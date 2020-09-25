«Жалею, что вышла замуж за миллионера»: история женщины, жизнь которой превратилась в кошмар

Жизнь в золотой клетке

Максим хоть и не демонстрировал пылких чувств, однако поддался моему обаянию и шарму. Мне удалось сделать почти невозможное – убедить этого состоятельного мужчину в том, что со мной у него может быть счастливая семья (настолько, насколько это возможно). Свадьбу сыграли шикарную, мои родственники украдкой смахивали слезы, радуясь тому, что мне удалось изменить свою жизнь и стать частью другого общества, которое не задумывается о насущных проблемах и может себе позволить все. Казалось бы – живи и радуйся. Но тут началось самое интересное. Муж оказался не то, чтобы деспотом, но тем, кто привык все держать под контролем. Да, он меня полностью обеспечивал, а взамен требовал абсолютного послушания – мне не разрешалось работать, встречаться с подругами или ходить за покупками без него. Он либо сам меня сопровождал, либо приставлял ко мне своего помощника, чтобы я постоянно была у него на виду. Кроме того, я всегда должна была быть в зоне досягаемости. Если я долго не брала трубку, то это очень нервировало супруга, и он мог сократить мой бюджет на какое-то время. Видимо, он до сих пор тяжело переживал тот факт, что его первая любовь предпочла ему неказистого мужчину, поэтому старался предотвратить возможность повторения истории. Дети у нас тоже не получались. Видимо, там свыше решили, что наследники нам пока не нужны и сначала нам двоим надо разобраться со своими чувствами и мыслями.