«В Австралии привито 100% населения. Против вакцины только наши», — честный рассказ россиянки

Обратная сторона локдауна

В прошлом году, когда многие австралийские штаты закрылись на локдаун, в других странах показывали выдернутые из контекста кадры, где якобы ущемляются права австралийцев, которым запрещают передвигаться. А тех, кто нарушает правила, будто чуть ли не бьют палками. Были такие сюжеты на американском телевидении, на европейском и российском. Я хочу сказать, что австралийцы сидели в локдауне сознательно и добровольно. Заботясь о себе и окружающих. И эта тактика дала результаты. Как я говорила, с начала пандемии в Канберре потеряны всего 26 жизней. И все это благодаря совместным усилиям всех жителей!

Обратная сторона медали: во время самоизоляции у ряда людей пошатнулось психическое здоровье. Сидеть месяцами дома — непросто, ясное дело. Правительство выделяло деньги, чтобы поддержать людей с помощью психологов, каких-то мероприятий онлайн, но особого результата это не дало, изоляция — это морально тяжело.

Мы лично не болели, среди наших знакомых тоже практически никто не болел. У сына в садике был случай заражения — на неделю сад закрыли. Тесты на ковид делают повсюду, есть мобильные пункты. Сейчас с невероятной скоростью закупаются мгновенные тесты на ковид — их можно делать дома, и результаты везде принимаются.

Добавлю, что в стране прививаться никого не заставляли. Обязаны были сделать это только медицинские работники, учителя, воспитатели и работники домов престарелых. Для всех остальных — дело добровольное. Но опасений и возражений никто не высказывал. Дебаты на эту тему можно встретить лишь на русскоязычных форумах. Против прививок выступают только наши соотечественники, русскоязычные. Не все, но многие. В Австралии необходимость прививок под сомнение вообще никто не ставит. Почему у наших людей такое недоверие к этой теме? Думаю, в ментальности нашей заложено не доверять правительству — ни российскому, ни какому-либо другому.