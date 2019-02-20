6 причин, почему он изменяет — и как с этим дальше жить

Прежде всего я хотела бы подчеркнуть, что крепкие, счастливые отношения — это результат большого совместного труда мужчины и женщины. И в этой статье мы будем говорить только об активной роли женщины, но это не значит, что мужчина не принимает активных действий со своей стороны.
Причина 1. Ваша внешность
Подойдите прямо сейчас к зеркалу, посмотрите на себя — что вы видите в отражении? Похожи ли вы на ту прекрасную девушку, какой вы были в тот самый момент, когда ваш мужчина полюбил вас? Как правило, многие девушки выходят замуж, рожают детей и ставят в приоритет домашние обязанности, забывая о себе. Так делать не стоит! Важно всегда помнить, что в первую очередь вы женщина, и ваш мужчина должен постоянно видеть в вас привлекательную, желанную девушку, какой вы были в момент ваших романтических отношений, а не замученную неухоженную жену с печальным выражением лица. На первый взгляд кажется, что это задача невыполнима, при нашем с вами быстром темпе жизни и большой загруженности, но на самом деле все намного проще, чем вы думаете.
Прямо сейчас я вам расскажу, как можно совмещать в себе маму, жену, сотрудницу/руководительницу и привлекательную женщину. Возьмите тетрадь и ручку, разделите лист бумаги на 3 колонки. В первой колонке перечислите 7 дней недели, а во второй опишите по дням все, что необходимо делать каждый день (к примеру: в понедельник помыть посуду, приготовить ужин, забрать детей из садика, постирать; во вторник пропылесосить комнату, приготовить обед, протереть пыль в зале, погладить вещи и т.д.). Затем перейдите к третьей колонки и напротив каждого пункта напишите имя того человека, кто должен будет взять эту задачу под свой контроль (предварительно согласовав этот вопрос с ним). Запомните, не стоит взваливать все обязанности на свои хрупкие плечи. Вы не «женщина-лошадь». Научитесь делегировать домашние дела другим членам семьи, и тогда у вас будет оставаться время на себя (макияж, укладка, шопинг, йога, танцы и т.д.). С помощью таких простых решений вы всегда будете желанны для вашего мужчины.
Причина 2. Частые ссоры
Подумайте, насколько часто ваш диалог с мужем переходит в ситуацию конфликта и вы начинаете говорить с ним на повышенных тонах? Как часто вы не можете понять друг друга? Задумайтесь, всегда ли так было? Как правило, конфликтные ситуации носят накопительный характер. К примеру, не бывает так, что люди друг в друге души не чаяли, улыбались, радовались жизни, а потом в один из дней муж что-то неосторожно сказал своей супруге, и они разругались. Нет, все происходит иначе. Когда человек какой-то промежуток времени копит внутри себя обиды, в один из дней его чаша терпения переполняется, и весь диалог выливается в конфликтную ситуацию. Чтобы такого в вашей семейной жизни не происходило, нужно обязательно научиться говорить друг другу о тех вещах, которые вас беспокоят/обижают.
Допустим, ваш муж имел такую неосторожность сказать, что ему не очень понравился ужин, а вы молча обиделись на него и сдержали свои эмоции (тем самым начали постепенно наполнять вашу чашу терпения). Мужчина в данной ситуации, возможно, даже и не подозревал о том, что его поступок мог вас как-то задеть, а вас тем временем его слова сильно обидели. При таких обстоятельствах важно быть открытыми друг с другом, старайтесь, всегда сохраняя спокойствие, говорить о том, что вас ранит, тогда ваша чаша терпения не будет переполняться, и вы устраните в вашей семье конфликтные ситуации раз и навсегда.
Причина 3. Ваша подозрительность
Сейчас у многих девушек появилась такая навязчивая привычка — выступать в роли следователя по особо опасным делам. Вы словно пытаетесь выйти на след преступника, постоянные звонки, слежки, контроль соц. сетей и т.д. Дорогие девушки, все эти ваши страхи, ревность, чувство собственности не имеют никакого отношения к любви. Это то, что находится в вашей голове. Перестаньте следить за мужчиной, смените тактику и займитесь собой, своей внутренней составляющей (запишитесь в спортзал, начните читать книги, развивайтесь), и тогда вашему мужчине просто в голову не придет вам изменять. Запомните самое главное: отношения, прежде всего, должны строиться на доверии, и если этого доверия нет, то рано или поздно любой союз начнет разрушаться.
Причина 4. Вы мало восхищаетесь
Бывает, девушки погружаются в семейные хлопоты, и совсем забывают о таких простых и одновременно важных вещах, как восхищение поступками своего мужчины. А ведь ваш избранник как никто другой нуждается в этом. Он передвинул мебель — скажите, какой ты у меня сильный, чтобы я без тебя делала! Он подарил цветы на 8 марта, — скажите, какой чудесный букет, ты у меня самый лучший (и не важно, что вы не ценитель цветов или они вообще не в вашем вкусе). Он выиграл дело, получил повышение или заключил сделку — скажите, что у меня самый умный муж, давай вместе отпразднуем твою победу, я приготовлю что-нибудь вкусненькое. Пусть это станет вашей привычкой. Научитесь благодарить своего мужчину за то хорошее, что он для вас делает. Я сейчас не говорю про то, что нужно «носить своего мужа на руках» и «сдувать с него пылинки». Нет. Я говорю про то, что надо ценить такие моменты в жизни и не относится к этому как само собой разумеющемуся. Тогда у вашего мужчины сформируется стойкий иммунитет к восхищениям со стороны других женщин.
Причина 5. Недостаток секса
В некоторых семейных парах возникают определенные сложности, когда речь заходит о близости. Бывают ли у вас такие ситуации, когда вы говорите своему мужу: «Давай не сегодня, у меня что-то болит голова», «Ты только об этом и думаешь, лучше бы кран починил», «Я сегодня устала, давай в другой раз» и т.д. Сколько раз (в день, месяц, год) вы отказываете своему любимому человеку? Важно всегда помнить, что секс — это неотъемлемая часть жизни. Поэтому если в вашей паре ситуации отказов повторяются достаточно часто, то есть большая вероятность того, что ваш любимый человек встретить на своем жизненном пути ту женщину, которая ему не откажет. Чтобы такого не произошло, важно сесть и разобраться в себе, понять, почему это стало происходить в вашей жизни. Возможно, вы стесняетесь своего тела или в вашей паре больше нет физического влечения, может быть, ваши головные боли связаны с каким-то заболеванием. Или с тем, что вы не чувствуете поддержки от мужчины — не молчите, скажите ему об этом. Как бы там ни было, необходимо как можно быстрее понять причину и устранить во избежание неприятных последствий.
Причина 6. Вы взваливаете на себя слишком много
Некоторые женщины привыкли ассоциировать себя с «ломовой лошадью». Они носят тяжелые сумки с продуктами, делают ремонт в квартире, чинят кран в ванной комнате, забивают доски и т.д. Дорогие девушки, вы должны понять, что в первую очередь вы хрупкие, нежные создания и ваша главная задача — быть женственной, ухоженной и любящей женой и мамой (для своего ребенка), а не той, кем вы сейчас являетесь. Доверьте весь этот тяжелый труд вашему избраннику, ведь именно он является мужчиной в вашем доме. Когда вы берете на себя те задачи, которые требуют физической силы, вы унижаете своего любимого человека, у него падает мотивация что-либо для вас делать, он не чувствует рядом с вами себя мужчиной, ведь вы и без его участия справляетесь. Так делать не стоит.
Запомните, один и тот же мужчина может себя вести абсолютно по-разному с каждой женщиной. С одной он будет ленивым и безынициативным, с другой заботливым и сильным, с третьей мягким и покладистым и т.д. И то, как себя ведет ваш мужчина, зависит напрямую от вашего отношения к нему.
Итак, подводя итоги, я еще раз подчеркну, что человек (мужчина или женщина, не важно) начинает изменять, когда ему становится некомфортно (либо в эмоциональном, либо в физическом плане) в текущих отношениях. А все-таки большей частью комфорт в отношениях зависит именно от женщины.
Текс: Нелли Багадасарова
Фото: Vostock Photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!