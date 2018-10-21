Кризис среднего возраста у мужчин — как помочь и с чего начать

Так что же это такое «кризис среднего возраста»?
В первую очередь это новый жизненный этап, который можно в чем-то сравнить с подростковым возрастом. Конечно, кризис среднего возраста не связан с глобальной гормональной перестройкой взрослого организма, скорее в это время перестройка только начинается, но на фоне этого процесса происходит снижение либидо. Часто партнеры, которые находятся много лет в браке, не испытывают сексуального влечения друг к другу. При этом им сложно признаться самим себе, что эта сфера из их жизни безвозвратно уходит, поэтому они начинают заводить романы на стороне, чтобы еще раз доказать всем окружающим и себе самим, в первую очередь, что они еще молоды, они еще ого-го. Но проблемы тех, кого настиг кризис среднего возраста, заключаются не только в снижении либидо. В большей степени они являются психологическими.
Взросление, осознание того, что половина жизни уже прожита, а впереди ждет старость — все это на подсознательном уровне начинает довлеть над людьми. Как мужчины, так и женщины задаются вопросами: «Кто я?», «Чего я добился в этой жизни?», «Тот ли партнер находится рядом со мной?». Кризис среднего возраста — это поиск себя и своего я. В этот период у большинства происходит некая переоценка ценностей, за которой порой следуют какие-то решительные действия. Порой люди «среднего возраста» вне зависимости от пола совершают необдуманные поступки, заводят романы, записываются на полдэнс, начинают «развиваться» и делать то, что никогда раньше не делали — уходить в «загулы» с подружками и друзьями.
Большинству мужчин, переживающих кризис среднего возраста, их жизнь кажется слишком уж обыденной, в ней не хватает ярких красок, эмоций и секса. Прожив с женой очень много лет в браке, мало кто испытывает к ней сексуальное влечение. Жена становится больше родственницей: для кого-то заботливой мамой, для других — сестрой и подругой. Многим кажется, что все те проблемы, которые у них есть на данный момент, решаются одним простым действием — сменой партнера, увольнением с прежнего места работы и т.д.
Кто-то, так и не найдя ответов, начинает злоупотреблять алкоголем, впадает в депрессию, мечется между женой и любовницей, не в силах сделать выбор. Количество разводов, которые приходятся на возраст 35-45-50 лет и у мужчин, и у женщин, неизменно растет. Вообще статистика сегодня говорит о том, что большая часть заявлений на развод, подается именно прекрасной половиной человечества: финансовая независимость делает женщину более активной и самостоятельной. Тем самым женщины пытаются отстоять свое право на «кризис среднего возраста» со всеми вытекающими отсюда последствиями или попросту не хотят мириться с последствиями кризиса у мужа, который даже не пытается скрыть роман на стороне.
При всем этом есть огромное количество женщин, которые все же пытаются сохранить брак, даже тогда, когда их муж уже практически одной ногой из него вышел. Своими советами я хочу поделиться именно с ними.
3 совета, как помочь мужу пережить кризис среднего возраста:
1. Если у вашего мужа налицо все признаки кризиса среднего возраста, включая сумасбродное поведение, внезапную любовь к спорту, диетам, уходу за собой, а также роман или романы на стороне, первое, что необходимо сделать — перестать винить себя во всех смертных грехах. Его кризис — это его зона ответственности, вы никоим образом на его самооценку и восприятие себя не влияли и не влияете. Часто мужчина, испытывая кризис, начинает искать в супруге все возможные недостатки — делает он это не потому, что вы плохая хозяйка или мать, а потому что недостатки найти надо, иначе, как самоутвердиться или еще раз доказать себе, что это вы виноваты. Старайтесь, не принимать близко к сердцу его обвинения в ваш адрес, сохраняйте уверенность в себе и чувство собственного достоинства.
2. Поддерживайте мужа во всех его начинаниях. Если вы настроены сохранить брак, запаситесь львиной долей терпения. Если муж вам признался, что хочет сменить работу, устал на прежнем месте — поддержите его. Возможно, для принятия верного решения у него самого не хватает сил, ему страшно, ему нужны ваше понимание, помощь, заинтересованность. Далеко не каждый мужчина в этом вопросе может рассчитывать на понимание со стороны жены, ведь женщины больше перестраховываются, думают о будущем, переживают. А мужчине в этот момент нужно именно одобрение со стороны жены и порой даже ее помощь на первоначальном этапе. Мужчина может задуматься о создании собственного бизнеса, и тут ему кроме как на свою половинку больше не на кого положиться.
3. Если вы знаете, что у мужа появились отношения на стороне, первым делом спросите себя честно — сможете ли вы простить измену. Если ваш ответ отрицательный, значит, не стоит подумать о расставании. Если, положа руку на сердце, вы готовы его простить, тогда не стоит устраивать сцен ревности, допросов с пристрастием, истерик с требованием бросить ее раз и навсегда. Включите всю присущую вам от природы дипломатию, заодно терпение и, как можно крепче, ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА на эту связь. Сделайте вид, что ничего не происходит. Поддерживайте хорошие дружеские отношения с мужем. Поддерживайте его, говорите теплые слова и комплименты. Одновременно с этим займитесь собой: фитнес, косметология — вы должны быть на высоте. Он должен понимать, что увлечения увлечениями, а любимая жена — одна. И она самая умная, понимающая и красивая.
В заключение: не требуйте от мужа, у которого выявлены признаки кризиса среднего возраста, измениться и стать таким, как раньше.
Насилием вы ничего не добьетесь. Не ставьте его перед выбором и не выгоняйте из дома, если не хотите, чтобы он действительно ушел. Человек, который испытывает психологический дискомфорт, легко уязвим, раним и склонен принимать необдуманные решения. Поэтому если вы намерены сохранить вашу семью, не стоит принимать усилий к тому, чтобы он эти решения принял.
Старайтесь сглаживать углы, что-то замалчивать, относитесь с пониманием, что ему сейчас не просто. Но при этом не приносите себя в жертву обстоятельств и не выстилайте перед ним свою жизнь, как красную ковровую дорожку. Вы тоже имеете право на кризис, поэтому займитесь собой, совершенствуйте себя, найдите хобби по душе, путешествуйте. Помните о том, что развод — это не панацея, любой кризис проходит, а вот чувства, которые вы все равно испытываете друг к другу, возможно, немного охладели за годы брака, но их можно пережить вновь, если захотеть.
Текст: Ольга Романив Фото: Shutterstock