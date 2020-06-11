«Свекры выступили поручителями и почти лишили нас квартиры»: история невестки об ипотеке с родственниками

«Ипотечные» реалии

В итоге на семейном совете было решено, что сначала мы оформляем официально отношения, а затем пробуем получить ипотеку (у супругов гораздо больше шансов получить в совместную собственность приличную квартиру, чем у тех же одиночек, ведь сколько известно примеров, когда многие хорошие люди так и не могут получить одобрение банка в силу того, что не проходят по финансовой нагрузке или из-за сомнительной кредитной истории). Я лишь была рада такому повороту, ведь сама уже давно мечтала выйти замуж за любимого человека и начать вить свое гнездышко. Свадьба наша была весьма скромной – все средства мы решили откладывать на будущую квартиру и вскоре после росписи у нас скопилась приличная (как нам казалось на тот момент) сумма, с которой уже можно присматривать подходящие варианты.

Увы, но мои мечты о светлой квартире (не студии, а именно квартире с отдельными комнатами) пусть даже и на конечных станциях Златоглавой разбились о бюрократию банка. Менеджер, оформив нашу заявку и оценив шансы, объявил, что с той суммой, которая у нас есть на руках мы можем рассчитывать лишь на квартиру в ближайшем, но Подмосковье. Чтобы увеличить свои шансы, нам необходимо было привлечь поручителей. Тогда банк смог бы одобрить нам большую сумму, которой как раз бы и хватило на приличное жилье в Москве.

Поразмыслив, мы решили попросить родителей Олега выступить поручителями. Мне казалось, что они идеально подходят на данную роль – у них стабильная работа, не самая низкая зарплата и желание отселить нас наконец куда-нибудь. И если отец моего благоверного согласился сразу на такую сделку, то Ольга Марковна еще долго оценивала риски, изучала документы и прикидывала, нет ли там никакого подвоха. Но в итоге под уговорами любимого сына она сдалась и вскоре мы получили одобрение банка, а затем – и заветные ключи от квартиры. Радости моей не было предела, ведь теперь я могла осуществить мечту и зажить счастливой семьей отдельно от родственников супруга. Однако вскоре от моей радости не осталось и следа.