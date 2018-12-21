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Олег Рой: «Противоположности притягиваются, но это могут быть лишь яркие романы, а не истории на всю жизнь»

Он – один из самых популярных писателей современности, лауреат литературных премий, сценарист, общественный деятель, красивый мужчина, преданный отец и мечта сотни женщин. Несмотря на свою востребованность, Олег Рой успевает заниматься благотворительностью, считая, что каждый, кто нуждается в помощи, должен ее получить. Совсем недавно в издательстве «Эксмо» вышел новый роман мастера современной прозы - «Герой ее романа», где удивительным образом соединяются яркие характеры главных героев, почти мистические повороты сюжета, романтические признания и неожиданный финал. Мы решили узнать, а как сам Олег Рой относится к романтике, присутствует ли она в его жизни и что он может посоветовать тем дамам, которые пока еще не встретили достойных мужчин.

Что такое романтика глазами мужчин?

Как слово «мясо» охотник и вегетарианец воспринимают по-разному, так и в слово «романтика» каждый вкладывает свое понятие. Если для женщин – это часто стандартный набор: ужин в ресторане, желательно при свечах; красивые слова, желательно в рифму; прогулка по ночному городу, лучше на Porsche; ночь в лепестках роз, разбросанных по кровати роскошного отеля, то для мужчины игра не всегда стоит свеч, зажженных в зале ресторана. Не все умеют говорить красивые слова, для некоторых это все равно, что сдавать экзамен по красноречию. А тот, кто умеет, чаще всего, дальше этих слов с места не сдвинется. Да и если посмотреть все знаковые фильмы о любви, то пары, которые познакомились во время опасной ситуации, а не в ресторане, намного крепче и счастливее. Людей объединяют события.

Мужчины тоже хотят эмоций — ярких и незабываемых. Но романтика по-мужски лежит за пределами всех этих постановочных сцен...
Олег Рой,
писатель, лауреат литературных премий, и награды «Золотой рыцарский крест доблести и чести» за вклад в литературу и благотворительность

Романтика – это мечта, фантазия, способность чувствовать друг друга и вдохновлять. По-моему, в наш скоростной век, совсем скоро романтичные люди, как редкий вид, попадут в Красную книгу. Современным женщинам проще добраться до тридевятого царства-государства и услышать, как былинный герой перебирает струны на волшебных гуслях, чем найти мужчину – этакого героя нашего времени: настоящего, свободного, романтичного и финансово обеспеченного. Другое дело, что и девушки – другие, вы прочтите на первом свидании сонет Шекспира или Петрарки, и получите нокаут в первом же раунде, потому что то, что раньше считалось романтичным, сейчас воспринимается глупым и бессмысленным. Сейчас – время самостоятельных людей. Коучи всего мира учат прежде всего любить себя – и многие это воспринимают дословно, то есть не замечают вокруг никого, кроме себя. Но тем не менее природу не обманешь.

Мужчины тоже хотят эмоций — ярких и незабываемых. Но романтика по-мужски лежит за пределами всех этих постановочных сцен. Одному для ощущения красоты и новизны чувств надо покорить вместе с любимой вершину горы; другому — сбежать от цивилизации, разбить палатку в лесу, сидеть под открытым небом, смотреть на звезды, петь песни под гитару и жарить картошку на костре; третий мечтает совершить прыжок с парашютом; а четвертый спит и видит, как однажды он с возлюбленной промчится на мотоцикле по ночному городу… Путешествия и приключения – вот, что для многих мужчин является символом романтики. И, если для женщин романтичный период часто похож на замедленную съемку в красивом фильме, то для нормальных мужчин – это чаще всего скорость и драйв, ритм, в котором он должен почувствовать, подходит ему эта женщина или нет.

Конечно, в начале отношений все мы можем друг другу подыграть. Мужчина может прикинуться идеальным принцем в костюме, с букетом алых роз. Женщина, ради того, чтобы понравиться, может отправиться с ним на рыбалку и просидеть в раздумьях: «Зачем мне все это надо?» — на берегу какого-то водохранилища. Но мы ведь говорим о романтике, когда обоих подхватывает эта волна эмоций. И тут надо помнить о некоторых нюансах. Иногда то, что мужчине кажется романтичным, у женщины вызывает сильный стресс. Например, мужчины долго думают, но быстро делают – и вот, купил он два билета на самолет, взял за руку любимую девушку, втайне привез ее в аэропорт и поставил перед фактом: «Летим, милая…» Ему этот поступок кажется крайне романтичным. Есть у меня один друг, который таким способом решил выразить свои чувства. И это стоило ему многих тысяч потраченных денег и нервов, потому что, если для мужчины романтика – это часто конечная станция, действие и поступок, то для женщины – это путь. Прежде чем ехать с милым на край света, ей надо сбросить пару килограммов, купить новое платье, пройти курс массажа и еще решать много чисто женских задач.

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