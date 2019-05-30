«Его жена даст развод, если он поможет ей забеременеть»: история женщины, отчаявшейся построить счастье с любимым

Услышав о подобном заявлении, я впервые за все время наших отношений закатила благоверному грандиозный скандал. Я орала, что если он пойдет у нее на поводу, то тем самым предаст меня и наши чувства, однако он решил действовать по-своему. Он объяснил, что не может иначе поступить с женщиной, которую любил с юности и которую обещал сделать счастливой. Мне, если я действительно хотела остаться с ним, нужно было лишь принять его решение. Скрепя сердце я согласилась. Но попросила решить данный вопрос как можно скорее, чтобы мы могли узаконить наши отношения и зажить счастливой семьей. Он обещал, что для меня все пройдет максимально незаметно и очень скоро я смогу отправиться с ним в ЗАГС. Но получилось совершенно не так, как он планировал.

Каждому по заслугам

Игорь старался как можно скорее исполнить свой долг и, получив развод, назначить дату нашей свадьбы, поэтому регулярно отлучался к своей экс-супруге. Я же во время его отлучек не находила себе место – как только у них там начинался процесс, я начинала колотиться мелкой дрожью и отпускало меня лишь тогда, когда у них все заканчивалось. Игорь возвращался домой с виноватым видом и, стараясь не смотреть мне в глаза, быстро проскальзывал в спальню, чтобы забыться беспокойным сном. Я же переживала самые кошмарные дни в своей жизни. Так продолжалось 6 месяцев. Все это время моя жизнь была настоящим адом, и я уже молилась всем святым, чтобы эта женщина поскорее забеременела и оставила наконец нас в покое. Но судьба решила внести свои коррективы. Несмотря на регулярные отлучки моего кавалера, нам удавалось выкроить время друг для друга и тогда мне казалось, что мы обязательно будем счастливы. Спустя 6 месяцев, после того, как мой мужчина пытался исполнить мечту своей бывшей, я узнала, что жду ребенка. Сначала я опешила, увидев две полоски на тесте и подумала, ну почему это произошло со мной, а не с ней, ведь она этого хотела больше, чем мы. Усилием воли мне удалось взять себя в руки, и я решила обрадовать своего любимого этой прекрасной новостью. Ведь он так хотел этого ребенка. То, что я от него услышала, повергло меня в шок. Игорь предложил мне… отдать малыша Жанне, чтобы он мог получить развод, а мы, по его словам, сможем еще стать родителями после свадьбы.