«Зачем вообще эта показуха?»: мужской взгляд на 23 Февраля
Казалось бы, что плохого в том, что наши соотечественницы за несколько дней до праздника объединяются в группы по интересам, бурно обсуждают, что в этом году подарить – что-то креативно или «как обычно». Зачастую эти обсуждения так и остаются на уровне обсуждений и мужчинам вновь презентуют порядком поднадоевшие дезодоранты, носки, трусы и прочие «очень нужные в быту вещи». «А что тут такого? Это же все в хозяйстве пригодится», - непонимающе закатывают глаза дамы и мысленно готовятся 8 Марта получить ответный презент – желательно дорогой и эксклюзивный. «Ну, я же себя не на помойке нашла. Почему я должна радоваться, например, гелю для душа?», - фыркала как-то одна моя знакомая, когда ее кавалер (на тот момент, потом они расстались) преподнес ей дорогостоящее средство, которое есть в арсенале только у тех людей, которые могут себе позволить вкладываться в себя. Увы, но дама этот жест не оценила и прогнала избранника прочь с вердиктом «Не годен». А что по этому поводу думают сами мужчины? Готовы ли они выворачивать карманы в международный женский день, получив перед этим набор (и это в лучшем случае) платков, носков или нижнего белья?
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Кирилл, 39 лет, предприниматель
«Я бы вообще отменил этот праздник. Или нет, не так. Я бы запретил нашим женщинам дарить такие подарки. Что это за отношение? Почему они считают, что у всех мужчин нашей страны вдруг резко в один день закончилась пена для бритья, парфюм, носки или трусы? Мы что, сами себе это не в состоянии купить в конце концов? Почему бы не проявить креатив и не порадовать своего избранника чем-то действительно приятным? Я не имею ввиду дорогим. Пусть это будет те так дорого, но интересно. Иначе я считаю это неуважением и обижусь, если мне преподнесут нечто похожее. И потом в ответ подарю нечто похожее – пену для бритья, дезодорант или шампунь в конце концов. Дамы, признайтесь честно, вы будете довольны таким подарком на 8 Марта?»
Алексей, 25 лет, IT-специалист
«Я вообще не вижу смысла во всем этом. И мне очень неприятно получать такое внимание. Кто вообще это придумал? Зачем? Указать мужчинам на их место? Бессмысленно».
Олег, 35 лет, партнер в юридической фирме
«Зачем нам нужен какой-то специальный день, чтобы вспомнить об армии? Для этого, кажется, не нужен особый повод. А военным и дню победы мы отдаем дань 9 Мая. Даже если забыть о военно-патриотической атрибутике и воспринимать этот праздник просто как гендерный, то зачем дарить что-то просто «для галочки»? В общем, я очень негативно отношусь к этому празднику и в моем окружении никто никого не поздравляет «с мужским днем». Справедливости ради стоит отметить, что 8 Марта я тоже воспринимаю нейтрально. Я не пытаюсь в этот день угождать женщинам или осыпать их цветами с ног до головы. Тем более мне непонятно, когда дамы вдруг начинают требовать что-то существенно в качестве подарка. Почему? В Европе, например, в этот день принято женщинам преподносить скромную веточку мимозы и все. И дамам там даже не придет в голову требовать дорогой сувенир или обижаться на избранника за то, что он не посвятил ближайшие 24 часа удовлетворению ее потребностей и желаний. У нас же все это превратилось в какой-то фарс. Печально».
Роберт, 23 года, музыкант
«Я считаю это не праздником, а показухой. Серьезно! Помню, в школе в этот день учителя раздавали нам фуражки и георгиевские ленты, а девочки дарили блокноты, ручки, шоколадки и прочие подобные мелочи. Мы рисовали плакаты, но, по сути, не понимали, зачем все это нужно, ведь потом следом идет праздник 9 Мая, который как раз больше подходит для того, чтобы чествовать военных и вспоминать о героизме наших предков. У кого бы я не спрашивал, никто так и не смог мне толком объяснить историю возникновения праздника 23 Февраля. Просто почему-то все уверены, что каждый мужчина должен защищать свое Отечество и ему непременно об этом нужно напомнить. Хотя бы таким образом. Я стараюсь спокойно реагировать, когда кто-то меня поздравляет в этот день, но сам я никому не отправляю подарки и не высказываю теплые пожелания. Мои друзья и близкие вообще равнодушно относятся к этой дате».
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Сергей, 50 лет, аналитик
«Гордится нужно тем, что хорошо. У любого народа есть что-то памятное, чем он гордится и о чем любит вспоминать. А чем гордимся мы в таком случае? Созданием Красной армии? Но и до этого у нас существовала, скажем, царская армия, которая отличилась великими победами. Профессиональный праздник военных? Тогда почему же у нас не устраивают выходные дни по поводу остальных профессиональных праздников? Того же Дня финансиста или Дня телевидения, например. К тому же, среди военных очень много женщин, так почему же, мы не вспоминаем и о них? Если оставлять этот праздник, то его просто необходимо сделать гендерным и отказаться от традиции дарить безделушки. Женщины, если хотите порадовать своего мужчину, то просто приготовьте ему что-то вкусное. Поверьте, это намного приятнее «дежурного» подарка».
Антон, 43 года, охранник
«Мне кажется, что это важный праздник, но только нужно определиться, кого именно чествуют – мужчин вообще или только тех, кто имеет непосредственное отношение к военному делу. В зависимости от этого и выстраивать ту или иную стратегию. Лично я поздравляю с этим днем лишь ветеранов или тех, кто служил. Я, например, поддерживаю связь с сослуживцами и стараюсь помогать им по мере возможности».