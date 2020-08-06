«Сестра сделала меня бомжом»: история женщины, лишившейся родительской квартиры из-за родственницы
Квартирный вопрос, как известно, испортил не только москвичей – жители других регионов тоже упражняются в изощренности, когда дело касается заветных квадратных метров – тут уже не до сентиментальности и между кровными родственниками вспыхивают разборки похлеще мафиозных. Мне всегда казалось, что подобное пройдет стороной – наша семья была достаточно дружной и мы никогда не завидовали друг другу, наоборот, старались поддержать и мотивировать. Поэтому, когда из-за близкого человека я оказалась на улице, то подумала, что так не бывает… только не с нами. Увы, но история оказалась банальна до жути – одному члену семьи понадобилась жилплощадь и ему было все равно, что ради получения квартиры ему придется переступить через родственника. Но обо всем по порядку...
Счастливая семья
Все счастливые семьи похожи, и это факт. Родители любили нас и баловали до самого конца, когда уже просто физически ни могли быть с нами и выразить свою любовь. Они не делали между нами различий и старались делать все поровну, чтобы ненароком не вызвать сестринскую ревность. И нам удавалось дружить с моей сестренкой, несмотря на внушительную разницу в возрасте (8 лет я считаю достаточно большой разницей, но мы все равно нашли общий язык). Именно так я думала на тот момент. Так бы продолжалось и дальше, если бы по трагической случайности не остались без родителей. Нам пришлось быстро повзрослеть и понять, что теперь ответственность за свою жизнь лишь в наших руках и придется выбирать – жить по совести или по прихоти.
Фото: Pixabay.com
Самостоятельность и свобода
Несмотря на любовь и заботу родителей, очень скоро мне стало тесно в отчем доме, мне захотелось попробовать самостоятельно чего-то добиться в жизни и понять, на что я способна. Мне выпал шанс попробовать начать карьеру в другом городе и я не задумываясь решила им воспользоваться. Домашние меня не отговаривали, напротив, поддержали мое желание развиваться и помогли с переездом. Все потихоньку налаживалось – я обрастала связями и пыталась устроиться на новом месте, а сестренка осталась в отчем доме, потому как расстаться сразу же с двумя детьми родителям было не под силу. Несмотря на то, что практически вся моя зарплата уходила на съемное жилье и на еду (я не говорю уже о прочих расходах) почти не оставалось средств, у меня даже не возникло мысли вернуться. Хотя я знала, что меня там ждут и примут в любом случае, что бы со мной не случилось.
Так продолжалось какое-то время и у меня даже стало получаться откладывать средства (в душе я лелеяла мысль о том, что когда-нибудь смогу купить пусть скромные, но свои квадратные метры), но затем раздался звонок мамы, которая сбивчиво рассказала о том, что на семейный бизнес покушаются конкуренты и потребуется много средств (сил и нервов), чтобы им противостоять. Мне пришлось все свободные деньги отдать родителям и с утроенной силой взяться за работу – требовалась солидная сумма к определенному времени и собрать ее можно было лишь сообща.
Фото: Pixabay.com
Первые трудности
Моя сестренка в силу возраста могла добавить лишь скромные сбережения в то время, как мы с родителями мобилизовались и работали буквально на износ, чтобы отстоять семейное дело и сохранить те блага, которые у нас были на тот момент. О покупке своей квартиры не могло быть и речи – каждую заработанную копейку я переводила на определенный счет, доступ к которому имели лишь члены нашей семьи. Иногда мне хотелось просто кричать от бессилия, но я понимала, что это не спасет нашу семью от разорения и стиснув зубы, принималась работать с утроенной силой. И когда казалось, что беда отступает и все налаживается, судьба преподносит очередной удар – в результате несчастного случая погибают наши родители и все остальные проблемы, и неурядицы отступают на второй план. В тот момент мне казалось, что у меня просто забрали все жизненные силы разом – настолько тяжело я пережила эту потерю. Сестренка на удивление оказалась более стойкой. Она успокоила меня, что самостоятельно справится с организацией похорон и возьмет все хлопоты на себя… ну а мне нужно время, чтобы прийти в себя. О том, чтобы обсуждать какие-то наследственные или имущественные вопросы не могло быть и речи, я просто не в состоянии вообще была находиться с кем-либо рядом, не то, что говорить, тем более на такие болезненные для меня темы.
В первое время после похорон сестра меня не трогала, дала время осознать случившееся и собраться с мыслями. А затем начала потихоньку воплощать свой план (это потом я уже поняла, что она задумала, а в тот момент я ей была просто благодарна за то, что она разделила со мной эту боль и помогла по мере своих возможностей).
Фото: Pixabay.com
Упущенные возможности
Сестра сказала, что жить в родительской квартире мы все равно не сможем – слишком много воспоминаний и эмоций – поэтому предложила ее внести в качестве первоначального взноса за другую, новостройку в престижном районе. Она оформит ипотеку на себя и будет выплачивать остаток самостоятельно. Мне же в качестве альтернативы она предложила оформить кредит (на меня, потому что на ней будет «висеть» ипотека), равный половине стоимости родительской квартиры. Естественно, платить кредит будет тоже она, таким образом отдав мне причитающуюся часть наследства. Поразмыслив, я решила, что это неплохой вариант – и она, и я получим отдельные квартиры, чтобы забыть о негативе и начать новую жизнь. Однако все красиво было лишь на словах, на деле же получилось все совершенно иначе. Когда пришел срок, сестра получила мое согласие на продажу нашей общей квартиры, нашла альтернативный вариант, оформила ипотеку и приобрела новостройку, как того и хотела.
Фото: Pixabay.com
Следующим этапом должно было быть оформление на меня кредита на сумму, равную половине стоимости родительских апартаментов. Перед походом в банк она еще раз проговорила, что вносить платежи за кредит будет самостоятельно и мне не нужно ни о чем волноваться. Я согласилась, оформила кредит, получила причитающуюся мне сумму и начала подыскивать варианты. Тем временем сестра получила ключи от своей новостройки и начала искать средства на ремонт. Вcпомнив, что у меня есть на руках кредитные деньги, она уговорила их одолжить с условием, что вскоре вернет их вместе с процентами. Увы, но больше ни денег, ни квартиры я не увидела.
Без определенного места жительства…
Вскоре сестра просто перестала реагировать на мои звонки и сообщения. Попытки поговорить и выяснить, что же все-таки происходит не привели ни к чему – человек просто игнорирует очевидные вещи и отказывается поступать по совести. Она не платит по моему кредиту, мотивируя тем, что он же был оформлен на мое имя, значит и разбираться с ним мне придется самостоятельно. Сумму, потраченную на ремонт ее новостройки, она тоже не вернула и приютить меня на время, пока я не разберусь с ситуацией она отказывается.
Фото: Pixabay.com
В итоге получилось, что я осталась без квартиры и с большим долгом – вся моя зарплата уходит на возврат средств, которых, собственно, у меня и нет. Сестра считает, что она мне ничем не обязана и я не имею права ее дергать по этому поводу. Поход в суд тоже не дал результатов – я сама дала согласие на продажу квартиры, и сама же подписала кредитный договор в банке. Теперь и отвечать за последствия мне придется самостоятельно. Я пока ночую у друзей и знакомых, но понимаю, что вскоре мне придется искать какое-то пристанище. Чужие люди (пусть даже и хорошие друзья) не могут вечно терпеть мое присутствие. Я пока не могу до конца принять предательство сестры, надеюсь, что она осознает, что натворила и все исправит. Надежды, конечно, мало, но у меня просто нет других вариантов.
А вам приходилось делить квартиру с родственниками или в чем-то их предавать?
Фото: Pixabay.com
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