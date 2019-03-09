Как не довести мужчину до ЗАГСа: советы от Олега Роя

«Скромна, послушна, молчалива? Да просто завтра в ЗАГС идет!» - идеальный расклад событий и прекрасная тактика умной женщины. Однако, чаще всего, все происходит совсем по-другому. Скромность нынче не в моде. Это все равно, что товар без рекламы - никто не узнает о твоих лучших качествах и выдающихся достоинствах. Сейчас время хайпа – чем круче фото, тем больше лайков.

Но, какими бы самостоятельными и эмансипированными не казались современные женщины, природу не обманешь – быть замужем за любимым человеком – мечта многих. И, желательно, привести его в ЗАГС по доброй воле. Случай – редкий, но, тем более, ценный. У кого-то это получается с разбега, раз-два-три свидания, и уже кольцо на пальце, признание, заявление, свадьба и ребенок в конверте через девять месяцев. Самое интересное, что такие истории, по моим наблюдениям, случаются с теми, кто меньше всего туда стремился. Или стремился, но с другим. А другой не собирался, и под руку попался тот, кто был рядом. И сразу все предложил, потому что за него не цеплялись мертвой хваткой. И уж совсем по-другому все складывается у тех, кто день за днем целенаправленно прокладывает туда маршрут. Я знаю много успешных, ухоженных, образованных красивых женщин, которые входят во все модные топы, но, по вечерам, они пьют мартини до дна, потому что - одни, несмотря на все свои достоинства, потому что мужчины всегда чувствуют, когда их стараются «довести»… Давайте пойдем от обратного. Выключим навигатор, который неверно прокладывает путь от мечты до ЗАГСа и постоянно заводит в тупик в незнакомой местности. И на простых примерах посмотрим, как не довести мужчину до ЗАГСа.