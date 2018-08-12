5 бесценных качеств, которые вам пригодятся в браке с творческим мужчиной

Они талантливы, хороши собой, знамениты. Но даже если присутствует только первый пункт, творческие мужчины всегда притягивают женщин, как магнит. Конечно, чаще всего девушки испытывают влечение к мужчинам-творцам и бунтарям именно в юном возрасте. (А потом хотят чего-то более спокойного и надежного). Но иногда это предпочтения на всю жизнь. Как же заинтересовать такого мужчину в условиях повышенной конкуренции, фанаток и обнаженных натурщиц? И что еще важнее — как удержать внимание такого творческого и порывистого человека надолго — настолько долго, чтобы стать его женой?
Заняться творчеством
Общие интересы — хорошая база для сближения. Во-первых, так можно выделиться среди толп поклонниц (если они уже есть): вы вовсе не интересуетесь им (якобы), вам хочется творческого общения. Это даст возможность мужчине выйти за рамки привычного взаимодействия, где ему готовы отдаться с порога. К тому же так он почувствует, что вы можете лучше понять его. Ведь обожание почитателей творчества — это не общение равных и не всегда подразумевает понимание.
«Сейчас я чувствую себя более счастливым, чем когда бы то ни было. Наконец-то я нашел человека, абсолютно похожего на меня. И совершенно не важно, кто это — мужчина, женщина, гермафродит или осел. Главное, что мы подходим друг другу», —
цитата лидера Nirvana Курта Кобейна о своей жене Кортни Лав. На момент знакомства с Куртом она уже играла в собственной группе The Hole, хотя и не могла похвастаться популярностью, хоть немного сопоставимой с культом Nirvana. И несмотря на то что их брак продлился всего два года, она навсегда осталась в первую очередь женой Кобейна.
Быть готовой оставаться в тени
С одной стороны, творчество объединяет. С другой, два творческих человека в семье — это постоянное соперничество. И мужчина очень болезненно реагируют, если жена имеет больший успех в той же сфере, что он. Особенно зависть распространена среди супругов-актеров, если одному из них дают больше ролей, чем другому.
Лишь некоторым парам удается относиться к этому с иронией. Это забавно изображено во французском фильме «Вечно молодой» (Rock
nroll, 2017) режиссера Гийома Кане. С 2007 года он состоит в отношениях с актрисой Марион Котийяр (у них двое совместных детей): в фильме они сыграли самих себя, а Кане там в шутку даже называют «мистер Котийар».
Нередко изначально творческая жена делает выбор сконцентрироваться на карьере мужа — стать своего рода эмоциональным «донором» и забросить свои занятия «ради семьи».
Однако иногда благодаря супругу обнаруживается талант женщины. А со временем их роли могут поменяться. Ставшая идолом в поп-культуре художница Фрида Кало при жизни не имела и доли той популярности, что ее супруг Диего Ривера, который был настоящей звездой. Познакомились они кстати именно благодаря творчеству: Фрида принесла Ривере свои работы, чтобы услышать мнение великого мастера.