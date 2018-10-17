Что делать, если мужчина вас раздражает: рекомендации психолога

Кто виноват?

Двойственные чувства

Нам кажется, если мы любим, то не имеем права злиться на партнера. Ну, как же, девочкам с детства внушают, что важно быть милыми и добрыми, и тогда за ними обязательно приедет принц на белом Мазерати и увезет в жизнь мечты. А если девочка плохо себя ведет, злится и вообще всячески проявляет свою витальность, – то Дед Мороз не подарит куклу на Новый год, учительница заругает, а мама с папой будут стеснятся ее при родственниках и знакомых. И мы вырастаем в святой уверенности, что злость разрушает отношения.

Так вот, открою вам великую тайну, не злость разрушает отношения, а непроявленная злость. Поэтому любить и злиться на партнера одновременно – хорошо и правильно, это и называется двойственные чувства. Есть эмоции, а есть чувства. Раздражение и злость – ситуативны, они маркер, показывающий, что ваши личностные границы нарушены, а любовь – продолжительна во времени.

Подавленные желания

Механизм психологической защиты – проекцию, в свое время описал еще Зигмунд Фрейд. То, что мы в себе не принимаем, мы приписываем партнеру. Моя клиентка Анна, 36 лет – невероятная чистюля. Дома у нее ни соринки, рабочему месту в офисе может позавидовать операционная, салон машины – как будто бы только что после химчистки. Единственная угроза домашнему раю – Анин мужчина, который то тарелку после себя не вымоет, то грязные носки разбросает, то ужас-ужас, в обуви пройдет по ковровому покрытию.

Когда мы с Анной разбирали подобные ситуации, она вспомнила, что ее мама совершенно не принимала в ней маленькую неряху, ту девочку, которая так заигрывалась, что уже не было сил убрать за собой игрушки или увлекшись, разрисовывала не только весь альбом, но и обои. Та детская часть оказалась настолько подавленной, что любые ее проявления в партнере вызывали у Ани дикую злость. То, что у Анны скрывалось и болело внутри, она приписывала внешнему воздействию со стороны своего партнера.