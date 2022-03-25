Трудности перевода: что делать женщине, чтобы мужчина ее всегда понимал

Если вы мимоходом зададите вопрос «А не поменять ли тебе шторы, дорогой?», скорее всего, вас проигнорируют или покажут недовольство. И здесь нет ничего необычного. Почему так происходит? Представьте, что мозг вашего мужа — компьютер, который открыл программу, а ваша задача находится в другой папке. Чтобы о ней подумать и тем более решить, в компьютере нужно сохранить рабочий файл, закрыть программу и открыть новую. Наш же компьютер — много открытых вкладок, в которых мы свободно гуляем. Но если вы будете знать принцип работы мозга партнера, вам будет проще выстраивать коммуникации без конфликтов.

3. Не требуйте проявления чувств

Перестаньте спрашивать его, как дела, и вытряхивать из него скрытые эмоции. Такие безобидные вопросы часто раздражают мужчин. Замечали? Все потому, что их воспитывали сильными, говорили, что плакать нельзя. Общество порицает чрезмерную чувствительность и эмоциональность. Их клеймят за это и не берут «в стаю». Поэтому он не разбирается в вашем чувственном мире.

Мужчина всю жизнь вытесняет и контролирует чувства, а вы давите на больное. Он не знает, как описать весь хаос, что кипит внутри. Поэтому редко обсуждает личные переживания. А вы в ответ обижаетесь и думаете, что он не доверяет, скрывает или что вы ему безразличны. Но не стоит судить по себе.

К тому же многие мужчины такие вопросы воспринимают как попытку контроля и реагируют агрессивно. Если вам хочется излить накопившееся, поговорите с подругой. А партнеру выражайте конкретное предложение.