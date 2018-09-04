8 признаков того, что вам в мужья достался эгоист

4. Не жертвует своими интересами ради интересов семьи

Это значит, что если он хочет посмотреть боевик, то ему даже в голову не придет, что вы пошли на этот фильм ради него. И не ждите, что на следующей неделе он пригласит вас на романтическую комедию. Для него само собой разумеющееся, что все подчинено его «хотелкам». А если вы или ваш ребенок хотите чего-то другого, большой мальчик начинает капризничать. Он не привык быть взрослым в таких делах.

5. Командует с упоением

Обычно такие люди уверены, что у них прирожденный талант руководителя, ведь они всегда точно знают, как надо. На самом же деле у них просто нет внутреннего критика, который бы взглянул на ситуацию объективно. Ведь в их понимании надо именно так, как хочется им! Из-за такой вот детской наивности эгоисты склонны к диктату и с веселым азартом навязывают собственное мнение окружающим.

6. Часто обижается и винит вас в равнодушии

Человек, считающий, что его интересы превыше всего, искренне недоумевает, как вы можете быть настолько черствыми и глупыми, что не понимаете его потребностей. Наверное, вы его даже не любите, раз предлагаете пойти в ваш любимый итальянский ресторан вместо понравившегося ему гриль-бара.

7. Смакует слово «я»

Если внимательно прислушаться к тому, как и что говорит человек, можно многое о нем узнать. Попробуйте понаблюдать за любимым беспристрастно, не вовлекаясь в беседу, а как бы оценивая его речь со стороны. Эгоисты часто употребляют в речи «я», «у меня», «я хочу», «мое».

8. Не умеет слушать

Ему быстро становится скучно, он либо прерывает вас, либо пропускает ваши слова мимо ушей. При этом он может улыбаться. И всем своим видом показывать, что вы ему дороги, но ваши слова ведь такие незначительные. Не то что его!