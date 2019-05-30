«Его жена даст развод, если он поможет ей забеременеть»: история женщины, отчаявшейся построить счастье с любимым

Красивый роман и некрасивое продолжение
Историю любви моего благоверного и его супруги я знаю с его слов, да и то, он отважился мне рассказать о своем статусе лишь тогда, когда я прижала его к стенке. До этого он строил из себя беспечного свободного человека, необремененного никакими проблемами. Трудности как раз начались после, а в самом начале нашего романа я просто упивалась нашими чувствами, благодаря небеса за то, что послали мне такого удивительного человека. Если бы я только знала, к чему приведет наша с ним связь и через что мне придется пройти, то десять раз бы подумала, прежде, чем отвечать взаимностью этому симпатичному мужчине.
Игорь и Жанна познакомились еще на третьем курсе института и сразу решили, что поженятся после получения диплома. Их чувства, зародившиеся в стенах альма матер, крепли с каждым днем и очень скоро молодые люди начали жить вместе. Их не смущали стесненные жизненные условия и отсутствие собственной квартиры – влюбленные снимали комнату неподалеку от учебного заведения и были абсолютно счастливы. Игорь пообещал своей будущей супруге, что у них непременно появятся дети и они станут образцово-показательной семьей. Жанна верила и, как все девушки, мечтала о том дне, когда скажет заветное «Да» своему избраннику.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Время пролетело незаметно, молодые люди прекрасно ладили и, едва получив дипломы об окончании учебы, тут же отправились в ЗАГС регистрировать отношения. Денег на тот момент у них не было – много ли можно себе позволить на скромную стипендию – поэтому ни о каком торжестве не могло быть и речи. Влюбленные просто расписались и скромно отметили это событие дома. Игорь, понимая, что он теперь глава семейства, тут же нашел работу, хоть и не по специальности, но неплохо оплачиваемую, поэтому супруги вскоре смогли переехать в отдельное скромное жилье.
Молодой человек оказался смышленым, начальство по достоинству оценило его таланты и очень скоро Игорь занял руководящую должность в крупной компании. Вместе с должностью пришел и материальный достаток, поэтому пара смогла приобрести вполне достойную недвижимость в престижном районе. Казалось, что супруги были абсолютно счастливы. Он баловал свою молодую жену, а она заботилась о нем так, как никто другой. Вот только дети у них так и не появились. Сколько бы они не проходили обследований, везде им отвечали одно и то же – «Вы абсолютно здоровы, пробуйте еще раз и все обязательно получится». Мужчина, поначалу с энтузиазмом взявшийся за решение данной проблемы, несколько поостыл и убедил супругу в том, что все должно случиться само собой, в подходящее для этого время. Сам же он стал дольше задерживаться на работе, ссылаясь на то, что у него накопилось много срочных проектов и ему нужно думать о том, как обеспечить достойное будущее своей семье. Его жена, привыкшая всегда и во всем поддерживать мужа, даже не сомневалась в том, что Игорь действует во благо семьи, поэтому никогда не закатывала ему сцены и истерики.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Мы познакомились с Игорем в то время, когда они наняли нашу компанию для выполнения одного очень крупного проекта. Меня, в числе других руководителей, отправили на переговоры, надеясь, что я смогу положительно повлиять на исход дела. Мужчина оказался обаятельным. К слову, обручальное кольцо у него отсутствовало, иначе я бы никогда не согласилась отправиться с ним на ужин, чтобы отпраздновать начало сотрудничества. Так и начался наш роман. Игорь умел красиво ухаживать и очень быстро наши отношения из обычного флирта переросли в нечто серьезное. Ему удавалось бы и дальше скрывать свой семейный статус, если бы однажды его коллега случайно при мне не проговорился про здоровье его супруги. Тогда, конечно, мне пришлось прижать благоверного к стенке и услышать малоприятную правду. Оказалось, что он действительно женат, но у них с супругой нет детей и уже вряд ли когда-то появятся. А он же всегда мечтал о наследниках и большой семье, чтобы в старости собираться за одним столом и чувствовать поддержку друг друга. А пока же, по его словам, он чувствовал себя одиноко и не понимал, что ему дальше с этим делать.
Измена – не предательство?
Фото: vostock-photo/shutterstock
Справившись с нахлынувшей обидой и истерикой, я приняла решение, что не смогу жить без этого человека. Он признался, что полюбил меня всей душой и хочет попробовать снова обрести семейное счастье. Хоть и с трудом, но я поддержала его решение, попросив не затягивать с разводом и обязательно сделать так, чтобы это прошло как можно более безболезненно для его супруги. Ведь она действительно была ни в чем не виновата, просто так сложились обстоятельства, что два человека встретились и полюбили друг друга. Увы, но в жизни так бывает и с этим ничего не поделаешь. Оставаться супругами по паспорту, хотя по сути ничего вас уже не связывает – не самое лучшее решение, обрекающее на страдание трех людей. Игорь пообещал все уладить и в ближайшее время подготовить свою супругу к ее новому статусу.
На удивление, Жанна очень спокойно восприняла новость о том, что муж намерен искать счастье на стороне, но попросила его выполнить свое обещание - подарить ей ребенка. Мужчина долго пытался ей объяснить, что раз за столько лет этого не произошло, то нечего и надеяться, однако женщина была непреклонна – сначала ребенок, потом развод. И точка.
Тяжелые отношения и муки выбора
Фото: vostock-photo/shutterstock
Услышав о подобном заявлении, я впервые за все время наших отношений закатила благоверному грандиозный скандал. Я орала, что если он пойдет у нее на поводу, то тем самым предаст меня и наши чувства, однако он решил действовать по-своему. Он объяснил, что не может иначе поступить с женщиной, которую любил с юности и которую обещал сделать счастливой. Мне, если я действительно хотела остаться с ним, нужно было лишь принять его решение. Скрепя сердце я согласилась. Но попросила решить данный вопрос как можно скорее, чтобы мы могли узаконить наши отношения и зажить счастливой семьей. Он обещал, что для меня все пройдет максимально незаметно и очень скоро я смогу отправиться с ним в ЗАГС. Но получилось совершенно не так, как он планировал.
Каждому по заслугам
Игорь старался как можно скорее исполнить свой долг и, получив развод, назначить дату нашей свадьбы, поэтому регулярно отлучался к своей экс-супруге. Я же во время его отлучек не находила себе место – как только у них там начинался процесс, я начинала колотиться мелкой дрожью и отпускало меня лишь тогда, когда у них все заканчивалось. Игорь возвращался домой с виноватым видом и, стараясь не смотреть мне в глаза, быстро проскальзывал в спальню, чтобы забыться беспокойным сном. Я же переживала самые кошмарные дни в своей жизни. Так продолжалось 6 месяцев. Все это время моя жизнь была настоящим адом, и я уже молилась всем святым, чтобы эта женщина поскорее забеременела и оставила наконец нас в покое. Но судьба решила внести свои коррективы. Несмотря на регулярные отлучки моего кавалера, нам удавалось выкроить время друг для друга и тогда мне казалось, что мы обязательно будем счастливы. Спустя 6 месяцев, после того, как мой мужчина пытался исполнить мечту своей бывшей, я узнала, что жду ребенка. Сначала я опешила, увидев две полоски на тесте и подумала, ну почему это произошло со мной, а не с ней, ведь она этого хотела больше, чем мы. Усилием воли мне удалось взять себя в руки, и я решила обрадовать своего любимого этой прекрасной новостью. Ведь он так хотел этого ребенка. То, что я от него услышала, повергло меня в шок. Игорь предложил мне… отдать малыша Жанне, чтобы он мог получить развод, а мы, по его словам, сможем еще стать родителями после свадьбы.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Я не верила своим ушам. Этот человек, который на протяжении всего нашего романа рассказывал мне о том, как он обожает детей и мечтает о большой семье, предлагает мне сейчас отказаться от малыша? Я отказывалась верить в происходящее и списывала все на состояние шока, в котором оказался мой кавалер после этой новости. Я твердо ему заявила, что ни за что не отдам ребенка чужой женщине, а он, если хочет и дальше оставаться со мной и принимать участие в воспитании своего наследника, должен как можно скорее определиться, ведь дальше так продолжаться не может. Мне пришлось указать ему на дверь и пообещать, что пущу его обратно лишь в том случае, если он разберется со своей бывшей супругой. Как бы тяжело не далось мне это решение, но теперь я понимала, что отвечаю не только за свою жизнь, но и за своего малыша. Игорь нехотя покинул мою квартиру и теперь обрывает мне телефон, рассказывая, как он по мне скучает. Но хоть и жалко его, я решила стоять до конца. Сначала развод, а потом все остальное!
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!