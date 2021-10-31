Все или ничего: что на самом деле волнует вашего мужчину в постели

В первую очередь мужчины обращают внимание на эмоции, которые проявляют женщины во время полового акта. Они наслаждаются процессом, если видят настоящее блаженство своей партнерши во время страсти. В этот момент мужчины не замечают целлюлит на теле избранницы, ее округлый живот, лишние сантиметры на талии. Им важно понимать, что все делают правильно и девушка довольна процессом.

Ощущения

Во время занятий любовью важно ярко выражать свои эмоции. Стоны, изгибы тела, ласки и шепот говорят партнеру, что он на правильном пути. Своеобразная «обратная связь» придает мужчине уверенности и еще больше возбуждает его. А если вы молчите или не проявляете свои чувства, это может оттолкнуть партнера и он задумается о продолжении сексуальных отношений.

Запах

На аромат, который несет на себе женщина, мужчина обращает внимание еще до того, как посмотрит в ее глаза. А естественный запах женщины считается настоящим афродизиаком и значительно увеличивает притяжение в паре. При этом удачно подобранный парфюм еще больше разожжет в партнере страсть, однако главное — не переборщить с ароматическими эффектами и не оттолкнуть его.

Кожа