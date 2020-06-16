Реальные истории мужчин, переживших (или сделавших вид) измены любимых женщин

Олег, 47 лет, бизнесмен: «Как-то раз я увидел переписку моей благоверной с каким-то иностранцем. На вопрос: «Что это было» она поспешила оправдаться, что всего лишь решила подтянуть язык и нашла неплохого преподавателя. Затем, конечно, я понял, что интересовала ее не только учеба. Она даже ездила в другую страну в гости к своему Ромео, а когда тот решил ее оставить, вернулась ко мне за прощением. Простил ли я? Конечно. Жалею? Нисколько. Оступиться может кто угодно, но главное я понял, как много значит для меня этот человек (если уж я решил дать ей второй шанс и принял обратно)».

Николай, 45 лет, генеральный директор в международной компании: «Мне казалось, что у меня идеальная жизнь: красавица-подруга и карьера, о которой многие могут только мечтать. На тат момент мы с моей возлюбленной встречались уже 3 года и дело медленно, но верно шло к свадьбе. И пока я продумывал каждую мелочь и зарабатывал деньги для нашего безбедного существования, моя вторая половинка тоже времени даром не теряла. Оказалось, что она на работе познакомилась с иностранцем, вскружила ему голову, дождалась от него кольцо с увесистым бриллиантом и… укатила в Германию. Я был просто раздавлен. В самом начале отказывался верить в произошедшее, а затем решил, что, видимо, судьбе так было нужно. Благоверная вернулась через год. Ее брак распался, и она вернулась на родину в поисках понимания и утешения. Что могу сказать… Я ее, конечно, утешил, вот только замуж теперь вряд ли позову. Пока мы просто встречаемся и стараемся не вспоминать о ее предательстве».

Руслан, 28 лет, IT-специалист: «Мне кажется, что измена моей девушки была своего рода возмездием. Ведь в самом начале наших отношений, когда я не воспринимал все всерьез и не задумывался о совместном будущем, я позволял себе иногда уходить в загул с друзьями. Она терпела и переживала, конечно. А потом, по ее же словам, стало настолько обидно, что решила отомстить мне той же монетой. Отомстила. Я не осуждаю, но решение начать все сначала далось мне нелегко. Каждый раз ловлю себя на мысли, что, возможно, надо было поступить иначе. Но пока не сдаюсь и не извожу ее ревностью или обидой».

Евгений, 36 лет, дизайнер: «Девушка призналась, что изменила мне в самом начале отношений. Якобы она таким образом хотела понять, действительно ли у нее есть ко мне чувства или это так… встречи без обязательств. Я, конечно, обиделся и ушел, как говорится «громко хлопнув дверью». Через какое-то время остыл и решил простить – люблю эту женщину и постараюсь сделать так, чтобы у нее больше никогда не возникало даже мыслей об измене».

Роберт, 28 лет, финансист: «Об измене моей партнерши мне поведала ее подруга. Как-то раз в доверительной беседе (и под действием крепких напитков) она решила мне открыть глаза и дала понять, что моя девушка меня недостойна. Я, конечно, напрягся, но не стал устраивать допрос с пристрастием своей второй половинке – если человек посчитает нужным, то сам мне обо всем расскажет. С другой стороны, возможно, ее подруга просто решила отомстить за что-то таким образом и моя возлюбленная мне верна. Ведь наверняка ничего такого не было. Или все же было?»