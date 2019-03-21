6 золотых правил, которые помогут мотивировать мужа разделить с вами домашние обязанности

Спойлер
Вы можете прочитать начало статьи и всего один абзац, чтобы узнать ответ. На самом деле он звучит не очень обнадеживающе – никак. Точнее даже так – НИКАК. Ни одного мужчину нельзя замотивировать на помощь в хозяйстве. Во-первых, потому что мотивация – это внутренняя опредмеченная потребность и стимулировать ее извне почти невозможно. Во-вторых, повлиять на мужчину можно только при одном условии – если он вас любит. Поэтому дальнейший текст написан для тех женщин, которых любят их мужчины.
1. Зрим в корень
Мы знаем, что все мы родом из детства, поэтому смотрим на семейную систему мужа, точнее на отношения в семье родителей мужа. Если папа вашего избранника отродясь маме не помогал и считает, что «занятие хозяйством - исконно женские хлопоты», а он – мужчина и «деньги в дом приносит», то почти со стопроцентной вероятностью можно предположить, что ваш муж вам в доме не подмога. Да, вы можете злиться, обижаться, устраивать скандалы, пилить нерадивого, но в его картине мира уборка, стирка, готовка — понятия женского рода.
2. Договариваемся на берегу
Такие вещи, как сколько раз мыть пол в неделю, кто готовит, кто моет посуду, кто ездит за продуктами, кто выносит мусор и т.д. в паре лучше обсуждать в самом начале отношений. Понятно, что эти правила не выбиты на каменных скрижалях, и могут меняться, но общее представление о том, готов ли ваш мужчина быть партнером в быту или предпочитает позицию созерцателя, вы точно получите. Плюс делайте поправку на то, что при знакомстве друг с другом люди хотят понравиться и стараются внести больший вклад в отношения, чтобы завоевать партнера.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
3. Учитываем контекст
Не думайте, что рождение ребенка изменит ситуацию, наоборот, скорее всего, усугубит уже имеющиеся проблемы. Если мужчина никак не хочет вам помогать по дому, не гуляет с собакой и не ценит ваш вклад в обустраивание быта, а на ваши, на самом деле, абсолютно обоснованные претензии говорит, что его мама троих подняла без стиральной машины и посудомойки, то будьте уверены, папа из него тоже будет так себе.
4. Принимать, а не бороться
И что, все так безнадежно, спросите вы? Да, скорее всего, дела обстоят именно так. Имеет смысл сразу же похоронить надежду на то, что мужчина изменится. Мужчина меняется в двух случаях – либо при работе с психологом, либо, когда любит. Если мужчина обесценивает ваш труд, считает, что домашние обязанности вовсе не обязанности, а приятное времяпрепровождение для вас, то единственный способ – принять это. Если все остальные сферы жизни с этим мужчиной вас устраивают – сексуальная составляющая вашего брака, материальная сторона, нежность и поддержка, совместные интересы и ценности, то есть два варианта: всевозможные гаджеты и навороченная бытовая техника, либо помощница по дому.
Правда, на мой субъективный взгляд, если мужчина искренне не понимает, почему хлопоты по дому и сидение в декрете – это большой труд, то как минимум, этот мужчина начисто лишен эмпатии. Ну и не стоит забывать – любящий мужчина всегда стремится к тому, чтобы его избранница была счастлива.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
5. Восхищаться и благодарить
С самого первого дня знакомства поддерживайте желательное поведение, то есть искренне благодарите за то, что мужчина делает для вас. Купил цветы – хорошо, помыл посуду – прекрасно, на обратном пути с работы домой забежал за продуктами — замечательно. Любой мужчина нуждается в одобрении и восхищении, даже если он в повседневной жизни брутал и харизмат. Конечно, не стоит ждать от человека, который работает по двенадцать часов в день и зарабатывает много денег, что он будет пылесосить или развешивать выстиранное постельное белье, но рассчитывать на привлечение внешних ресурсов можно.
6. Сделка
Если не сработал предыдущий пункт, то первым делом выходим из позиции жертвы «ах, я бедненькая-несчастненькая, все на себе тащу» и включаем зрелую часть личности – пытаемся договориться по-взрослому. Если у вашего мужа аллергия на пыль, но он любит стейк с кровью, — пылесосите вы, а он готовит. Кстати, лучшие в мире повара – мужчины. Или он обожает свою машину и пока она стоит на мойке, затаривается продуктами в магазине. Или ему нравится приглашать своих друзей домой на просмотр футбольного матча, то потом моет за ними посуду сам. В общем, вы меня понимаете, было бы желание, а договориться можно всегда.
Текст: Юлия Кроха
Фото: Vostock Photo
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