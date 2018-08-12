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5 бесценных качеств, которые вам пригодятся в браке с творческим мужчиной

Рок-музыкант, писатель, художник, актер — эти мужчины всегда на виду и притягивают женщин своей оригинальностью, славой, а порой и перспективами, что уж скрывать. Как заинтересовать такого мужчину и сохранить отношения — рассказываем на примере жен творческих гениев.

Они талантливы, хороши собой, знамениты. Но даже если присутствует только первый пункт, творческие мужчины всегда притягивают женщин, как магнит. Конечно, чаще всего девушки испытывают влечение к мужчинам-творцам и бунтарям именно в юном возрасте. (А потом хотят чего-то более спокойного и надежного). Но иногда это предпочтения на всю жизнь. Как же заинтересовать такого мужчину в условиях повышенной конкуренции, фанаток и обнаженных натурщиц? И что еще важнее — как удержать внимание такого творческого и порывистого человека надолго — настолько долго, чтобы стать его женой?

Курт Кобейн, Кортни Лав и их дочь Френсис Бин Кобейн

Заняться творчеством

Общие интересы — хорошая база для сближения. Во-первых, так можно выделиться среди толп поклонниц (если они уже есть): вы вовсе не интересуетесь им (якобы), вам хочется творческого общения. Это даст возможность мужчине выйти за рамки привычного взаимодействия, где ему готовы отдаться с порога. К тому же так он почувствует, что вы можете лучше понять его. Ведь обожание почитателей творчества — это не общение равных и не всегда подразумевает понимание.

«Сейчас я чувствую себя более счастливым, чем когда бы то ни было. Наконец-то я нашел человека, абсолютно похожего на меня. И совершенно не важно, кто это — мужчина, женщина, гермафродит или осел. Главное, что мы подходим друг другу», —

цитата лидера Nirvana Курта Кобейна о своей жене Кортни Лав. На момент знакомства с Куртом она уже играла в собственной группе The Hole, хотя и не могла похвастаться популярностью, хоть немного сопоставимой с культом Nirvana. И несмотря на то что их брак продлился всего два года, она навсегда осталась в первую очередь женой Кобейна.

Быть готовой оставаться в тени

С одной стороны, творчество объединяет. С другой, два творческих человека в семье — это постоянное соперничество. И мужчина очень болезненно реагируют, если жена имеет больший успех в той же сфере, что он. Особенно зависть распространена среди супругов-актеров, если одному из них дают больше ролей, чем другому.

Лишь некоторым парам удается относиться к этому с иронией. Это забавно изображено во французском фильме «Вечно молодой» (Rocknroll, 2017) режиссера Гийома Кане. С 2007 года он состоит в отношениях с актрисой Марион Котийяр (у них двое совместных детей): в фильме они сыграли самих себя, а Кане там в шутку даже называют «мистер Котийар».

Нередко изначально творческая жена делает выбор сконцентрироваться на карьере мужа — стать своего рода эмоциональным «донором» и забросить свои занятия «ради семьи».

Фрида Кало смогла выйти из тени супруга художника Диего Риверы

Однако иногда благодаря супругу обнаруживается талант женщины. А со временем их роли могут поменяться. Ставшая идолом в поп-культуре художница Фрида Кало при жизни не имела и доли той популярности, что ее супруг Диего Ривера, который был настоящей звездой. Познакомились они кстати именно благодаря творчеству: Фрида принесла Ривере свои работы, чтобы услышать мнение великого мастера.

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