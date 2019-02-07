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Лилия: история о «балерине на пенсии», познавшей вторую молодость в 60 лет

Passion.ru решил опубликовать очередной рассказ Софии Ивановой, публициста, лауреата премии «Медиаменеджер России», директора по коммуникациям концерна «Калашников», мамы двоих детей. Все ее истории основаны на реальных событиях и заставляют задуматься о человеческих отношениях и превратностях судьбы. Второй ее рассказ о том, что даже во взрослом возрасте можно позволить себе влюбиться и даже обрести вторую молодость.
София Иванова
публицист, директор по коммуникациям, лауреат премии «Медиа менеджер России»

У меня есть подруга, ей 60. Настоящая подруга, с которой напиваешься, делишься радостями и горестями, обсуждаешь мужиков. Зачем еще дружба. Тридцатилетняя разница в возрасте нас нисколько не разделяет, а скорее наоборот - мы обе знаем, чего хотим. Как говорится, у вас товар - у нас купец. У меня - энергия, у нее - мудрость. Подругу зовут Лилия. Так и говорит - я вам не Лиля - набор звуков, а Лилия - как цветок.

Она и жила всю жизнь как цветок - муж Лилию обожал и, понятное дело, баловал. Был он военным начальником, строгим и красивым как из фильма "Офицеры". Однажды их сын вернулся с каких-то областных соревнований по какому-то сложному виду спорту. Просияв, парень сообщил, что занял там (между прочим в тяжелейшей борьбе) второе место. "Ну и хули ты туда вообще ездил?" - недоумевал отец и Лилин муж одновременно. Он действительно не понимал, как можно не брать от жизни только самое лучшее, потому, наверное, и обладал этим самым лучшим в полной мере и, как ни странно, до конца дней - дачей на Николиной горе, квартирой в Высотке, красавицей Лилией. Лилия как раз хорошо знала своего мужа, и поэтому каждую ночь спала на кулачке, чтобы не примять во сне прическу, а утром вставала на час раньше, наводила марафет и при полном параде ложилась в постель снова. Все тридцать пять лет их совместно прожитой жизни. Умирая от рака, он взял ее руки без маникюра (какой уж тут маникюр, в самом деле) и, целуя их, сказал: "Прости меня, из-за этой чертовой болезни ты совсем себя запустила". Для него это было важно. Он так любил жену, что сам себе выбивал место на хорошем кладбище поближе ко входу. Чтобы его Лилии не страшно было к нему ходить. Иными словами Лилия купалась в любви. А те кого любят, долго остаются добрыми, умеют и любят жить.

В их доме жила домработница, Лилия называла ее Тень, та и вправду была незаметна, даже когда присутствовала. Заметна она стала лишь после смерти хозяина, когда Лилия сама чуть было не стала тенью от тоски, а главное от потери уютного кокона любви и благополучия.

Тень возвращала Лилию к жизни. Лилия с трудом, но возвращалась. Иногда, потягивая бокал вина на веранде, Лилия вспоминала свое балетное прошлое (в детстве ее водили на занятия при Большом) и делала плие, прямо там, на веранде. Тень неуклюже пыталась повторять. "Смотри на меня, смотри, тебе говорю - не ерунду держим, а шарик", - не унималась бывшая балерина, складывая дугой руки в нужной позиции. Тень десятки раз (пока не получится) держала воображаемый шарик, потому что тоже любила Лилию и боялась огорчить.

Из-за моей занятости и ее расстояния дружили мы по телефону.

  • Алло, Софочка. Я взяла учеников, все-таки ещt двадцать лет до маразма! Они охломоны жуткие, учебники сейчас полный швах, но я довольна. Пишу им топики про защиту окружающей среды и изобретателя Айфона. Он то ли йог был, то ли буддист, не разобралась пока, читаю в интернете.

  • Софочка, удобно? Представляешь, видела сегодня в нашем сельпо жену великого режиссера. Ну да, в бантике. Господи, как плохо она выглядит, куртка эта, боты. А главное, такая тоска. Да нет, что ты! Я вначале тоже про возраст подумала, а потом знаешь, что это? Это нелюбимая женщина и жизнь на даче. Женщине нужна любовь, а дача не нужна. Без любви нет жизни, и красоты тем более. Не спорь.

  • Софочка, состою в переписке. С мужчиной. Ухаживал за мной в молодости. Разумеется, до Бори, что за вопрос! Вдовец. Живет в Израиле. Скажешь тоже! Никуда я не уеду, кому это надо. Там война, а здесь мир. Не начинай.

Потом звонки стали реже. Позже телефон заменил скайп, и теперь уже из монитора на меня смотрит красавица Лилия. Смотрит из Израиля. Она сдала дачу, простилась с учениками, пристроила свою Тень. Потому что женщине нужна любовь, а дача не нужна. Без любви нет жизни, и красоты тем более. Спорить тут, и правда, абсолютно не о чем.

Информация об авторе. Родилась в 1983 году в Пскове. Окончила Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление». Более 10 лет занимается связями с общественностью. В 2015 году признана лауреатом премии «Медиа менеджер России». С 2013 года работала в группе компаний Rambler&Co, отвечала за коммуникации крупнейших медиа проектов группы (Lenta.ru, Газета.ru, Rambler.ru, LiveJournal.com и других). Входит в ТОП-1000 российских менеджеров по версии газеты «КоммерсантЪ». С 2017 года — директор по коммуникациям концерна «Калашников»». Воспитывает двоих детей.

Текст: София Иванова

Фото: shutterstock

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