«Я просто вычеркнула отца из своей жизни»: реальная история девушки, не сумевшей простить родителям пустяковую обиду

У меня было все, только этого мало
Я росла в благополучной семье: отец обеспечивал материальный достаток, а мама занималась воспитанием дочек-красавиц, пытаясь сделать из них настоящих леди, а не сорванцов, доводящих своим поведением окружающих до белого каления. В силу того, что главе семейства приходилось много и упорно работать (в том числе и организовывать многочисленные командировки, куда, по его словам, кроме него никто больше не мог поехать), то воспитывались мы в основном женской твердой рукой, а отец подключался лишь тогда, когда ситуация совсем выходила из-под контроля. При этом, в отличие от большинства российских семей, жили мы вполне благополучно и у нас было все, о чем многие сверстники могли лишь мечтать. И если моя сестра с благодарностью воспринимала этот достаток, мечтая однажды вывести семейное дело на новый уровень, то я мечтала покинуть родительское гнездо как можно скорее – настолько скучной и размеренной мне казалась на тот момент эта «сытая» жизнь. И в отличие от своей старшей дочери, которую они воспитывали так, словно ей предстояло возглавить однажды международную компанию, не меньше, моими успехами практически не интересовались. Меня не ругали за посредственные оценки (которые я нет-нет, да и получала, лишь бы вызвать хоть какую-то заинтересованность родителей к моей персоне), не хвалили за успехи и не интересовались моими увлечениями. Единственное, родители неустанно следили за нашим здоровьем и регулярно вывозили нас на различные курорты, чтобы исключить хоть малейшую возможность подхватить какое-нибудь заболевание. За это им, конечно, большое спасибо. Но только за это. Мне кажется, что я вообще в этой семье появилась случайно. Иначе как объяснить тот факт, что мной практически никто не интересовался? Одета, обута, со здоровьем все отлично... Так считали мои многие друзья, которые на тот момент не могли похвастаться даже этим. Но мне этого было мало.
Первые попытки к самостоятельности
Фото: vostock-photo
Время шло и вот уже сестра поступила в престижный вуз и как-то незаметно упорхнула из семьи. На мое удивление все прошло гладко: мама не устраивала истерики, не хваталась за сердце (как она обычно любила делать, если вдруг что-то шло не по ее), папа тоже спокойно воспринял тот факт, что старшая дочь будет строить свою жизнь самостоятельно. И вот тут они вдруг резко вспомнили обо мне. Казалось бы, вот оно, счастье, наконец родители начали интересоваться моей скромной персоной, но, увы. Выросшая практически в одиночестве я начала бунтовать против пристального внимания с их стороны. Я всячески пыталась доказать, что тоже давно уже самостоятельная, экстерном закончила школу и, вслед за сестрой, выбрала не менее престижный вуз в мегаполисе, лишь бы поскорее вырваться из-под родительской опеки. Отец, как обычно, не захотел ничего слушать и в срочном порядке «командировал» маму со мной. Только представьте себе ситуацию: первокурсники, наслаждаются студенческой жизнью, учатся самостоятельно принимать решения и отвечать за свои поступки, а тут я… со своей мамой в придачу. В общежитие, по понятным причинам, я даже не просилась, родители быстро купили квартиру в том городе, где мне предстояло провести 5 лет своей жизни, и… начались мои «семейные» будни. Отец навещал нас редко. Зато мама регулярно наведывалась в наш родной город и оставалась там на какое-то время. Это был самый лучший период для меня, и я с грустью ждала ее возвращения обратно. Мне, в отличие от моих одногрупников, не разрешалась ровным счетом ничего: не встречаться с мальчиками, не посещать студенческие вечеринки, не задерживаться после учебы... вообще ничего. Казалось, что эта жизнь проходит мимо меня, а я так и остаюсь лишь сторонним наблюдателем. Обида моя копилась и когда-нибудь должна была найти свой выход.
Неблагодарность и детские обиды
Фото: vostock-photo
Пока я собиралась с мыслями и обдумывала, как мне изменить ситуацию, в моей семье происходили весьма неприятные вещи. Отца решил подставить его же компаньон и, обобрав его до нитки, отжать весьма доходный бизнес. Мой папа решил бороться до последнего и ни в коем случае не терять дело, которое создавал своими руками. Забегая вперед скажу, что это весьма хлопотное и затратное занятие – доказывать, что бизнес твой и передаче не подлежит. Нам потребовалось много времени, денег и сил, чтобы отстоять то, что ему было так дорого (но, увы, лучше бы мы не ввязывались в эту историю). Когда отец объявил, что решил продать нашу роскошную квартиру, где мы выросли с сестрой, потому что ему срочно нужны деньги, чтобы отстоять свое дело, у меня случилась истерика. Не потому, что мне было жаль этих средств – это в первую очередь их дом и они могли делать все, что хотели, а потому, что этот человек не выслушал мнение остальных членов семьи, не попытался как-то иначе донести информацию, а безапелляционно заявил, что он так решил и теперь вся семья (то есть мама и мы) можем самостоятельно решать, где будем жить. А ему придется остаться в городе, чтобы спасать свою фирму. Ладно, они в свое время купили квартиру поближе к моей учебе, в итоге мы с мамой так и остались в ней жить. Дальше было еще много моментов, когда отец принимал единоличные решения вывести все наши активы, заложить оставшуюся недвижимость, снять все средства со счетов и так далее, лишь бы вложить в тонущий бизнес, в итоге мы практически остались без жилья и оказались на улице. Собрав остатки воли в кулак, я заставила маму переписать дарственную на заложенную, но еще не проданную квартиру, и, когда удалось ее забрать у отца, быстро ее реализовать, а деньги вложить в новую недвижимость. Я взяла ипотеку и, добавив вырученные средства, приобрела пусть и не хоромы, но уютную двухкомнатную, чтобы у нас с мамой было отдельное пространство. На отца я была не просто зла, я не понимала, как он мог практически выгнать своих девочек на улицу, прикрываясь тем, что у него фирма и ее спасение в приоритете. Как мы выживали эти годы – это отдельная история и за все время я ни разу не услышала от нашего главы семейства ни слов сожаления, ни извинений, что втянул нас в эту историю, ни попыток разумно решить данный вопрос. Я просто дала себе слово как можно скорее закрыть ипотеку, еще раз продать квартиру и уехать как можно дальше от этого семейства.
Фото: vostock-photo
Новый этап жизни
Когда в очередной раз моему папе понадобились деньги на спасение утопающей компании, я проявила характер и отказалась закладывать свою квартиру. Я вложила в нее много сил и нервов, сама выплачивала ипотеку и никогда не обращалась к нему за помощью. Так почему же сейчас я должна была отдать ему то, что досталось мне так непросто? Мама попыталась меня вразумить, что я же дочь и должна помогать родным, но ее доводы лишь еще больше убеждали меня в том, что с этим человеком нам дальше не по пути. На тот момент сестра уже обзавелась своими апартаментами, мама переехала жить к ней, я досрочно погасила ипотеку, продала свою «двушку» и вложилась в «трешку» в престижном районе. А заодно взяла с родственников расписки, что они не претендуют на мои метры и все, что я могла для них сделать, я отработала в этой жизни сполна.
Фото: vostock-photo
С сестрой и мамой мы регулярно общаемся, а вот отца больше нет в моей жизни. Через своих знакомых я ему в свое время помогла решить вопрос с фирмой, в итоге бизнес не ушел на сторону, а остался в семье. Вот только счастья это не прибавило. После всей этой истории партнеры и инвесторы отвернулись, дело стало убыточным и требует больше вложений, чем раньше. Сестра старается поддерживать родителей и помогает в том числе и финансово, они в свою очередь поют ей дифирамбы и стараются ставить мне в пример ее щедрость. И при этом все словно забыли о моей помощи и поддержке, словно ничего этого и не было. Я пообещала, что больше никогда к ним не обращусь ни по какому поводу. Прошло уже 5 лет, а я все держу свое слово. У меня нет отца, а вот с мамой и сестрой мы отношения наладили. Знаю, что папа пытался помириться со мной через родственников, но при этом ему ни разу в жизни ни пришло в голову просто набрать мой номер и спокойно со мной поговорить, извиниться и признать свою вину. Да, я до сих пор обижена на него и не собираюсь делать шаг к примирению.
А как бы вы поступили в этой ситуации? Постарались бы принять и простить или предпочли бы держаться подальше от таких родственников?
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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