«Сестра сделала меня бомжом»: история женщины, лишившейся родительской квартиры из-за родственницы

Квартирный вопрос, как известно, испортил не только москвичей – жители других регионов тоже упражняются в изощренности, когда дело касается заветных квадратных метров – тут уже не до сентиментальности и между кровными родственниками вспыхивают разборки похлеще мафиозных. Мне всегда казалось, что подобное пройдет стороной – наша семья была достаточно дружной и мы никогда не завидовали друг другу, наоборот, старались поддержать и мотивировать. Поэтому, когда из-за близкого человека я оказалась на улице, то подумала, что так не бывает… только не с нами. Увы, но история оказалась банальна до жути – одному члену семьи понадобилась жилплощадь и ему было все равно, что ради получения квартиры ему придется переступить через родственника. Но обо всем по порядку...

Счастливая семья

Все счастливые семьи похожи, и это факт. Родители любили нас и баловали до самого конца, когда уже просто физически ни могли быть с нами и выразить свою любовь. Они не делали между нами различий и старались делать все поровну, чтобы ненароком не вызвать сестринскую ревность. И нам удавалось дружить с моей сестренкой, несмотря на внушительную разницу в возрасте (8 лет я считаю достаточно большой разницей, но мы все равно нашли общий язык). Именно так я думала на тот момент. Так бы продолжалось и дальше, если бы по трагической случайности не остались без родителей. Нам пришлось быстро повзрослеть и понять, что теперь ответственность за свою жизнь лишь в наших руках и придется выбирать – жить по совести или по прихоти.