«Я думала, что умираю»: как на самом деле живется человеку с паническими атаками

По среднестатистическим данным, каждый пятый житель планеты хотя бы раз в жизни испытывал паническую атаку, а каждый сотый — регулярно переживает неконтролируемый приступ страха, вздрагивая от учащенного сердцебиения или прострелов в сердечной мышце. Вместе с «сердечными проблемами» и леденящим ужасом их жизнь наполняется необъяснимой тоской, депрессией и прочими малопривлекательными атрибутами.

Первая мысль — об инфаркте

Впервые паническая атака меня накрыла во время внезапно вспыхнувшего чувства несправедливости, когда мне казалось, что меня незаслуженно обидели, а мои профессиональные качества растоптали. Мне было 25 лет, я руководила международным отделом в глянцевом издании, контролировала работу региональных представительств и быстро взбиралась по карьерной лестнице. На тот момент мне казалось, что жизнь удалась. К своей работе я относилась слишком ответственно и именно это, как оказалось потом, спровоцировало первую волну панической атаки. В какой-то момент мой механизм дал сбой — директор компании допустил досадную ошибку, а потом просто обвинил в некомпетентности другого сотрудника. Такой несправедливости я стерпеть не смогла. Столько лет прошло, а я помню, как сейчас — сердце начинает колотиться с такой бешенной скоростью и так громко, что ничего вокруг уже не слышишь. В ушах стоит гулкий звон, в глазах резко темнеет, тебе не хватает воздуха и в голове только одна мысль: «Это конец?». И хотя это длилось несколько минут, мне показалось, что прошла целая вечность. Не помню, как именно на тот момент мне удалось вернуться в реальность, но ощущение дикого ужаса, что еще немного и сердце просто остановится, мне кажется, я никогда не забуду. О том, что это была именно паническая атака, я узнала гораздо позже. А тогда я лишь прислушивалась к ударам в сердце и переживала, что происходит что-то не то.

На дворе грянул кризис, компания сократила сотрудников и мне пришлось сменить работу. В этот раз моя профессиональная деятельность не была омрачена стрессами и разборками с руководством, поэтому я успокоилась и атаки не давали о себе знать. Постепенно я начала вновь взбираться по карьерной лестнице и в итоге оказалась на руководящей должности, подразумевающей контроль за работой других людей, большой ответственностью и необходимостью держать руку на пульсе 24 часа в сутки. Я и держала. Но ровно до того момента, пока не стала ощущать вновь надвигающийся ужас и удары в сердце. Теперь панические атаки стали сильнее и длительнее, чем та, самая первая «волна».