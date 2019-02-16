«Я запретил жене приближаться к ребенку»: реальная история отца-одиночки

Сыночек, что же теперь ты будешь делать? Зачем такую обузу на себя вешаешь? Сердце Ольги Николаевны разрывалось от боли за сына, который в таком возрасте решил сам растить малыша… Сама она, к сожалению, ничем помочь не могла – сильно болела, да и возраст уже был не тот, чтобы взять хотя бы часть забот о воспитании на себя. Она в тайне надеялась, что сын одумается и согласится на то, чтобы ребенком занималась его жена, пусть и бывшая, но молодой мужчина решил по другому. Дмитрий не мог поступить иначе, пусть даже его собственная мать и не принимала его сторону.

Дима помнит то прекрасное время, когда он сам рос в крепкой семье – любящая мать, души не чаявшая в своем единственном сыне, и заботливый отец, готовый придти на помощь в любую минуту. Казалось, так будет всегда, но 8 лет назад главы семейства не стало и Дмитрию пришлось стать опорой для матери. И когда ей 5 лет назад поставили серьезный диагноз, он твердо решил ухаживать за ней, а не «спихивать» больного человека на попечение посторонних людей. Тогда же он твердо решил не бросать учебу, но перевелся на заочное отделение, чтобы иметь возможность обеспечивать семью материально. Так и проходил день за днем – учеба, работа, врачи и домашние хлопоты. Дмитрию казалось, что его личная жизнь никогда не наладится, просто для нее нет места в его плотном графике, но судьба решила иначе.

Настя училась в том же институте, что и Дмитрий, но на несколько курсов младше. Она приехала в Москву из небольшого уральского городка и с головой ушла в учебу – ей казалось, что чем лучше будут ее знания, тем скорее ей удастся получить престижную работу и «закрепиться в столице». Но, увидев Дмитрия и поняв, что судьба посылает ей, пусть и не обеспеченного, но все, же москвича, девушка мигом смекнула, как женить на себе парня и изменить свою жизнь к лучшему.

Ольга Николаевна хоть и не сразу, но все, же приняла девушку и решила дать ей шанс. Она понимала, что юная особа, приехавшая в Москву не понятно, откуда, будет не самой лучшей партией, но если молодые люди постараются, то у них, вполне может получиться крепкая семья. Она видела, что Настя несерьезная и зациклена лишь на том, чтобы получить ту красивую жизнь в столице, о которой всегда мечтала. И, как мудрая мать, Ольга Николаевна решила не лезть в их отношения – сын уже достаточно взрослый, чтобы принимать решения самостоятельно. Если бы она тогда только знала, чем закончится эта история, то уже тогда бы сделала все от нее зависящее, лишь бы Настя никогда не стала ее невесткой.