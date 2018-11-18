5 бесценных качеств, которые пригодятся вам в браке с любителем спорта

2. Муж-спортсмен не будет помогать по хозяйству.

У каждого из нас в голове есть своя модель семейных взаимоотношений: для кого-то важно партнерство по всем фронтам – вместе сходили на работу, вместе вернулись, приготовили ужин и помыли посуду. Если ваш муж занимается спортом на профессиональной основе, то модель партнерских отношений будет выглядеть по-другому. Ваш супруг будет нуждаться в том, чтобы вы взяли на себя большую часть забот о нем, о вашем доме, о детях на себя, потому что ему физически будет некогда заниматься текущими бытовыми делами. Но это совсем не значит, что ваш спортивно одаренный супруг будет плохим отцом или мужем. Это относится скорее только к профессиональным спортсменам. Но и простые любители спорта также скорее предпочтут потратить свободное время на тренировку, а не на уборку, согласны?

3. Спортсмен нуждается в доверии и поддержке.

В рассуждениях об успешном браке мы часто говорим, что брак строится на взаимном доверии и уважении – это имеет прямое отношение к браку со спортсменом. Подумайте сами: постоянные разъезды, сборы, соревнования – человека очень часто нет дома, он, по сути, далеко, и недоверчивой представительнице прекрасного пола может показаться, что там он занимается неизвестно чем. Брак со спортсменом – это звонки по Face Time, общение в скайпе и прочих онлайн-мессенджерах. В данном случае ревность может быстро разрушить хрупкий мир ваших отношений. Если вы хотите построить крепкую семью с человеком, который занимается спортом, вам придется научиться уважать интересы вашего супруга, всецело доверять ему, поддерживать его во всех начинаниях и жить с ним одной идеей – идеей победы. Что же касается спортсменов-любителей: если вы не любитель горнолыжного спорта, а ваш мужчина каждые выходные привык ездить на горнолыжный курорт, желательно вам составить ему компанию — даже если вы не будете кататься, а только гулять и дышать горным воздухом, попивая чаек. А если вы не готовы идти с ним в многодневный поход в годы, то придется доверять ему, даже если в группе окажутся привлекательные женщины-походницы.