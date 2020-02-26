Времена, когда доблестные рыцари сражались за внимание прекрасных дам остались в прошлом и теперь женщины делают все, чтобы выделиться на фоне остальных и заполучить себе в мужья самого достойного претендента. Мужчин такое положение дел, кажется, вполне устраивает, иначе как объяснить тот факт, что они придумали свою специальную «шкалу соответствия» и небольшие проверки, с помощью которых могут в мгновение ока «просканировать» потенциальную партнершу и решить, подходит ли она им или не стоит тратить время. Психологи уверяют, что некоторые подобные «тесты» представители сильного пола переняли у дам и теперь используют их по своему усмотрению. Достаточно, например, открыть одну из онлайн-площадок для знакомств, пробежаться по мужским анкетам и отметить, что они сплошь пестрят требованиями к представительницам прекрасного пола, помогающие, по мнению самих мужчин, найти идеальную спутницу жизни. Соответствует ли при этом сам кавалер столь высоким требованиям – история умалчивает. Но факт остается фактом. Разбираемся, как же понять, что ваш (пусть потенциальный) партнер тоже использует такие методы и к чему они приводят.### Независимость и самодостаточностьСовременные мужчины, по их собственному мнению, не то, чтобы жадные, но привыкли считать каждую копейку и грамотно распоряжаться своими (пусть весьма скромными) средствами. И своей избранницей они выберут самодостаточную и независимую особу, не привыкшую жить за чужой счет. Им важно, чтобы женщина могла самостоятельно справиться с какими-либо сложностями, а не звонила им по каждому поводу, требуя помощи или поддержки. Нет, конечно, никто не говорит, что представители сильного пола вообще не хотят помогать своим избранницам, но они надеются, что их женщина будет обеспечивать им так называемый надежный тыл, пока они работают на благо их счастливого совместного будущего. Поэтому психологи рекомендуют дамам заниматься в первую очередь самообразованием и развиваться в тех направлениях, которые кажутся им наиболее перспективными. Мужчины, как выяснилось, не проходят мимо таких женщин, более того, они будут гордиться своей самодостаточной дамой и всячески ее поддерживать. ### Верность и преданностьНе стоит обольщаться, глядя на то как ваш (пусть потенциальный) кавалер равнодушно изучает меню, пока вы провожаете красноречивым взглядом какого-нибудь красавчика, с воодушевлением рассказываете о том, что вашей подруге повезло встретить в жизни настоящего мужчину – щедрого и понимающего или снисходительно улыбаться, когда вы вздрагиваете от неожиданного звонка или сообщения. Даже если на первый взгляд кажется, что ваш избранник абсолютно не ревнив, на самом деле он просто наблюдает за вашим поведением и делает выводы. Особо дотошные даже могут устроить «неожиданную» встречу с симпатичным другом, который на глазах вашего же мужчины попытается вас соблазнить. Ну а дальше все зависит от вашей реакции и умении с честью выйти из щекотливой ситуации. Что касается преданности, то представители сильного пола хотят быть уверенными в том, что женщина останется с ними, даже в том случае, если вдруг в жизни произойдет какое-нибудь несчастье (например, они в одночасье превратятся из преуспевающих топ-менеджеров в банкротов или останутся без крыши над головой, мало ли что может случиться в наше время). Особо придирчивые устраивают мини-представление, объясняя, что сейчас оказались в затруднительном положении и потому не могут одарить свою даму сердца всеми благами (вот, если бы вы встретились чуть раньше, по их словам, то он бы предстал перед вами совершенно в ином свете). Что они хотят этим добиться? Видимо, желают услышать искреннее сожаление дамы о том, что судьба обошлась с ними так жестоко и предложение своей помощи (разумеется, совершенно безвозмездно). На самом деле это весьма глупая затея, ведь правда всегда выходит наружу и потом уже дама может решить, что такой партнер ей абсолютно не нужен.### Доброта и отзывчивостьМужчины хотят рядом с собой видеть добрых и понимающих женщин, способных поддержать в сложную минуту, а не давить на больную мозоль еще больше со словами «я же тебе говорила» или «я так и знала». Поэтому они будут создавать вам определенные условия, смотреть на вашу реакцию и делать соответствующие выводы. Попробуйте воспользоваться этим и устроить своему потенциальному партнеру такую же проверку – вы ведь тоже должны быть уверены, что он станет достойным для вас мужем в будущем и прекрасным отцом (если, конечно, до этого дойдет и вы дадите друг другу шанс проявить свои таланты и способности, а не отправите кавалера домой с вердиктом «не годен» после нескольких подобных тестов «на совместимость»).### Терпение и сдержанностьЕсли вы думаете, что «проверкой на прочность» занимаются исключительно женщины, то вы ошибаетесь. В самом начале знакомства мужчины тоже устраивают подобные тесты своим (даже потенциальным) дамам, чтобы понять, до какого предела можно испытывать их терпение, где находятся те границы, которые не стоит переходить ни в коем случае и что последует, если они эти самые границы все же нарушат. Вы, конечно, в свою очередь, тоже можете «поиграть на нервах» у кавалера, понаблюдав за его реакцией на ту или иную ситуацию и сделав соответствующие выводы. Психологи уверяют, что подобные методы активно используют оба партнера, таким образом убеждаясь, что дальнейшая жизнь с данным конкретным человеком будет комфортной (ведь, если вы оба практически одинаково реагируете на те или иные вещи и не вспыхиваете по мелочам, в сотый раз объясняя свою позицию или комментирую действия избранника, то можно быть уверенными, что ваше совместное будущее сложится как нельзя лучше). Что касается сдержанности, то мужчины могут всячески провоцировать избранницу, пытаясь выяснить насколько она, например, ревнива, адекватна, милосердна и толерантна. Поэтому, если в вашем присутствии кавалер с кем-то воркует по телефону, не нужно сразу же придумывать план мести – возможно, таким образом он хочет убедиться, что сделал правильный выбор и нашел своего идеального человека. Постарайтесь быть мудрой и не реагируйте на провокации (если, конечно, вы для себя решили, что хотите связать свою жизнь с этим мужчиной). ### Раскрепощенность в сексеДаже если вы готовы к тому, чтобы заняться сексом с симпатичным мужчиной сразу же, после первого свидания – в этом нет ничего дурного или постыдного. Если вы не находитесь в отношениях, то вольны поступать так, как считаете нужным (или так, как приемлемо для вас, а не для других). Но не лишним будет напомнить, что близость должна быть по обоюдному согласию и доставлять удовольствие обоим (а не так, что кто-то из партнеров вынуждает делать то, что для вас недопустимо, насильно склоняет к чему-то такому, что вам не доставляет удовольствие и так далее). Все бы ничего, вот только сами мужчины признаются, что подобным образом они проверяют потенциальную партнершу на порядочность и открытость (некоторые представители сильного пола до их пор уверены, что дама не должна соглашаться на интим даже после трех свиданий, а другие – что нет ничего плохого в том, что два человека испытывают страсть друг к другу, но все зависит от того, каким образом и кто был инициатор секса), а также смотрят, подходите ли вы друг другу в сексуальном плане или нет (ведь зачастую бывает так, что мужчина и женщина прекрасно ладят в общении и делах, но при этом совершенно не могут найти точки соприкосновения в спальне или просто не сходятся в темпераментах и сексуальных аппетитах). В любом случае, если вы решились на близость с человеком, к которому вас притянуло практически после первых же минут знакомства, то просто расслабьтесь и делайте то, что считаете нужным. Мужчина все равно сделает свои выводы, на которые вы никак повлиять не сможете (вы ведь не знаете, что у него в голове и какие критерии для него являются определяющими – целомудрие или все-таки сексуальная совместимость). Можно, конечно, сразу же честно спросить у потенциального партнера, как он относится к подобным вещам и в зависимости от его реакции и ответа скорректировать свои действия. Вот, только нужно ли вам это? Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!