейчас жертвовать многим для этого. У Арнольда Шварценеггера есть очень интересное интервью на эту тему».
Семен, 39 лет, фотограф, живет в гражданском браке 3 года
«Мы с моей девушкой любим друг друга, у нас все хорошо. Но жениться пока не планируем. Причем это не только мое решение. Я спрашивал ее, что если надо, можем и расписаться — она говорит, ей тоже этого не надо. Какой вообще в этом смысл? Ради штампа в паспорте? Мы не видим в этом действии практического смысла. Если смысл будет, почему бы и нет. Детей, например, мы не планируем.
По причине нестабильной жизни в нашей стране: нет надежды, что тут возможно вообще будущее. Хотим эмигрировать, а это проще делать без детей, учим язык, я осваиваю профессию программиста. А вот уже когда эмигрируем, может и о детях подумаем. Но вообще такой цели у нас нет — дети. Если уж прям захочется кого-то воспитывать, я не против и из детдома взять ребенка. Ну если будет уже поздно или просто своих не получится. Я не придаю значения всякой галиматье про продолжение дворянского рода Кукуево-Сеноваловых.
Значение детей в принципе как-то раздуто в нашем обществе. Дети все равно никогда не будут нами. Они биологически похожи, но суть другая, это совершенно другой человек. И не факт даже, что он принесет тебе этот злосчастный стакан воды в старости. Рассчитывать можно только на себя.
Я был женат 10 лет, потом мы развелись. Женился в 23 после армии: ни образования, ни работы нормальной, ничего в жизни не видел толком — идиот. Я бы вообще запретил жениться до 35, хотя бы мужчинам — то есть до тех пор, пока не перестанешь думать членом. Глядишь, и браки были бы прочнее и выбор осознанный».
Текст: Александра Кузнецова
Фото: Shutterstock