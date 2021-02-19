«Зачем вообще эта показуха?»: мужской взгляд на 23 Февраля

Кирилл, 39 лет, предприниматель

«Я бы вообще отменил этот праздник. Или нет, не так. Я бы запретил нашим женщинам дарить такие подарки. Что это за отношение? Почему они считают, что у всех мужчин нашей страны вдруг резко в один день закончилась пена для бритья, парфюм, носки или трусы? Мы что, сами себе это не в состоянии купить в конце концов? Почему бы не проявить креатив и не порадовать своего избранника чем-то действительно приятным? Я не имею ввиду дорогим. Пусть это будет те так дорого, но интересно. Иначе я считаю это неуважением и обижусь, если мне преподнесут нечто похожее. И потом в ответ подарю нечто похожее – пену для бритья, дезодорант или шампунь в конце концов. Дамы, признайтесь честно, вы будете довольны таким подарком на 8 Марта?»

Алексей, 25 лет, IT-специалист

«Я вообще не вижу смысла во всем этом. И мне очень неприятно получать такое внимание. Кто вообще это придумал? Зачем? Указать мужчинам на их место? Бессмысленно».

Олег, 35 лет, партнер в юридической фирме

«Зачем нам нужен какой-то специальный день, чтобы вспомнить об армии? Для этого, кажется, не нужен особый повод. А военным и дню победы мы отдаем дань 9 Мая. Даже если забыть о военно-патриотической атрибутике и воспринимать этот праздник просто как гендерный, то зачем дарить что-то просто «для галочки»? В общем, я очень негативно отношусь к этому празднику и в моем окружении никто никого не поздравляет «с мужским днем». Справедливости ради стоит отметить, что 8 Марта я тоже воспринимаю нейтрально. Я не пытаюсь в этот день угождать женщинам или осыпать их цветами с ног до головы. Тем более мне непонятно, когда дамы вдруг начинают требовать что-то существенно в качестве подарка. Почему? В Европе, например, в этот день принято женщинам преподносить скромную веточку мимозы и все. И дамам там даже не придет в голову требовать дорогой сувенир или обижаться на избранника за то, что он не посвятил ближайшие 24 часа удовлетворению ее потребностей и желаний. У нас же все это превратилось в какой-то фарс. Печально».

Роберт, 23 года, музыкант

«Я считаю это не праздником, а показухой. Серьезно! Помню, в школе в этот день учителя раздавали нам фуражки и георгиевские ленты, а девочки дарили блокноты, ручки, шоколадки и прочие подобные мелочи. Мы рисовали плакаты, но, по сути, не понимали, зачем все это нужно, ведь потом следом идет праздник 9 Мая, который как раз больше подходит для того, чтобы чествовать военных и вспоминать о героизме наших предков. У кого бы я не спрашивал, никто так и не смог мне толком объяснить историю возникновения праздника 23 Февраля. Просто почему-то все уверены, что каждый мужчина должен защищать свое Отечество и ему непременно об этом нужно напомнить. Хотя бы таким образом. Я стараюсь спокойно реагировать, когда кто-то меня поздравляет в этот день, но сам я никому не отправляю подарки и не высказываю теплые пожелания. Мои друзья и близкие вообще равнодушно относятся к этой дате».