Не нагулялся, не доверяет и еще 7 истинных причин, почему мужчина избегает серьезных отношений

«Зачем мне одна женщина, если вокруг их вон сколько?»

«Не нагулялся», — говорят про тех мужчин, которые боятся моногамных отношений. Точнее, они просто считают, что еще не все попробовали в жизни, чтобы вдруг взять и остепениться. Некоторые представители сильного пола совершенно искренне полагают, что вокруг так много прекрасных женщин, что сложно определиться, кто из них действительно им по нраву. Да и не хочется им верить в то, что придется всю жизнь провести рядом с одним человеком, вместо того, чтобы хоть каждый день влюбляться в новую барышню. По мнению психологов, призрачное убеждение в том, что у них может быть столько сексуальных партнеров, сколько они пожелают, свидетельствует лишь об одиночестве мужчин и об их нежелании взрослеть.

«Мне тут такую классную штуку подарили!»

Некоторые мужчины признаются, что они чувствуют себя недостаточно взрослыми для того, чтобы брать на себя ответственность за другого человека. Не так важно сколько им лет — 30 или 47 — если они решили, что сейчас не самый подходящий момент для серьезных отношений, то вы вряд ли их переубедите. Физическое и психологическое развитие не всегда происходят одновременно, возможно, ваш кавалер действительно еще просто «не созрел». Для начала следует подождать, пока человек повзрослеет, иначе вам самой очень быстро надоест играть роль няньки.

«Я тебе не доверяю»

Отсутствие доверия к партнеру — еще одна причина, по которой мужчина может не хотеть строить с вами отношения. Согласитесь, что взаимоуважение и доверие играют огромную роль, и если этого нет, то ни о каких дальнейших перспективах не может быть и речи. Можно ли это исправить? Вполне. Вот только вам придется приложить немало усилий, чтобы ваш кавалер смог раскрыться перед вами и начал доверять. Психологи рекомендуют не отчаиваться, а запастись терпением и спокойно работать в данном направлении. Но лишь в том случае, если этот человек вам действительно дорог, если вы хотите быть с ним рядом.

«А ты точно захочешь быть со мною?»

Еще одна банальная причина, по которой представители сильного пола не спешат раскрывать свое сердце и переводить отношения на новый уровень, — боязнь отказа. Им кажется, что если вдруг дама, которой они предложат нечто серьезное, посмеется над их чувствами и отправит их куда подальше, то они это не переживут. Взыграет мужское самолюбие и гордость (как же они потом смогут в компании друзей рассказывать о том, что завоевали самую достойную женщину в мире). На самом деле, по мнению психологов, в этой ситуации нет ничего страшного — безответная любовь, конечно, не самое приятное, что можно испытать в жизни, но именно она порой делает нас сильнее (вдохновляя на различные подвиги, лишь бы доказать объекту страсти, как он ошибся в своем выборе). И если прекрасную половину человечества отказ действительно мотивирует (вспомните, например, героиню культового фильма «Москва слезам не верит»), то мужчин такой поворот событий парализует, выбивает из колеи и заставляет сомневаться в собственных силах. Поэтому они и выбирают наиболее оптимальный путь — просто не ввязываться в серьезные истории, предпочитая необременительные отношения.