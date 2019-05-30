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«Его жена даст развод, если он поможет ей забеременеть»: история женщины, отчаявшейся построить счастье с любимым

Я всегда негативно относилась к тем дамам, которые не стесняясь влезали в супружеские отношения и рушили семьи. Мне казалось, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но получилось так, что и сама влюбилась без памяти в несвободного мужчину, который тоже испытывает ко мне сильные чувства. Он готов хоть завтра оформить развод, если бы не одно, но. Его жена наотрез отказывается это сделать, пока он не подарит ей обещанного ребенка. Мой кавалер пошел у нее на поводу и теперь безуспешно пытается осуществить ее мечту. При этом он даже не понимает, что своим поведением разрушает наши отношения.

Красивый роман и некрасивое продолжение

Историю любви моего благоверного и его супруги я знаю с его слов, да и то, он отважился мне рассказать о своем статусе лишь тогда, когда я прижала его к стенке. До этого он строил из себя беспечного свободного человека, необремененного никакими проблемами. Трудности как раз начались после, а в самом начале нашего романа я просто упивалась нашими чувствами, благодаря небеса за то, что послали мне такого удивительного человека. Если бы я только знала, к чему приведет наша с ним связь и через что мне придется пройти, то десять раз бы подумала, прежде, чем отвечать взаимностью этому симпатичному мужчине.

Игорь и Жанна познакомились еще на третьем курсе института и сразу решили, что поженятся после получения диплома. Их чувства, зародившиеся в стенах альма матер, крепли с каждым днем и очень скоро молодые люди начали жить вместе. Их не смущали стесненные жизненные условия и отсутствие собственной квартиры – влюбленные снимали комнату неподалеку от учебного заведения и были абсолютно счастливы. Игорь пообещал своей будущей супруге, что у них непременно появятся дети и они станут образцово-показательной семьей. Жанна верила и, как все девушки, мечтала о том дне, когда скажет заветное «Да» своему избраннику.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Время пролетело незаметно, молодые люди прекрасно ладили и, едва получив дипломы об окончании учебы, тут же отправились в ЗАГС регистрировать отношения. Денег на тот момент у них не было – много ли можно себе позволить на скромную стипендию – поэтому ни о каком торжестве не могло быть и речи. Влюбленные просто расписались и скромно отметили это событие дома. Игорь, понимая, что он теперь глава семейства, тут же нашел работу, хоть и не по специальности, но неплохо оплачиваемую, поэтому супруги вскоре смогли переехать в отдельное скромное жилье.

Молодой человек оказался смышленым, начальство по достоинству оценило его таланты и очень скоро Игорь занял руководящую должность в крупной компании. Вместе с должностью пришел и материальный достаток, поэтому пара смогла приобрести вполне достойную недвижимость в престижном районе. Казалось, что супруги были абсолютно счастливы. Он баловал свою молодую жену, а она заботилась о нем так, как никто другой. Вот только дети у них так и не появились. Сколько бы они не проходили обследований, везде им отвечали одно и то же – «Вы абсолютно здоровы, пробуйте еще раз и все обязательно получится». Мужчина, поначалу с энтузиазмом взявшийся за решение данной проблемы, несколько поостыл и убедил супругу в том, что все должно случиться само собой, в подходящее для этого время. Сам же он стал дольше задерживаться на работе, ссылаясь на то, что у него накопилось много срочных проектов и ему нужно думать о том, как обеспечить достойное будущее своей семье. Его жена, привыкшая всегда и во всем поддерживать мужа, даже не сомневалась в том, что Игорь действует во благо семьи, поэтому никогда не закатывала ему сцены и истерики.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Мы познакомились с Игорем в то время, когда они наняли нашу компанию для выполнения одного очень крупного проекта. Меня, в числе других руководителей, отправили на переговоры, надеясь, что я смогу положительно повлиять на исход дела. Мужчина оказался обаятельным. К слову, обручальное кольцо у него отсутствовало, иначе я бы никогда не согласилась отправиться с ним на ужин, чтобы отпраздновать начало сотрудничества. Так и начался наш роман. Игорь умел красиво ухаживать и очень быстро наши отношения из обычного флирта переросли в нечто серьезное. Ему удавалось бы и дальше скрывать свой семейный статус, если бы однажды его коллега случайно при мне не проговорился про здоровье его супруги. Тогда, конечно, мне пришлось прижать благоверного к стенке и услышать малоприятную правду. Оказалось, что он действительно женат, но у них с супругой нет детей и уже вряд ли когда-то появятся. А он же всегда мечтал о наследниках и большой семье, чтобы в старости собираться за одним столом и чувствовать поддержку друг друга. А пока же, по его словам, он чувствовал себя одиноко и не понимал, что ему дальше с этим делать.

Измена – не предательство?

Фото: vostock-photo/shutterstock

Справившись с нахлынувшей обидой и истерикой, я приняла решение, что не смогу жить без этого человека. Он признался, что полюбил меня всей душой и хочет попробовать снова обрести семейное счастье. Хоть и с трудом, но я поддержала его решение, попросив не затягивать с разводом и обязательно сделать так, чтобы это прошло как можно более безболезненно для его супруги. Ведь она действительно была ни в чем не виновата, просто так сложились обстоятельства, что два человека встретились и полюбили друг друга. Увы, но в жизни так бывает и с этим ничего не поделаешь. Оставаться супругами по паспорту, хотя по сути ничего вас уже не связывает – не самое лучшее решение, обрекающее на страдание трех людей. Игорь пообещал все уладить и в ближайшее время подготовить свою супругу к ее новому статусу.

На удивление, Жанна очень спокойно восприняла новость о том, что муж намерен искать счастье на стороне, но попросила его выполнить свое обещание - подарить ей ребенка. Мужчина долго пытался ей объяснить, что раз за столько лет этого не произошло, то нечего и надеяться, однако женщина была непреклонна – сначала ребенок, потом развод. И точка.

Тяжелые отношения и муки выбора

Фото: vostock-photo/shutterstock

Услышав о подобном заявлении, я впервые за все время наших отношений закатила благоверному грандиозный скандал. Я орала, что если он пойдет у нее на поводу, то тем самым предаст меня и наши чувства, однако он решил действовать по-своему. Он объяснил, что не может иначе поступить с женщиной, которую любил с юности и которую обещал сделать счастливой. Мне, если я действительно хотела остаться с ним, нужно было лишь принять его решение. Скрепя сердце я согласилась. Но попросила решить данный вопрос как можно скорее, чтобы мы могли узаконить наши отношения и зажить счастливой семьей. Он обещал, что для меня все пройдет максимально незаметно и очень скоро я смогу отправиться с ним в ЗАГС. Но получилось совершенно не так, как он планировал.

Каждому по заслугам

Игорь старался как можно скорее исполнить свой долг и, получив развод, назначить дату нашей свадьбы, поэтому регулярно отлучался к своей экс-супруге. Я же во время его отлучек не находила себе место – как только у них там начинался процесс, я начинала колотиться мелкой дрожью и отпускало меня лишь тогда, когда у них все заканчивалось. Игорь возвращался домой с виноватым видом и, стараясь не смотреть мне в глаза, быстро проскальзывал в спальню, чтобы забыться беспокойным сном. Я же переживала самые кошмарные дни в своей жизни. Так продолжалось 6 месяцев. Все это время моя жизнь была настоящим адом, и я уже молилась всем святым, чтобы эта женщина поскорее забеременела и оставила наконец нас в покое. Но судьба решила внести свои коррективы. Несмотря на регулярные отлучки моего кавалера, нам удавалось выкроить время друг для друга и тогда мне казалось, что мы обязательно будем счастливы. Спустя 6 месяцев, после того, как мой мужчина пытался исполнить мечту своей бывшей, я узнала, что жду ребенка. Сначала я опешила, увидев две полоски на тесте и подумала, ну почему это произошло со мной, а не с ней, ведь она этого хотела больше, чем мы. Усилием воли мне удалось взять себя в руки, и я решила обрадовать своего любимого этой прекрасной новостью. Ведь он так хотел этого ребенка. То, что я от него услышала, повергло меня в шок. Игорь предложил мне… отдать малыша Жанне, чтобы он мог получить развод, а мы, по его словам, сможем еще стать родителями после свадьбы.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Я не верила своим ушам. Этот человек, который на протяжении всего нашего романа рассказывал мне о том, как он обожает детей и мечтает о большой семье, предлагает мне сейчас отказаться от малыша? Я отказывалась верить в происходящее и списывала все на состояние шока, в котором оказался мой кавалер после этой новости. Я твердо ему заявила, что ни за что не отдам ребенка чужой женщине, а он, если хочет и дальше оставаться со мной и принимать участие в воспитании своего наследника, должен как можно скорее определиться, ведь дальше так продолжаться не может. Мне пришлось указать ему на дверь и пообещать, что пущу его обратно лишь в том случае, если он разберется со своей бывшей супругой. Как бы тяжело не далось мне это решение, но теперь я понимала, что отвечаю не только за свою жизнь, но и за своего малыша. Игорь нехотя покинул мою квартиру и теперь обрывает мне телефон, рассказывая, как он по мне скучает. Но хоть и жалко его, я решила стоять до конца. Сначала развод, а потом все остальное!

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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