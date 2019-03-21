6 золотых правил, которые помогут мотивировать мужа разделить с вами домашние обязанности

Спойлер

Вы можете прочитать начало статьи и всего один абзац, чтобы узнать ответ. На самом деле он звучит не очень обнадеживающе – никак. Точнее даже так – НИКАК. Ни одного мужчину нельзя замотивировать на помощь в хозяйстве. Во-первых, потому что мотивация – это внутренняя опредмеченная потребность и стимулировать ее извне почти невозможно. Во-вторых, повлиять на мужчину можно только при одном условии – если он вас любит. Поэтому дальнейший текст написан для тех женщин, которых любят их мужчины.

1. Зрим в корень

Мы знаем, что все мы родом из детства, поэтому смотрим на семейную систему мужа, точнее на отношения в семье родителей мужа. Если папа вашего избранника отродясь маме не помогал и считает, что «занятие хозяйством - исконно женские хлопоты», а он – мужчина и «деньги в дом приносит», то почти со стопроцентной вероятностью можно предположить, что ваш муж вам в доме не подмога. Да, вы можете злиться, обижаться, устраивать скандалы, пилить нерадивого, но в его картине мира уборка, стирка, готовка — понятия женского рода.

2. Договариваемся на берегу

Такие вещи, как сколько раз мыть пол в неделю, кто готовит, кто моет посуду, кто ездит за продуктами, кто выносит мусор и т.д. в паре лучше обсуждать в самом начале отношений. Понятно, что эти правила не выбиты на каменных скрижалях, и могут меняться, но общее представление о том, готов ли ваш мужчина быть партнером в быту или предпочитает позицию созерцателя, вы точно получите. Плюс делайте поправку на то, что при знакомстве друг с другом люди хотят понравиться и стараются внести больший вклад в отношения, чтобы завоевать партнера.