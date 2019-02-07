Лилия: история о «балерине на пенсии», познавшей вторую молодость в 60 лет

Она и жила всю жизнь как цветок - муж Лилию обожал и, понятное дело, баловал. Был он военным начальником, строгим и красивым как из фильма "Офицеры". Однажды их сын вернулся с каких-то областных соревнований по какому-то сложному виду спорту. Просияв, парень сообщил, что занял там (между прочим в тяжелейшей борьбе) второе место. "Ну и хули ты туда вообще ездил?" - недоумевал отец и Лилин муж одновременно. Он действительно не понимал, как можно не брать от жизни только самое лучшее, потому, наверное, и обладал этим самым лучшим в полной мере и, как ни странно, до конца дней - дачей на Николиной горе, квартирой в Высотке, красавицей Лилией. Лилия как раз хорошо знала своего мужа, и поэтому каждую ночь спала на кулачке, чтобы не примять во сне прическу, а утром вставала на час раньше, наводила марафет и при полном параде ложилась в постель снова. Все тридцать пять лет их совместно прожитой жизни. Умирая от рака, он взял ее руки без маникюра (какой уж тут маникюр, в самом деле) и, целуя их, сказал: "Прости меня, из-за этой чертовой болезни ты совсем себя запустила". Для него это было важно. Он так любил жену, что сам себе выбивал место на хорошем кладбище поближе ко входу. Чтобы его Лилии не страшно было к нему ходить. Иными словами Лилия купалась в любви. А те кого любят, долго остаются добрыми, умеют и любят жить.

В их доме жила домработница, Лилия называла ее Тень, та и вправду была незаметна, даже когда присутствовала. Заметна она стала лишь после смерти хозяина, когда Лилия сама чуть было не стала тенью от тоски, а главное от потери уютного кокона любви и благополучия.

Тень возвращала Лилию к жизни. Лилия с трудом, но возвращалась. Иногда, потягивая бокал вина на веранде, Лилия вспоминала свое балетное прошлое (в детстве ее водили на занятия при Большом) и делала плие, прямо там, на веранде. Тень неуклюже пыталась повторять. "Смотри на меня, смотри, тебе говорю - не ерунду держим, а шарик", - не унималась бывшая балерина, складывая дугой руки в нужной позиции. Тень десятки раз (пока не получится) держала воображаемый шарик, потому что тоже любила Лилию и боялась огорчить.