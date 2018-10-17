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Что делать, если мужчина вас раздражает: рекомендации психолога

Причин для того, чтобы злиться на мужчин – превеликое множество. Другое дело, что большинство из них на поверку оказываются не такими уж значительными. Особенно после того, как в паре происходит ссора века и на горизонте начинает маячить идея о расставании. Что же прячется за нашей агрессией к мужчине и почему мы не принимаем его поведение?
Юлия Кроха,
семейный психолог психотерапевтического центра «Беркана»

Кто виноват?

Двойственные чувства

Нам кажется, если мы любим, то не имеем права злиться на партнера. Ну, как же, девочкам с детства внушают, что важно быть милыми и добрыми, и тогда за ними обязательно приедет принц на белом Мазерати и увезет в жизнь мечты. А если девочка плохо себя ведет, злится и вообще всячески проявляет свою витальность, – то Дед Мороз не подарит куклу на Новый год, учительница заругает, а мама с папой будут стеснятся ее при родственниках и знакомых. И мы вырастаем в святой уверенности, что злость разрушает отношения.

Так вот, открою вам великую тайну, не злость разрушает отношения, а непроявленная злость. Поэтому любить и злиться на партнера одновременно – хорошо и правильно, это и называется двойственные чувства. Есть эмоции, а есть чувства. Раздражение и злость – ситуативны, они маркер, показывающий, что ваши личностные границы нарушены, а любовь – продолжительна во времени.

Подавленные желания

Механизм психологической защиты – проекцию, в свое время описал еще Зигмунд Фрейд. То, что мы в себе не принимаем, мы приписываем партнеру. Моя клиентка Анна, 36 лет – невероятная чистюля. Дома у нее ни соринки, рабочему месту в офисе может позавидовать операционная, салон машины – как будто бы только что после химчистки. Единственная угроза домашнему раю – Анин мужчина, который то тарелку после себя не вымоет, то грязные носки разбросает, то ужас-ужас, в обуви пройдет по ковровому покрытию.

Когда мы с Анной разбирали подобные ситуации, она вспомнила, что ее мама совершенно не принимала в ней маленькую неряху, ту девочку, которая так заигрывалась, что уже не было сил убрать за собой игрушки или увлекшись, разрисовывала не только весь альбом, но и обои. Та детская часть оказалась настолько подавленной, что любые ее проявления в партнере вызывали у Ани дикую злость. То, что у Анны скрывалось и болело внутри, она приписывала внешнему воздействию со стороны своего партнера.

Образ вашего идеального мужчины

Мужская часть женской души, открытая Карлом Юнгом, подразумевает скрытый в бессознательном архетип идеального мужчины. Анимус как пазл, складывается из образов и моделей поведения папы и мужчин, которые окружают девочку в первые годы жизни.

Если папа надежный, теплый и принимающий, то у девочки формируется здоровый анимус. Если папа слаб и во всем подчиняется маме, или папа вообще не принимает участия в воспитании ребенка, то, скорее всего, анимус будет слабым.

Ведь если мы с детства видим, что папы нет, а мама пашет как бык во время посевной, то понятно, что слабый анимус попробует скомпенсироваться и захватить душу женщины. И тогда она теряет женственность. Именно поэтому сильные женщины, обладающие слабым анимусом, в партнеры выбирают себе слабых мужчин. Ведь наш мужчина – точная копия нашего анимуса.

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