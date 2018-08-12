5 бесценных качеств, которые вам пригодятся в браке с творческим мужчиной

цитата лидера Nirvana Курта Кобейна о своей жене Кортни Лав. На момент знакомства с Куртом она уже играла в собственной группе The Hole, хотя и не могла похвастаться популярностью, хоть немного сопоставимой с культом Nirvana. И несмотря на то что их брак продлился всего два года, она навсегда осталась в первую очередь женой Кобейна.

Быть готовой оставаться в тени

С одной стороны, творчество объединяет. С другой, два творческих человека в семье — это постоянное соперничество. И мужчина очень болезненно реагируют, если жена имеет больший успех в той же сфере, что он. Особенно зависть распространена среди супругов-актеров, если одному из них дают больше ролей, чем другому.