6 причин, почему он изменяет — и как с этим дальше жить

Причина 5. Недостаток секса

В некоторых семейных парах возникают определенные сложности, когда речь заходит о близости. Бывают ли у вас такие ситуации, когда вы говорите своему мужу: «Давай не сегодня, у меня что-то болит голова», «Ты только об этом и думаешь, лучше бы кран починил», «Я сегодня устала, давай в другой раз» и т.д. Сколько раз (в день, месяц, год) вы отказываете своему любимому человеку? Важно всегда помнить, что секс — это неотъемлемая часть жизни. Поэтому если в вашей паре ситуации отказов повторяются достаточно часто, то есть большая вероятность того, что ваш любимый человек встретить на своем жизненном пути ту женщину, которая ему не откажет. Чтобы такого не произошло, важно сесть и разобраться в себе, понять, почему это стало происходить в вашей жизни. Возможно, вы стесняетесь своего тела или в вашей паре больше нет физического влечения, может быть, ваши головные боли связаны с каким-то заболеванием. Или с тем, что вы не чувствуете поддержки от мужчины — не молчите, скажите ему об этом. Как бы там ни было, необходимо как можно быстрее понять причину и устранить во избежание неприятных последствий.

Причина 6. Вы взваливаете на себя слишком много

Некоторые женщины привыкли ассоциировать себя с «ломовой лошадью». Они носят тяжелые сумки с продуктами, делают ремонт в квартире, чинят кран в ванной комнате, забивают доски и т.д. Дорогие девушки, вы должны понять, что в первую очередь вы хрупкие, нежные создания и ваша главная задача — быть женственной, ухоженной и любящей женой и мамой (для своего ребенка), а не той, кем вы сейчас являетесь. Доверьте весь этот тяжелый труд вашему избраннику, ведь именно он является мужчиной в вашем доме. Когда вы берете на себя те задачи, которые требуют физической силы, вы унижаете своего любимого человека, у него падает мотивация что-либо для вас делать, он не чувствует рядом с вами себя мужчиной, ведь вы и без его участия справляетесь. Так делать не стоит.

Запомните, один и тот же мужчина может себя вести абсолютно по-разному с каждой женщиной. С одной он будет ленивым и безынициативным, с другой заботливым и сильным, с третьей мягким и покладистым и т.д. И то, как себя ведет ваш мужчина, зависит напрямую от вашего отношения к нему.

Итак, подводя итоги, я еще раз подчеркну, что человек (мужчина или женщина, не важно) начинает изменять, когда ему становится некомфортно (либо в эмоциональном, либо в физическом плане) в текущих отношениях. А все-таки большей частью комфорт в отношениях зависит именно от женщины.

Текс: Нелли Багадасарова

Фото: Vostock Photo

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