5 бесценных качеств, которые вам пригодятся в браке с программистом

Программист на работе: черты личности

Это только на первый взгляд кажется, что программисты — люди необщительные, интроверты, целиком и полностью погруженные в свою работу. Безусловно, работа для человека, который занимается таким сложным делом, как программирование, стоит на первом месте.

Зачастую программистов отличает высокий интеллектуальный уровень, достаточно вредный характер, в коллективе их, с одной стороны, побаиваются, с другой — уважают, но в целом все-таки недолюбливают. Но программистам нет дела до вселенской любви, ведь они постоянно заняты чем-то серьезным, поэтому не принимают участие в офисных сплетнях, подковерных интригах и закулисной борьбе. Хороший программист сегодня на вес золота, любая компания нуждается в таком специалисте. Поэтому программистов любит и ценит начальство, а это главное.

Программист в семье: однолюб

Несмотря на свой, казалось бы, заносчивый и неуживчивый характер, программисты на редкость хорошие мужья. Как правило, они однолюбы: женятся один раз и на всю жизнь. Вторую половинку выбирают тщательно и осмысленно. Супруга программиста может позволить себе не работать или работать, как говорится, на себя — ее зарплата не рассматривается как вложение в семейный бюджет. Обычно люди данной профессии не торопятся заводить детей, принимать какие-то невзвешенные решения, спешить. Поэтому и вторую половинку они выбирают всегда под стать себе. Итак, какими качествами должна обладать девушка, отважившаяся на брак с программистом.