Вывести на чистую воду: 8 признаков поведения серийного изменника

Что, если вскрываются факты множественных измен? Каждый из нас хоть раз встречал людей, которые регулярно изменяли своим зазнобам. Стоит ли работать над отношениями с тем, кто клянется, что такого больше не повторится? Денис и Дмитрий рассказали Passion.ru, какие закономерности поведения есть у серийных изменщиков.

1. Осторожность превыше всего

Когда вы рядом, партнер не отвечает на звонки и сообщения или уходит в другой конец квартиры, чтобы взять трубку, и прикрывает экран смартфона. Еще он может выключить текст для всплывающих уведомлений, чтобы вы не увидели лишнего. Похоже, ему есть что скрывать…

2. Абонент недоступен

Ваш суженый пропускает вечерние звонки и часто задерживается на работе до поздней ночи. Выжатым лимоном его не назовешь. А выглядит он так, будто рад очередному отсутствию премии. Не пора ли повысить бдительность и перестать верить ему на слово? Есть вероятность, что вашего партнера давно не грызут муки совести и все взывания к ней бесполезны.

3. Одинокий волк

В соцсетях второй половинки нет ваших совместных фото. По его профилю складывается ощущение, что он свободен и не обременен отношениями. Когда вы интересуетесь, почему там нет ни одного вашего снимка, он пытается вас успокоить, говоря, что это ничего не значит или что ваши отношения касаются только вас. Кажется, ему ничего не помешает рассказывать сказки не только вам, но и другим девушкам.