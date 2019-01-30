«Уже в 25 лет у меня было больше 70 мужчин»: реальная история нимфоманки

К слову, я до сих пор не понимаю, почему мужчины клюют на меня – никакой модельной внешности, ног от ушей, кукольного личика или внушительного пятого размера, видимо, во мне просто есть нечто такое, что они сразу чувствуют, что «сработаемся». Меня обычно мало интересовало, что это за мужчины, кем они работают, мне было намного важнее понять, смогут ли они показать высший класс в постели или на них не стоит даже тратить свое время. Где я их находила? В интернете, в кафе, на вечеринке.... в тех же самых местах, где знакомятся и обычные девушки. И если после нескольких минут знакомства я понимала, что желание пробуждается, тогда дальше было свидание. Но чаще всего мы просто расходились в разные стороны, потому что что-то не зацепило в тот момент. Так тоже бывает, и в этом нет ничего страшного. Проблема лишь в том, что со временем локации становятся настолько знакомыми, что ты натыкаешься практически на одних и тех же людей, да и они начинают тебя узнавать. Это, разумеется, в мои планы не входило, поэтому я принялась, что называется, расширять свои границы.

Это было непросто, скажу я вам, но со временем я уже научилась понимать, какой партнер будет для меня идеальным, а какой – лишь разочарует или просто не порадует ничем выдающимся. Многих наверняка заинтересует вопрос, почему же я отдалась такому количеству мужчин и что после этого чувствовала? Во-первых, каждый последующий партнер привносил в мою жизнь нечто прекрасное, то, что я не видела с предыдущим кавалером. Поэтому я могла познать нечто новое или попробовать какие-то эксперименты, которые помогали раскрываться моей женской энергии. К тому же, теперь я безошибочно определяю, что понравится моему партнеру в постели, а что, наоборот, будет доставлять дискомфорт, могу дарить ему еще большее наслаждение. Это невозможно сделать, если у вас слишком маленький опыт или вы недостаточно хорошо изучили свое тело и свои табу. А во-вторых, теперь я точно знаю, что интимные отношения в браке должны быть не просто «супружеской обязанностью», а важной составляющей гармоничного союза мужчины и женщины. Это, пожалуй, основное на чем должен держаться крепкий брак, по моему мнению.