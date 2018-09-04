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8 признаков того, что вам в мужья достался эгоист

Здоровый эгоизм еще никому не повредил. Но что если он вредит окружающим? Особенно неприятно обнаружить, что эгоистом является ваш муж — тот человек, от которого ждешь заботы и внимания, а никак не постоянных капризов. Как понять, что эгоизм вашего мужчины зашел слишком далеко, и неожиданный способ все исправить — в нашем материале.

В обыденном разговоре, пожалуй, каждого нормального человека хоть раз, да называли эгоистом. Но психологи отмечают, что в здоровом эгоизме нет ничего плохого. Эгоизм — от слова «эго», что значит «я» — дословно переводится как «я есть».

«Эгоизм — это абсолютно здоровое чувство заботы о собственном благополучии. Проявление эгоизма свойственно всем людям, но иногда оно гипертрофированно и доставляет неудобства и страдания другим людям. «Эгоизм — это грех излишнего обособления интересов и в то же время одна из тяжелейших форм нарушения гармонии в любви, повышенное самолюбие в сочетании с пренебрежением к другим», приводит Ирина Мальцева высказывание В. Вестника. И далее — слова Зигмунда Фрейда: «Эгоизм — это проявление интереса человека к самому себе, характеризующееся сосредоточением внимания на своих желаниях, влечениях, своем собственном мире в целом».
Инна Мальцева
психолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне

Признаки эгоиста

1. Он не переносит критики

Если вы заметили, что ваш избранник считает, что он всегда прав и не допускает конструктивной критики, скорее всего, у него завышенная самооценка. Это непременный спутник эгоиста. Такие люди, как правило, четко делят людей на «своих» и «чужих», и при этом не просто отмечают, что те и другие разные, а подчеркивают, что только «свои» достойны человеческого отношения.

2. Склонен к самолюбованию

В самой банальной форме это проявляется так: мужчина очень обеспокоен своей внешностью и смотрится в зеркало чаще, чем вы. Да-да, и такое бывает! Тогда он однозначно нарцисс, а значит, автоматически эгоист. Но самолюбование может выражаться и в постоянном обсуждении собственных достижений на работе или другой самопохвале.

3. Любит быть в центре внимания

Так называемый «король вечеринки» — вокруг него всегда толпа восторженных почитателей, он отличается артистизмом, харизмой и обожает привлекать внимание. Поэтому намеренно громко говорит в публичных местах и ярко жестикулирует.

4. Не жертвует своими интересами ради интересов семьи

Это значит, что если он хочет посмотреть боевик, то ему даже в голову не придет, что вы пошли на этот фильм ради него. И не ждите, что на следующей неделе он пригласит вас на романтическую комедию. Для него само собой разумеющееся, что все подчинено его «хотелкам». А если вы или ваш ребенок хотите чего-то другого, большой мальчик начинает капризничать. Он не привык быть взрослым в таких делах.

5. Командует с упоением

Обычно такие люди уверены, что у них прирожденный талант руководителя, ведь они всегда точно знают, как надо. На самом же деле у них просто нет внутреннего критика, который бы взглянул на ситуацию объективно. Ведь в их понимании надо именно так, как хочется им! Из-за такой вот детской наивности эгоисты склонны к диктату и с веселым азартом навязывают собственное мнение окружающим.

6. Часто обижается и винит вас в равнодушии

Человек, считающий, что его интересы превыше всего, искренне недоумевает, как вы можете быть настолько черствыми и глупыми, что не понимаете его потребностей. Наверное, вы его даже не любите, раз предлагаете пойти в ваш любимый итальянский ресторан вместо понравившегося ему гриль-бара.

7. Смакует слово «я»

Если внимательно прислушаться к тому, как и что говорит человек, можно многое о нем узнать. Попробуйте понаблюдать за любимым беспристрастно, не вовлекаясь в беседу, а как бы оценивая его речь со стороны. Эгоисты часто употребляют в речи «я», «у меня», «я хочу», «мое».

8. Не умеет слушать

Ему быстро становится скучно, он либо прерывает вас, либо пропускает ваши слова мимо ушей. При этом он может улыбаться. И всем своим видом показывать, что вы ему дороги, но ваши слова ведь такие незначительные. Не то что его!

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