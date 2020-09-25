«Жалею, что вышла замуж за миллионера»: история женщины, жизнь которой превратилась в кошмар
Несвободен, ну и что
Мы познакомились в тот момент, когда Максим переживал личную драму – любовь всей его жизни, девушка, которую он выбрал себе в жены еще со школьных времен, предпочла другого. Максим был раздосадован и никак не мог понять, как могло произойти, что ему, такому успешному и известному, предпочли кого-то с весьма средним достатком. Он все надеялся, что дама сердца одумается и бросится ему в объятия с криком: «Прости, была не права! Люблю только тебя и никого мне не надо». Однако время шло, объект желания не спешил к нему с повинной и Максим потихоньку стал оглядываться вокруг в поисках той, которая если уж и не станет полноправной хозяйкой его сердца, так по крайней мере сможет согреть его и вернуть к жизни. Так началось наше знакомство. Мне было все равно, что Максим не видел во мне любовь всей своей жизни. Я искала успешного мужчину, за которым могла бы быть, как за каменной стеной, и мой новый знакомый отлично подходил на эту роль.
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Все равно будет мой
Мне понадобилось много времени, чтобы Максим ко мне привык и хотя бы немного оттаял. Ухаживал он, конечно, очень красиво – все мои желания выполнялись по первому требованию, кажется, стоило мне только о чем-то подумать, как это уже оказывалось у меня. Мы посещали самые роскошные курорты, питались в дорогих отелях, да что там – я выходила из дома, предварительно проверив, взяла ли с собой загранпаспорт. Ведь завтракать мы могли в нашем городе, обедать – в какой-нибудь европейской столице, вечером отправиться слушать оперу в Вену и там же обсудить постановку за ужином. Максим хоть и оказывал мне знаки внимания, но вел себя при этом очень сдержанно. Не было всепоглощающей страсти и головокружительного романа. Но меня, если честно, это даже устраивало. Для меня большое значение имел его достаток, ведь я понимала, что лучшую кандидатуру на роль будущего супруга и отца моих детей мне не найти, поэтому не обращала внимание на некоторую его отстраненность. Я старалась завоевать этого мужчину всеми способами и, в конце концов, у меня это получилось.
Фото: Pexels.com
Жизнь в золотой клетке
Максим хоть и не демонстрировал пылких чувств, однако поддался моему обаянию и шарму. Мне удалось сделать почти невозможное – убедить этого состоятельного мужчину в том, что со мной у него может быть счастливая семья (настолько, насколько это возможно). Свадьбу сыграли шикарную, мои родственники украдкой смахивали слезы, радуясь тому, что мне удалось изменить свою жизнь и стать частью другого общества, которое не задумывается о насущных проблемах и может себе позволить все. Казалось бы – живи и радуйся. Но тут началось самое интересное. Муж оказался не то, чтобы деспотом, но тем, кто привык все держать под контролем. Да, он меня полностью обеспечивал, а взамен требовал абсолютного послушания – мне не разрешалось работать, встречаться с подругами или ходить за покупками без него. Он либо сам меня сопровождал, либо приставлял ко мне своего помощника, чтобы я постоянно была у него на виду. Кроме того, я всегда должна была быть в зоне досягаемости. Если я долго не брала трубку, то это очень нервировало супруга, и он мог сократить мой бюджет на какое-то время. Видимо, он до сих пор тяжело переживал тот факт, что его первая любовь предпочла ему неказистого мужчину, поэтому старался предотвратить возможность повторения истории. Дети у нас тоже не получались. Видимо, там свыше решили, что наследники нам пока не нужны и сначала нам двоим надо разобраться со своими чувствами и мыслями.
Фото: Pexels.com
Для окружающих мы были образцовой парой – мой благоверный одевал меня как модель с обложек журналов, дарил роскошные украшения и регулярно вывозил на фешенебельные курорты. Но дома мог устроить скандал по любому поводу или лишний раз начать демонстрировать, что все что я имею на данный момент принадлежит ему. Никогда не забуду, как однажды, проходя мимо его люксового автомобиля, неудачно припаркованного возле нашего особняка, случайно задела дверцу своей сумочкой. Разумеется, там не осталось ни царапины, но с супругом случилась настоящая истерика, он кричал, что я не ценю его старания и вообще, я неблагодарная особа, на которую ему не надо было даже тратить время. Меня это, конечно, очень задело. Я замкнулась в себе, перестала интересоваться тем, что происходит вокруг и заскучала по тем временам, когда могла принадлежать самой себе. Новые знакомые – подруги партнеров моего супруга – тоже выглядели счастливыми лишь на людях. В приватных беседах за бокалом проссеко они убеждали меня в том, что в их обществе подобное поведение семейных пар вполне нормально. Ведь там, где есть большие деньги, нет места сантиментам и любви. Я их слушала и думала о том, что весь мой счастливый брак оказался ошибкой. А заодно твердо решила закончить эту историю и найти того, кто подарит мне эту самую любовь – без купюр и условностей.
Путь к свободе
Фото: Pexels.com
Мой путь к свободе оказался не таким простым, как я предполагала. Благоверный, услышав о том, что я хочу развестись, объявил о том, что я не получу ни копейки и уйду с тем, с чем пришла – маленьким чемоданчиком своих личных вещей. По началу меня такой расклад не устроил, ведь я потратила столько времени на человека, дарила ему любовь и радость, а он решил меня просто выставить за дверь без всего. Тут стоит отметить, что в день церемонии мой супруг заставил меня подписать брачный контракт, согласно которому, как я потом узнала, все его состояние останется у него. На тот момент я была влюблена и не слишком разбиралась в юридических моментах. И теперь мне пришлось поплатиться за свою ошибку. Муж оказался непреклонен и сдержал свое слово – мне после долгого бракоразводного процесса досталась лишь небольшая сумма в качестве отступных. Мне осталось согласиться на эти условия, потому что моральных сил у меня просто не осталось. Я уже много раз пожалела, что когда-то сделала ставку на богатство и успешность, а не на взаимные чувства. Надеюсь, что в скором времени судьба поможет мне встретить человека, с которым я смогу забыть весь этот кошмар в моей золотой клетке.
Фото: Pexels.com
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