«Я просто вычеркнула отца из своей жизни»: реальная история девушки, не сумевшей простить родителям пустяковую обиду

Пока я собиралась с мыслями и обдумывала, как мне изменить ситуацию, в моей семье происходили весьма неприятные вещи. Отца решил подставить его же компаньон и, обобрав его до нитки, отжать весьма доходный бизнес. Мой папа решил бороться до последнего и ни в коем случае не терять дело, которое создавал своими руками. Забегая вперед скажу, что это весьма хлопотное и затратное занятие – доказывать, что бизнес твой и передаче не подлежит. Нам потребовалось много времени, денег и сил, чтобы отстоять то, что ему было так дорого (но, увы, лучше бы мы не ввязывались в эту историю). Когда отец объявил, что решил продать нашу роскошную квартиру, где мы выросли с сестрой, потому что ему срочно нужны деньги, чтобы отстоять свое дело, у меня случилась истерика. Не потому, что мне было жаль этих средств – это в первую очередь их дом и они могли делать все, что хотели, а потому, что этот человек не выслушал мнение остальных членов семьи, не попытался как-то иначе донести информацию, а безапелляционно заявил, что он так решил и теперь вся семья (то есть мама и мы) можем самостоятельно решать, где будем жить. А ему придется остаться в городе, чтобы спасать свою фирму. Ладно, они в свое время купили квартиру поближе к моей учебе, в итоге мы с мамой так и остались в ней жить. Дальше было еще много моментов, когда отец принимал единоличные решения вывести все наши активы, заложить оставшуюся недвижимость, снять все средства со счетов и так далее, лишь бы вложить в тонущий бизнес, в итоге мы практически остались без жилья и оказались на улице. Собрав остатки воли в кулак, я заставила маму переписать дарственную на заложенную, но еще не проданную квартиру, и, когда удалось ее забрать у отца, быстро ее реализовать, а деньги вложить в новую недвижимость. Я взяла ипотеку и, добавив вырученные средства, приобрела пусть и не хоромы, но уютную двухкомнатную, чтобы у нас с мамой было отдельное пространство. На отца я была не просто зла, я не понимала, как он мог практически выгнать своих девочек на улицу, прикрываясь тем, что у него фирма и ее спасение в приоритете. Как мы выживали эти годы – это отдельная история и за все время я ни разу не услышала от нашего главы семейства ни слов сожаления, ни извинений, что втянул нас в эту историю, ни попыток разумно решить данный вопрос. Я просто дала себе слово как можно скорее закрыть ипотеку, еще раз продать квартиру и уехать как можно дальше от этого семейства.