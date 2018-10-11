5 истинных причин, почему мужчины решаются на законный брак

Причина 5. Признание его заслуг и восхищение

Оказывается, мужчинам очень важно, чтобы ими восхищались. Кто бы мог подумать? Он же уже не маленький и вы – не его мама, чтобы радоваться тому, как он мастерски забил гол на тренировке таких же сорокалеток или как дрифтанул на льду, или отличился в переговорах и теперь весь его отдел получит ежеквартальную премию. А как он шедеврально пожарил шашлыки в выходные на даче? Или, стремясь сделать вам приятное, наконец-то поменял брызжущий во все стороны водой смеситель? В общем, вы поняли, да? Природа не терпит пустоты, поэтому любое действие мужчины заслуживает вашего искреннего восхищения.

Вместо заключения

Этот материал ни в коем случае не мануал по манипуляции мужчиной. Мужчина – не телефон, нажал кнопку – отправилось сообщение в мессенджер. Мужчина, если вы его любите, как минимум, достоин уважения. Точно так же, как достойны уважения вы. И вам совершенно не обязательно удовлетворять все потребности мужчины, чтобы получить заветное предложение или прожить долго и счастливо в браке. Потому что у женщин тоже есть свои пять причин для того, чтобы хотеть замуж за этого конкретного мужчину. А какие – вам расскажет Уиллард Харли в своих книгах.

Текст: Юлия Кроха Фото: Shutterstock