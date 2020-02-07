Не нагулялся, не доверяет и еще 7 истинных причин, почему мужчина избегает серьезных отношений
«Мама сказала, что мне еще рано жениться»
Есть такая категория мужчин, которые шагу не могут ступить без одобрения своих родителей (эдакие маменькины сынки). Они уверены, что мама действует из лучших побуждений, оберегая своего ребенка от опрометчивых поступков. А то, что дитятке уже далеко не 20 и даже не 27 лет, родительницы часто забывают. И тут уже ничего не поделаешь — если вы, скажем, пришлись не по вкусу предполагаемой родственнице (или же у нее принципиальная позиция не женить сына до определенного возраста), то вам придется отступить и искать того кавалера, который не будет руководствоваться мнением мамы в вопросах, касающихся непосредственно его личной жизни.
«Ты знаешь, ходил я тут к одной…»
Опыт негативных отношений также может привести к тому, что мужчина будет опасаться повторения чего-то подобного. Действительно, если в предыдущий раз все закончилось так плачевно, то где гарантия, что сейчас все получится? В том и дело, что никто не сможет вам гарантировать, что с новым партнером не повторится прежний сценарий. Однако если два человека захотят, чтобы у них все получилось, то именно так и произойдет. Но психологи напоминают, что усилия должны прилагать оба партнера, в противном случае одному надоест быть эдаким локомотивом, который тащит все на себе. Если вам достался именно такой экземпляр, то постарайтесь не требовать от него слишком многого, а дайте время, чтобы старые раны зажили — и мужчина смог раскрыться перед вами по-настоящему.
Фото: vostock-photo
«Зачем мне одна женщина, если вокруг их вон сколько?»
«Не нагулялся», — говорят про тех мужчин, которые боятся моногамных отношений. Точнее, они просто считают, что еще не все попробовали в жизни, чтобы вдруг взять и остепениться. Некоторые представители сильного пола совершенно искренне полагают, что вокруг так много прекрасных женщин, что сложно определиться, кто из них действительно им по нраву. Да и не хочется им верить в то, что придется всю жизнь провести рядом с одним человеком, вместо того, чтобы хоть каждый день влюбляться в новую барышню. По мнению психологов, призрачное убеждение в том, что у них может быть столько сексуальных партнеров, сколько они пожелают, свидетельствует лишь об одиночестве мужчин и об их нежелании взрослеть.
«Мне тут такую классную штуку подарили!»
Некоторые мужчины признаются, что они чувствуют себя недостаточно взрослыми для того, чтобы брать на себя ответственность за другого человека. Не так важно сколько им лет — 30 или 47 — если они решили, что сейчас не самый подходящий момент для серьезных отношений, то вы вряд ли их переубедите. Физическое и психологическое развитие не всегда происходят одновременно, возможно, ваш кавалер действительно еще просто «не созрел». Для начала следует подождать, пока человек повзрослеет, иначе вам самой очень быстро надоест играть роль няньки.
«Я тебе не доверяю»
Отсутствие доверия к партнеру — еще одна причина, по которой мужчина может не хотеть строить с вами отношения. Согласитесь, что взаимоуважение и доверие играют огромную роль, и если этого нет, то ни о каких дальнейших перспективах не может быть и речи. Можно ли это исправить? Вполне. Вот только вам придется приложить немало усилий, чтобы ваш кавалер смог раскрыться перед вами и начал доверять. Психологи рекомендуют не отчаиваться, а запастись терпением и спокойно работать в данном направлении. Но лишь в том случае, если этот человек вам действительно дорог, если вы хотите быть с ним рядом.
«А ты точно захочешь быть со мною?»
Еще одна банальная причина, по которой представители сильного пола не спешат раскрывать свое сердце и переводить отношения на новый уровень, — боязнь отказа. Им кажется, что если вдруг дама, которой они предложат нечто серьезное, посмеется над их чувствами и отправит их куда подальше, то они это не переживут. Взыграет мужское самолюбие и гордость (как же они потом смогут в компании друзей рассказывать о том, что завоевали самую достойную женщину в мире). На самом деле, по мнению психологов, в этой ситуации нет ничего страшного — безответная любовь, конечно, не самое приятное, что можно испытать в жизни, но именно она порой делает нас сильнее (вдохновляя на различные подвиги, лишь бы доказать объекту страсти, как он ошибся в своем выборе). И если прекрасную половину человечества отказ действительно мотивирует (вспомните, например, героиню культового фильма «Москва слезам не верит»), то мужчин такой поворот событий парализует, выбивает из колеи и заставляет сомневаться в собственных силах. Поэтому они и выбирают наиболее оптимальный путь — просто не ввязываться в серьезные истории, предпочитая необременительные отношения.
Фото: vostock-photo
«Ну что мы все обо мне да обо мне?»
Если ваш кавалер всячески избегает разговоров о себе и под любым предлогом «переводит стрелки» на вас, то задумайтесь. Возможно, у человека было бурное прошлое, ему действительно есть что скрывать. И как только вы понимаете, что раскрываетесь перед избранником больше (рассказывая о своей жизни, представляя своим друзьям и родным), а он в ответ лишь улыбается, говорит какая вы умница, но не спешит вас знакомить со своим кругом общения (не говоря уже о том, чтобы привести вас к себе домой), то, скорее всего, вы для него лишь мимолетное увлечение и никакого совместного будущего вам можно не ждать. Такой мужчина даже не будет менять свои планы ради вас, вы просто не вписываетесь в его жизнь, вот и все.
«Следующая…»
Вопреки расхожему мнению о том, что лишь дамы умеют предугадывать, как будет развиваться роман (перерастут ли отношения во что-то серьезное или это так и останется мимолетным увлечением), мужчины тоже способны почувствовать, рядом с ними находится человек, с которым они захотят связать свою жизнь, или нет. И если вдруг по каким-то причинам вы не дотягиваете до их идеала, то, увы, они просто не будут тратить на вас ни силы, ни время. Возможно, у вас тоже были такие случаи, когда вам стоило лишь расстаться с «убежденным холостяком» как раз из-за его нежелания переводить отношения на новый уровень, как буквально через месяц он уже отправлялся в ЗАГС со своей новой пассией. Психологи уверяют, что так случилось потому, что в ней он нашел именно то, чего ему недоставало в вас.
«Хочу направо пойду, а хочу — налево»
Как бы банально это ни звучало, но мужчины так же, как и женщины, между прочим, очень боятся потерять себя и свою свободу в отношениях. Им кажется, что чем стремительнее (и серьезнее) будет развиваться ваш роман, тем меньше времени и сил у них останется на реализацию собственных идей. Да и прежде чем совершить какой-нибудь поступок или решиться на какую-нибудь авантюру, им придется согласовывать свои планы с вами, чтобы потом не возникало недомолвок и ссор. Честно говоря, многих представителей сильного пола угнетает сама мысль о том, что они должны будут перед кем-то отчитываться о своих поступках (для них это практически равнозначно тому, как раньше они спрашивали разрешения у своих родителей, прежде чем что-либо сделать). Они хотят распоряжаться своей жизнью и временем без оглядки на кого-либо, но ровно до тех пор, пока им дорогу не перейдет дама, рядом с которой они будут чувствовать себя максимально легко и свободно.
Фото: vostock-photo
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