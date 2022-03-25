Трудности перевода: что делать женщине, чтобы мужчина ее всегда понимал

Трудности перевода: что делать женщине, чтобы мужчина ее всегда понималТренер по этикету предложила 4 методики, которые работают
Диана Джалалова
Телеведущая, тренер по этикету, блогер
Как действовать женщине, чтобы мужчина понимал: 4 эффективные стратегии
1. Четко излагайте ход мыслей
Мы привыкли говорить много и витиевато. Заходим к сути издалека, вспоминая множество деталей. Но мужчинам сложно воспринимать такой поток информации. Они могут отключаться и поддерживать диалог мычанием в такт. Подобное мужское поведение стало причиной множества комедийных сцен, ведь проблема до смеха узнаваема. Так происходит потому, что мужчина заточен на поиск и решение проблем. А женщинам важнее чувства. Отсюда наша страсть передать ситуацию, окрашенную эмоциями. Но мужскому мышлению тяжело воспринимать столько лишней информации. Он, как неумелый танцор на паркете, теряется, сбивается с ритма и перестает ориентироваться в ходе повествования. Перестройте процесс коммуникации, чтобы четко доносить смысл. Попробуйте отбросить лишние детали из разговора.
2. Примите его природу
Мужское восприятие информации формировалось с древних времен и до сих пор включает старые механизмы. Если мы легко переключаемся с одной задачи на другую: варим суп, следим за детьми, думаем о записи на неделю вперед к детским врачам, репетиторам, продумывать выходные, подарок свекрови и т.д., — то наша вторая половинка всегда держит фокус на одной задаче. Мужчине нужно выследить и убить мамонта, чтобы накормить все племя. Он не думает в эти моменты о чувствах и настроении. И спустя века ничего не поменялось.
Если вы мимоходом зададите вопрос «А не поменять ли тебе шторы, дорогой?», скорее всего, вас проигнорируют или покажут недовольство. И здесь нет ничего необычного. Почему так происходит? Представьте, что мозг вашего мужа — компьютер, который открыл программу, а ваша задача находится в другой папке. Чтобы о ней подумать и тем более решить, в компьютере нужно сохранить рабочий файл, закрыть программу и открыть новую. Наш же компьютер — много открытых вкладок, в которых мы свободно гуляем. Но если вы будете знать принцип работы мозга партнера, вам будет проще выстраивать коммуникации без конфликтов.
3. Не требуйте проявления чувств
Перестаньте спрашивать его, как дела, и вытряхивать из него скрытые эмоции. Такие безобидные вопросы часто раздражают мужчин. Замечали? Все потому, что их воспитывали сильными, говорили, что плакать нельзя. Общество порицает чрезмерную чувствительность и эмоциональность. Их клеймят за это и не берут «в стаю». Поэтому он не разбирается в вашем чувственном мире.
Мужчина всю жизнь вытесняет и контролирует чувства, а вы давите на больное. Он не знает, как описать весь хаос, что кипит внутри. Поэтому редко обсуждает личные переживания. А вы в ответ обижаетесь и думаете, что он не доверяет, скрывает или что вы ему безразличны. Но не стоит судить по себе.
К тому же многие мужчины такие вопросы воспринимают как попытку контроля и реагируют агрессивно. Если вам хочется излить накопившееся, поговорите с подругой. А партнеру выражайте конкретное предложение.
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4. Давайте поддержку и восхищайтесь своим любимым
Нам проще укорить в бытовой мелочи, отругать как ребенка. Но так вы предаете своего мужчину, потому что принимаете не его сторону. Вот частый пример и экзамен, который мы часто проваливаем. На выходных он выпил, расслабился, выпустил чувства наружу, чудаковато танцует, поет. Ваша реакция? Почти все начинают одергивать своего мужчину, словно он нашкодил. И в этом кроется ошибка. Здесь благоразумнее его прикрывать. Потому что в постоянном мужском стрессе тоже важно расслабляться. И если он будет знать, что вы в одной лодке, он и вас защитит. Чтобы ваш рыцарь всегда проявлял широту поступков, проступайте аналогично.
Фото: pixabay