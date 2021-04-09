«Я думала, что умираю»: как на самом деле живется человеку с паническими атаками
По среднестатистическим данным, каждый пятый житель планеты хотя бы раз в жизни испытывал паническую атаку, а каждый сотый — регулярно переживает неконтролируемый приступ страха, вздрагивая от учащенного сердцебиения или прострелов в сердечной мышце. Вместе с «сердечными проблемами» и леденящим ужасом их жизнь наполняется необъяснимой тоской, депрессией и прочими малопривлекательными атрибутами.
Первая мысль — об инфаркте
Впервые паническая атака меня накрыла во время внезапно вспыхнувшего чувства несправедливости, когда мне казалось, что меня незаслуженно обидели, а мои профессиональные качества растоптали. Мне было 25 лет, я руководила международным отделом в глянцевом издании, контролировала работу региональных представительств и быстро взбиралась по карьерной лестнице. На тот момент мне казалось, что жизнь удалась. К своей работе я относилась слишком ответственно и именно это, как оказалось потом, спровоцировало первую волну панической атаки. В какой-то момент мой механизм дал сбой — директор компании допустил досадную ошибку, а потом просто обвинил в некомпетентности другого сотрудника. Такой несправедливости я стерпеть не смогла. Столько лет прошло, а я помню, как сейчас — сердце начинает колотиться с такой бешенной скоростью и так громко, что ничего вокруг уже не слышишь. В ушах стоит гулкий звон, в глазах резко темнеет, тебе не хватает воздуха и в голове только одна мысль: «Это конец?». И хотя это длилось несколько минут, мне показалось, что прошла целая вечность. Не помню, как именно на тот момент мне удалось вернуться в реальность, но ощущение дикого ужаса, что еще немного и сердце просто остановится, мне кажется, я никогда не забуду. О том, что это была именно паническая атака, я узнала гораздо позже. А тогда я лишь прислушивалась к ударам в сердце и переживала, что происходит что-то не то.
На дворе грянул кризис, компания сократила сотрудников и мне пришлось сменить работу. В этот раз моя профессиональная деятельность не была омрачена стрессами и разборками с руководством, поэтому я успокоилась и атаки не давали о себе знать. Постепенно я начала вновь взбираться по карьерной лестнице и в итоге оказалась на руководящей должности, подразумевающей контроль за работой других людей, большой ответственностью и необходимостью держать руку на пульсе 24 часа в сутки. Я и держала. Но ровно до того момента, пока не стала ощущать вновь надвигающийся ужас и удары в сердце. Теперь панические атаки стали сильнее и длительнее, чем та, самая первая «волна».
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Смещение приоритетов и иной взгляд на жизнь
Я научилась определять, когда меня «накрывает» — тебя бросает в холодный пот, руки начинают трястись, пальцы немеют, в висках стоит звон и сердце то бьется так неистово, словно еще немного и остановится, либо замирает, и ты пытаешься судорожно нащупать пульс, чтобы убедиться, что сердце все же у тебя еще есть и оно функционирует. Даже если ты его совсем не ощущаешь. Сначала я в такие моменты вызывала скорую и выслушивала от врачей кучу советов, которые не особо и помогали, но когда в последний раз врач по телефону порекомендовал мне не тратить время на вызывание скорой, а попытаться успокоиться самостоятельно, задумалась. Ведь если даже медики не считают мой случай чем-то серьезным, то почему я никак не могу выкинуть из головы мысль о надвигающемся конце и вновь почувствовать вкус жизни?
Больше всего страшно за маму
Постепенно атаки начали меня накрывать не только на работе, но и в автомобиле. Несколько раз это происходило на глазах у мамы и это было действительно страшно. Приходилось выдавливать улыбку и делать вид, что все прекрасно, но скрыть от родного человека трясущиеся руки, бледный цвет лица, учащенное дыхание и вселенский ужас в глазах было не так уж и просто. Два раза приступы были настолько сильными, что именно маме приходилось вызывать мне скорую и отвлекать от мрачных мыслей в ожидании врачей. Ее в такие моменты было особенно жаль. Не так давно мой отец скончался от сердечного приступа и теперь мама вздрагивает всякий раз, как только я начинаю хвататься за сердце или покрываюсь холодным липким потом. Приходится брать себя в руки и врать, что все хорошо. Хотя на самом деле это не так. Например, последний мой приступ длился почти два дня и за это время я несколько раз мысленно прощалась с самыми близкими и вновь «воскресала». Это выматывает и утомляет. Прежде всего эмоционально. Как результат таких качелей — потухшие глаза, осунувшееся лицо, синяки и мешки под глазами, опущенные уголки губ. Раньше я была позитивным человеком, который заряжал своим смехом окружающих. Теперь даже близкие уже забыли, как я смеюсь или хотя бы улыбаюсь. Жизнь словно разделилась на до и после.
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Лекарства от паники
В какой-то момент я довела себя практически до истощения — меня мутило даже от стакана воды или кусочка хлеба. Я похудела до 45 кг при росте 170 см и с ужасом думала о том, что если не умру от остановки сердца, то меня точно доконает дистрофия. Я стала избегать шумных мест и больших компаний — именно в такие моменты атаки меня накрывали с новой силой и нужно было от этого как-то абстрагироваться.
Я начала изучать специальную литературу и консультироваться с неврологами. К психиатру я не стала обращаться, хотя по долгу службы периодически мне приходилось общаться с такими экспертами. Невролог определил, что у меня панические атаки возникают на фоне переутомления и повышенной тревожности. Сильные препараты мне прописывать не стали, ограничились магнием и глицином для сердца, а также успокоительным «коктейлем» из валерианы, пустырника и корвалола. Кроме того, в сумочке у меня обязательно лежат успокоительные, которые хоть и не избавляют от панической атаки, но помогают немного прийти в себя и легче пережить приступ.
Спокойствие, только спокойствие
Большинство специалистов сошлись во мнении, что я сама себя накручиваю и как только я начну излучать спокойствие, так жизнь сразу наладится. Возможно, они и правы, но сказать легче, чем сделать. Очень сложно контролировать процесс, особенно, когда ты можешь только трястись, рыдать или звонить родным, чтобы хоть немного успокоиться. Но опять же. Они могут пожалеть раз, второй, третий, а потом просто перестанут проявлять участие. А что можно сказать человеку, который, по их мнению, сам себя довел до нервных срывов, а затем еще и придумал какую-то паническую атаку. Не все верят, но переубеждать их уже не хочется. Успокоительные тоже не всегда помогают.
Фото: Pexels.com
Я углубилась в специальную литературу и на форумах познакомилась с людьми, у которых такая же проблема. Кто-то из них уже практически справился со своими страхами, а кто-то еще лишь в самом начале пути. У меня получилось вывести свой метод борьбы с паникой. Как только меня накрывает, я стараюсь расслабиться, начинаю делать медленные и глубокие вдохи, по возможности выхожу на улицу. Если сил нет совсем, то ногтями надавливаю на кончики пальцев — во время атаки они немеют и совсем ничего не чувствуют. Стимуляция таким образом нервных окончаний помогает переключить мозг и отвлечься от своих «а вдруг». Через какое-то время чувствительность возвращается, дыхание и пульс нормализуются, сердце начинает биться в обычном ритме.
Некоторые специалисты уверены, что чем меньше обращать внимание на «первые звоночки», тем больше вероятность, что паническая атака пройдет незамеченной, а со временем совсем исчезнет, словно ее и не было. Я очень надеюсь, что так и будет, а пока продолжаю носить с собой в сумочке успокоительные и совершенствую технику дыхания. Ведь никогда не знаешь, в какой момент тебя вновь может накрыть. Главное — понимать, что в этом состоянии нет ничего ненормального, многие люди переживают нечто подобное. А заодно необходимо настроиться, что сами собой приступы не пройдут — дорога к выздоровлению будет долгой, поэтому стоит набраться терпения и ни в коем случае не опускать руки.
Фото: Pexels.com
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