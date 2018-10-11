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5 истинных причин, почему мужчины решаются на законный брак

Что должно произойти, чтобы мужчина решил для себя: это не просто мимолетный роман, это женщина моей жизни? Уиллард Харли в своей книге «Его потребности, ее потребности: построение брака без измен» рассказывает о пяти потребностях мужчин и женщин в браке. По мнению Харли, когда мужчина встречает женщину, которая соответствует его зачастую неосознаваемому списку требований, именно тогда он и делает предложение. Поэтому женщинам, будь они замужем или еще нет, полезно держать в голове пять основных причин, по которым мужчины женятся.
Юлия Кроха,
семейный психолог психотерапевтического центра «Беркана»

Причина 1. Сексуальное удовлетворение.

Секс не главное, но это – скелет отношений, без которого невозможно нарастить мускулы и кожу крепкой семейной системы. Всех девочек с самого детства пугают – мужчине от них нужно одно: секс. На самом деле, нет. Секс сам по себе для мужчины не главное. Если что, всегда есть порно и мастурбация. А вот дарить наслаждение, видеть счастливые глаза своей женщины после оргазма, обнимать ее и слышать: «Милый, это было восхитительно!», – это да. Мужчина заточен на то, чтобы отдавать, а женщина принимать. Везде — в финансах, в работе, и в сексе — тоже. Помните об этом, девочки.

Причина 2. Спутница по отдыху

Эрик Берн, один из самых известных психологов ХХ века, автор транзактного анализа, говорил о том, что как мы структурируем свободное время, так мы и живем. Именно эта мысль перерастает в утверждение: если у пары общие интересы, они проживут долго и счастливо. Например, если он рыбак, а она любит посидеть на берегу с книжкой – замечательно. Или они познакомились на кинологическом форуме, обсуждая предстоящую выставку собак. Или играли вместе в сетевую игру. Или обожают смотреть детективные сериалы. В общем, вы меня поняли – под идеей об общих ценностях и общих взглядах лежит одна простая мысль – мужчине хочется, чтобы его женщина разделяла его хобби и проводила с ним свободное время.

Причина 3. Привлекательная жена

Наверное, самая спорная идея для феминисток — женщина, воспринимаемая мужчиной как объект. Но тут уж ничего не поделаешь: институт брака придумали в патриархальные времена. Оправдание только одно – привлекательная, в первую очередь, для него, а не для окружающих. Для кого-то привлекательная – это высокий рост и маленькая грудь. Для кого-то – осиная талия и широкие бедра. А для кого-то – большие, на пол-лица глазища и пухлые губы. А кто-то прется от маленькой татуировки под правой лопаткой. Тут главное правило – не по милу хорош, а по-хорошему мил. То есть, если вас любят, будут обожать каждый изгиб, завиток или родинку, а если не любят, то ни модельная внешность, ни водопад длинных волос до попы, ни депиляция в районе бикини никак не спасут отношения.

Причина 4. Ведение домашнего хозяйства и устроенный быт

Насколько я не люблю психологию, проповедуемую ведическими женщинами, но тут вынуждена согласиться с ними. Мужчине важно, чтобы у него дома было чисто, вкусно пахло котлетами или булочками с корицей, рубашки отутюжены, уроки с детьми сделаны, а главное — чтобы царили мир и покой. И чтобы никто, особенно его женщина, не выносила мозг. И пусть весь мир подождет за дверью его дома. Так повелось с незапамятных времен, когда он притаскивал куски мамонта в пещеру, а там его ждал огонь в очаге и его женщина. Потому что для мужчины: его дом – его крепость. Там он отдыхает и восстанавливается, чтобы рано утром опять идти в бой с офисными буднями или трудиться на ниве собственного бизнеса.

Причина 5. Признание его заслуг и восхищение

Оказывается, мужчинам очень важно, чтобы ими восхищались. Кто бы мог подумать? Он же уже не маленький и вы – не его мама, чтобы радоваться тому, как он мастерски забил гол на тренировке таких же сорокалеток или как дрифтанул на льду, или отличился в переговорах и теперь весь его отдел получит ежеквартальную премию. А как он шедеврально пожарил шашлыки в выходные на даче? Или, стремясь сделать вам приятное, наконец-то поменял брызжущий во все стороны водой смеситель? В общем, вы поняли, да? Природа не терпит пустоты, поэтому любое действие мужчины заслуживает вашего искреннего восхищения.

Вместо заключения

Этот материал ни в коем случае не мануал по манипуляции мужчиной. Мужчина – не телефон, нажал кнопку – отправилось сообщение в мессенджер. Мужчина, если вы его любите, как минимум, достоин уважения. Точно так же, как достойны уважения вы. И вам совершенно не обязательно удовлетворять все потребности мужчины, чтобы получить заветное предложение или прожить долго и счастливо в браке. Потому что у женщин тоже есть свои пять причин для того, чтобы хотеть замуж за этого конкретного мужчину. А какие – вам расскажет Уиллард Харли в своих книгах.

Текст: Юлия Кроха Фото: Shutterstock

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