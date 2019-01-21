Другая реальность: как отучить супруга от видеоигр и вернуть его в семью

Видеоигры захватили мир: игровая индустрия уже несколько лет как обогнала по доходам Голливуд. По подсчетам экспертов, целых 2,3 миллиарда людей во всем мире регулярно играют в видеоигры. Кстати, женщины играют не меньше мужчин – правда, мы в основном предпочитаем «казуальные» игры, головоломки, паззлы, или сюжетные игры, больше напоминающие интерактивное кино. Представители сильного пола же больше увлекаются шутерами, приключенческими играми и онлайн-сражениями.

К сожалению, не для всех геймеров игры – это просто веселое времяпрепровождение. В сентябре прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала игроманию, или игровое расстройство, заболеванием.

Специалисты ВОЗ сообщают, что игровая зависимость развивается только у 1-3% из играющих, но даже по самым скромным оценкам это 23 миллиона человек. Если вы читаете эту статью – вероятно, опасаетесь, что ваш муж – один из них.