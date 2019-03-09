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Как не довести мужчину до ЗАГСа: советы от Олега Роя

В издательстве «Эксмо» вышел новый роман одного из самых популярных писателей современности, лауреата литературных премий, сценариста, общественного деятеля, настоящего мастера современной прозы, Олега Роя. «Верь в меня» - история о том, что огромные возможности не даются человеку просто так и их либо придется отрабатывать, либо попытаться построить свою жизнь в соответствии с новыми реалиями, которые не всегда будут соответствовать вашим ожиданиям. Мы решили узнать, а как сам Олег Рой относится к завышенным ожиданиям и что он может посоветовать тем дамам, которые мечтают выйти замуж, во что бы то ни стало. А точнее, какие ошибки им не следует совершать, если они хотят осуществить задуманное.

«Скромна, послушна, молчалива? Да просто завтра в ЗАГС идет!» - идеальный расклад событий и прекрасная тактика умной женщины. Однако, чаще всего, все происходит совсем по-другому. Скромность нынче не в моде. Это все равно, что товар без рекламы - никто не узнает о твоих лучших качествах и выдающихся достоинствах. Сейчас время хайпа – чем круче фото, тем больше лайков.

Но, какими бы самостоятельными и эмансипированными не казались современные женщины, природу не обманешь – быть замужем за любимым человеком – мечта многих. И, желательно, привести его в ЗАГС по доброй воле. Случай – редкий, но, тем более, ценный. У кого-то это получается с разбега, раз-два-три свидания, и уже кольцо на пальце, признание, заявление, свадьба и ребенок в конверте через девять месяцев. Самое интересное, что такие истории, по моим наблюдениям, случаются с теми, кто меньше всего туда стремился. Или стремился, но с другим. А другой не собирался, и под руку попался тот, кто был рядом. И сразу все предложил, потому что за него не цеплялись мертвой хваткой. И уж совсем по-другому все складывается у тех, кто день за днем целенаправленно прокладывает туда маршрут. Я знаю много успешных, ухоженных, образованных красивых женщин, которые входят во все модные топы, но, по вечерам, они пьют мартини до дна, потому что - одни, несмотря на все свои достоинства, потому что мужчины всегда чувствуют, когда их стараются «довести»… Давайте пойдем от обратного. Выключим навигатор, который неверно прокладывает путь от мечты до ЗАГСа и постоянно заводит в тупик в незнакомой местности. И на простых примерах посмотрим, как не довести мужчину до ЗАГСа.

Я знаю много успешных, ухоженных, образованных красивых женщин, которые входят во все модные топы, но, по вечерам, они пьют крепкие напитки в одиночестве, ведь, несмотря на все достоинства этих дам, мужчины всегда чувствуют, когда их стараются «довести»…
Олег Рой
писатель, лауреат литературных премий, и награды «Золотой рыцарский крест доблести и чести» за вклад в литературу и благотворительность

Советы от обратного

Сразу говорите о своих планах на будущее

Брать на слабо. Предположим, вы посвятили ему совершенно безумные девять с половиной недель и, по вашим ощущениям, пришло время за все рассчитаться и повести вас к алтарю. Замахнитесь на самое ценное, что есть у мужчины – на его свободу. Вы – девушка серьезная, вам некогда терять свое время. Говорите о ваших отношениях, о перспективах, планах, в какой сад поведете детей. Каждый раз, когда видите перед собой семью с детьми, тяжело вздыхайте. Так, как будто вы только что прочитали трагедию Софокла и все поняли. А вечером, как бы невзначай, положите голову на плечо и тихо скажите, что вы могли бы быть ему хорошей женой. А лучше прям в эту же ночь заведите ребенка – если повезет и все случится, то до ЗАГСа, может быть, и доведете, а вот до любви – вряд ли.

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