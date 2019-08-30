«Я ночевала в офисе, прямо на столе»: реальная история провинциалки, приехавшей покорять столицу

В поисках лучшей жизни
История моя банальна до ужаса: наивная провинциалка, приехавшая покорять столицу. Почему-то я была уверена в том, что у меня все получится, несмотря на то, что со мной на перроне (как сейчас помню этот поезд на Казанском вокзале) вышли сотни таких же молодых и амбициозных, уверенных, что столица примет их с распростертыми объятиями. Увы, но многих из них ждало разочарование, обратный билет домой и попытка добиться чего-то в своем родном городе. Перед тем, как отправиться в Златоглавую, я разослала сотни (если не тысячи) резюме и из нескольких компаний мне даже ответили. К сожалению, у них не было возможности взять меня сразу же на большую зарплату (разумеется, у меня ведь на тот момент не было «столичного» опыта), но они готовы предоставить мне возможность развиваться профессионально. Почему нет, подумала я и с воодушевлением принялась за работу. Денег, кстати, было не просто мало – их еле-еле хватало на то, чтобы снимать комнату с еще двумя такими же амбициозными дамами и оплачивать билет на метро. Все. О том, чтобы купить себе обновки или какие-то деликатесы не могло быть и речи. Передо мной стояла четкая цель отработать какое-то время в московской организации, получить запись в трудовой и найти более перспективное место. Этим я и занималась ближайший год, активно мониторя подходящие вакансии. Кто же знал, что вскоре мне придется столкнуться с тем, что у компании кончатся деньги, новых предложений как не было, так и не будет, а люди станут изо всех сил держаться за свои места, лишь бы не оказаться на улице.
Первые мечты и разочарования
Фото: vostock-photo
В стране был кризис и если уж его в столице ощущали так остро, то что же говорить о провинции, где люди в прямом смысле слова выживали, как могли. Московские компании сокращали активы и, хоть и не без сожаления, прощались с ведущими сотрудниками. Организации оптимизировали процесс, пытаясь остаться на плаву в это непростое время. Нашу компанию кризис тоже коснулся: упразднялись отделы, увольнялись сотрудники, сокращалась зарплата и таяла надежда на светлое будущее. Деньги катастрофически таяли. И вскоре их стало не хватать не то, чтобы на оплату квартиры, которую я тогда снимала вместе с девочкой-студенткой (ей повезло больше в том смысле, что и учебу, и съем жилья оплачивали родители), но и на еду. «Еда из пакетиков» стала настоящим деликатесом, я научилась готовить множество вариаций макарон (без добавок, соусов и специй – просто это тогда было непозволительной роскошью). И если с едой было более или менее понятно, то вот что делать с квартплатой? Хозяину было абсолютно все равно, где мы возьмем деньги, он хотел получать ранее оговоренную сумму точно в срок. На работе меня постоянно кормили завтраками и лишь обещали раздобыть где-то денег, то наступало завтра и мне снова приходилось что-то врать хозяину, лишь бы меня не выгнали на улицу. На тот момент мне казалось, что это уже никогда не закончится – я вот так же и буду сидеть без денег, без перспектив и без возможности не вздрагивать от мысли, что надо чем-то платить за квартиру.
Однако судьба словно решила, что с меня испытаний еще не хватит и послала мне Вадима. Хоть и не коренной москвич, однако он к своим годам уже успел прикупить небольшую двушку в спальном районе столицы и пытался сделать карьеру в недвижимости. Забегая вперед скажу, что именно благодаря ему я разобралась в тонкостях данной сферы и начала понимать, как именно там устроено и за что на самом деле готовы платить клиенты. Ну а пока наш роман набирал обороты, я уже прикидывала, как бы переехать к нему поскорее и забыть о ежемесячном платеже за квартиру. Через какое-то время кавалер мой «созрел» и предложил переехать к нему. Опустим подробности моего ужаса, когда я переступила порог его квартиры (скажу честно, таких вариантов я не встречала ни до, ни после), но быстро взяв себя в руки, я решила, что наведу там уют, тем более что работы я не боялась. Мне казалось, что все идет, как и должно – мы познакомили родителей, подали заявление в ЗАГС и активно готовились к свадьбе. Меня уже не пугала перспектива остаться без работы (если компания решит вдруг вообще закрыться), ведь у меня было сильное мужское плечо, на которое можно было опереться. Но, увы, это была лишь иллюзия. Буквально за неделю до свадьбы Вадим зарегистрировался на сайте знакомств (как я узнала потом) и активно искал приключения, чтобы достойно (по его мнению) попрощаться с холостяцкой жизнью. Я, как примерная жена, постоянно ждала его дома, пытаясь понять, когда у моего благоверного проснется уже совесть и он нагуляется. Не выдержав, закатила ему скандал после очередной гулянки и…. отправилась на улицу со всеми своими вещами. Вадим забрал у меня телефон и последние сбережения, но великодушно позволил собрать одежду в чемоданы и в два часа ночи выставил за дверь. Так начался мой период выживания в столице.
Выживай, как можешь
Фото: vostock-photo
Вы когда-нибудь стояли посреди улицы глубокой ночью без возможности кому-то позвонить и объяснить, что с вами произошло? Чувства не из приятных, уверяю. Справившись с первым шоком и прикинув, сколько я смогу пронести чемодан, пока не надорвусь, я поплелась в сторону проспекта. Должны же там быть хотя бы таксисты, или кто-нибудь, кто сможет мне помочь? Спасибо, нашелся добрый человек. Усталый таксист только что высадил пассажира и уже собирался ехать на новый заказ, как увидел меня – испуганную и растерянную. Он усадил меня в машину, дал возможность высказаться (и выплакаться), а затем просто несколько часов катал по ночной Москве, чтобы я могла поспать и забыть все, как кошмарный сон. Уже прошло много лет, а я до сих пор вспоминаю тот жест доброй воли, ведь если бы он тогда уехал, кто знает, как бы сложилась моя судьба дальше. Ранним утром он высадил меня рядом с офисом и приободрил, что все обязательно наладится. Наладится, как же. Денег на съем нового жилья не было, зарплату все также задерживали и надежда на то, что станет чуточку легче, тоже таяла. К слову, мой босс, увидев меня с чемоданами на лестнице перед закрытой дверью, несказанно удивился, однако не предложил оперативно погасить передо мной долг, из-за чего, собственно, я и оказалась практически на грани. Единственное, что он сделал – вечером, перед тем как уйти домой, оставил связку ключей от офиса и кивнул в знак того, что я могу здесь остаться, пока не подберу что-то подходящее. На тот момент я была и этому рада. И хотя дивана у нас не было, на стульях спать было невозможно, а на столе – слишком жестко, я все равно благодарила судьбу за то, что мне не придется ночевать на улице. В тот момент я пообещала себе, что никогда больше не буду голодать и уж тем более – ночевать на офисном столе. Этот урок я усвоила четко и постаралась сделать все, чтобы мне не пришлось к нему возвращаться.
Жизнь потихоньку налаживается
Фото: vostock-photo
Жизнь в стране потихоньку налаживалась, кризис отступал и люди снова могли планировать свое будущее (не переживая о том, что в один день их накопления сгорят или что они останутся без работы). Я пыталась сделать карьеру, переходя из одной компании в другую, набираясь сил, опыта и желания сделать что-то для себя. В то время, снимая недорогую комнату на окраине столице в квартире с пожилой женщиной, я умудрялась откладывать средства и через какое-то время мне удалось приобрести скромную студию на этапе котлована. Да, пришлось ждать пару лет, пока дом введут в эксплуатацию, но зато я купила свою первую квартиру без ипотеки и кредитов.
Пока ожидала заветные ключи, я продолжала снимать крошечную комнатку и откладывать деньги. Через 1,5 года я удачно продала квартиру, добавила то, что удалось накопить к тому времени и взяла уже вариант побольше, недалеко от метро. Снова вложилась в котлован и не прогадала – после получения ключей и собственности цена на квадратные метры выросла в несколько раз, мне удалось и эту квартиру продать с большой выгодой. Далее я вложила деньги в престижную однушку в доме бизнес-класса в элитном районе столице и приобрела евродвушку в ближайшем Подмосковье. В очередной раз взяла в самом начале строительства, поэтому обошлась без доплат и ипотеки. Московскую квартиру у меня получилось сдать (этих денег мне вполне хватает, чтобы откладывать на очередную покупку недвижимости), а в ближайшем Подмосковье живу сама, приезжая в столицу пару раз в неделю (работа у меня удаленная, поэтому начальство не требует, чтобы я ежедневно сидела в офисе с 9 до 18). К данному моменту у меня набралось достаточно денег, чтобы приобрести еще одно жилье в Москве, с которого я также планирую получать прибыль.
В память о прошлом
Фото: vostock-photo
Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что, если бы тогда я не прошла эту школу жизни, если бы опустила руки и вернулась в свой родной город, ничего бы больше у меня не получилось. НА данном этапе я чувствую себя абсолютно счастливой – у меня есть несколько квартир в Москве и Подмосковье, дом в закрытом коттеджном поселке и мужчина, который, я точно знаю, никогда не предаст и не оставит меня один на один ночью со своими проблемами. У нас в планах и дальше вкладываться в недвижимость, но на этот раз мы планируем приобрести что-то в Европе. Если все делать правильно, то можно очень быстро выйти в прибыль и добиться тех высот, о которых вы когда-то мечтали.
Я часто вспоминаю те дни, когда мне приходилось выживать в большом городе, поэтому сейчас, когда я стала руководителем крупной компании и у меня в подчинении много сотрудников, я всегда даю людям второй и даже третий шанс, чтобы они смогли доказать прежде всего себе, что смогут добиться многого. А сомневающимся я рассказываю о своих первых днях в столице без гроша в кармане и о том, как спала на жестком офисном столе. Это очень мотивирует, поверьте.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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