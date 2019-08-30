«Я ночевала в офисе, прямо на столе»: реальная история провинциалки, приехавшей покорять столицу

В стране был кризис и если уж его в столице ощущали так остро, то что же говорить о провинции, где люди в прямом смысле слова выживали, как могли. Московские компании сокращали активы и, хоть и не без сожаления, прощались с ведущими сотрудниками. Организации оптимизировали процесс, пытаясь остаться на плаву в это непростое время. Нашу компанию кризис тоже коснулся: упразднялись отделы, увольнялись сотрудники, сокращалась зарплата и таяла надежда на светлое будущее. Деньги катастрофически таяли. И вскоре их стало не хватать не то, чтобы на оплату квартиры, которую я тогда снимала вместе с девочкой-студенткой (ей повезло больше в том смысле, что и учебу, и съем жилья оплачивали родители), но и на еду. «Еда из пакетиков» стала настоящим деликатесом, я научилась готовить множество вариаций макарон (без добавок, соусов и специй – просто это тогда было непозволительной роскошью). И если с едой было более или менее понятно, то вот что делать с квартплатой? Хозяину было абсолютно все равно, где мы возьмем деньги, он хотел получать ранее оговоренную сумму точно в срок. На работе меня постоянно кормили завтраками и лишь обещали раздобыть где-то денег, то наступало завтра и мне снова приходилось что-то врать хозяину, лишь бы меня не выгнали на улицу. На тот момент мне казалось, что это уже никогда не закончится – я вот так же и буду сидеть без денег, без перспектив и без возможности не вздрагивать от мысли, что надо чем-то платить за квартиру.

Однако судьба словно решила, что с меня испытаний еще не хватит и послала мне Вадима. Хоть и не коренной москвич, однако он к своим годам уже успел прикупить небольшую двушку в спальном районе столицы и пытался сделать карьеру в недвижимости. Забегая вперед скажу, что именно благодаря ему я разобралась в тонкостях данной сферы и начала понимать, как именно там устроено и за что на самом деле готовы платить клиенты. Ну а пока наш роман набирал обороты, я уже прикидывала, как бы переехать к нему поскорее и забыть о ежемесячном платеже за квартиру. Через какое-то время кавалер мой «созрел» и предложил переехать к нему. Опустим подробности моего ужаса, когда я переступила порог его квартиры (скажу честно, таких вариантов я не встречала ни до, ни после), но быстро взяв себя в руки, я решила, что наведу там уют, тем более что работы я не боялась. Мне казалось, что все идет, как и должно – мы познакомили родителей, подали заявление в ЗАГС и активно готовились к свадьбе. Меня уже не пугала перспектива остаться без работы (если компания решит вдруг вообще закрыться), ведь у меня было сильное мужское плечо, на которое можно было опереться. Но, увы, это была лишь иллюзия. Буквально за неделю до свадьбы Вадим зарегистрировался на сайте знакомств (как я узнала потом) и активно искал приключения, чтобы достойно (по его мнению) попрощаться с холостяцкой жизнью. Я, как примерная жена, постоянно ждала его дома, пытаясь понять, когда у моего благоверного проснется уже совесть и он нагуляется. Не выдержав, закатила ему скандал после очередной гулянки и…. отправилась на улицу со всеми своими вещами. Вадим забрал у меня телефон и последние сбережения, но великодушно позволил собрать одежду в чемоданы и в два часа ночи выставил за дверь. Так начался мой период выживания в столице.

Выживай, как можешь