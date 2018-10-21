Кризис среднего возраста у мужчин — как помочь и с чего начать

3. Если вы знаете, что у мужа появились отношения на стороне, первым делом спросите себя честно — сможете ли вы простить измену. Если ваш ответ отрицательный, значит, не стоит подумать о расставании. Если, положа руку на сердце, вы готовы его простить, тогда не стоит устраивать сцен ревности, допросов с пристрастием, истерик с требованием бросить ее раз и навсегда. Включите всю присущую вам от природы дипломатию, заодно терпение и, как можно крепче, ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА на эту связь. Сделайте вид, что ничего не происходит. Поддерживайте хорошие дружеские отношения с мужем. Поддерживайте его, говорите теплые слова и комплименты. Одновременно с этим займитесь собой: фитнес, косметология — вы должны быть на высоте. Он должен понимать, что увлечения увлечениями, а любимая жена — одна. И она самая умная, понимающая и красивая.

В заключение: не требуйте от мужа, у которого выявлены признаки кризиса среднего возраста, измениться и стать таким, как раньше.

Насилием вы ничего не добьетесь. Не ставьте его перед выбором и не выгоняйте из дома, если не хотите, чтобы он действительно ушел. Человек, который испытывает психологический дискомфорт, легко уязвим, раним и склонен принимать необдуманные решения. Поэтому если вы намерены сохранить вашу семью, не стоит принимать усилий к тому, чтобы он эти решения принял.

Старайтесь сглаживать углы, что-то замалчивать, относитесь с пониманием, что ему сейчас не просто. Но при этом не приносите себя в жертву обстоятельств и не выстилайте перед ним свою жизнь, как красную ковровую дорожку. Вы тоже имеете право на кризис, поэтому займитесь собой, совершенствуйте себя, найдите хобби по душе, путешествуйте. Помните о том, что развод — это не панацея, любой кризис проходит, а вот чувства, которые вы все равно испытываете друг к другу, возможно, немного охладели за годы брака, но их можно пережить вновь, если захотеть.

Текст: Ольга Романив Фото: Shutterstock