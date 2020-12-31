Роды под Новый год: экстренное кесарево, обезболивание с третьей попытки и опоздавший муж
Предварительную дату родов мне ставили на 15 января — в день рождения моей мамы. Я готовила ее к тому, что в этот день она получит долгожданный подарок — внука. Но все пошло не по сценарию. 29 декабря я пришла на плановый осмотр к гинекологу, заведующей роддомом. Та посмотрела результаты УЗИ, сказала, что головка ребенка еще не опустилась, родовой деятельности нет, приходи, мол, 5 января. Меня отпустили на праздники — дело было утром. Кстати, в этом же роддоме днем ранее родила моя одноклассница. Как только я вышла из кабинета, набрала ее и пригласила подойти к окну и пообщаться по телефону — как оно принято. Одноклассница рассказала, как все прошло, попросила меня показать свой живот. Помню, как я произнесла фразу: «Пост сдал — пост принял!». Кто б знал тогда, что она окажется пророческой.
Выйдя из роддома, я решила пройтись пешком до дома по заснеженному городу. В этот день я намотала, наверное, 20-25 тысяч шагов. Не знаю, возможно, это как-то сыграло свою роль. Вообще, всю беременность я много ходила, плавала в бассейне — не забывала о физической нагрузке. Сейчас думаю, что та прогулка оказалась выше моих сил. Придя домой, я поняла, что что-то происходит. Кажется, воды начали отходить. Я позвонила гинекологу и уже через час спешно начала собирать сумку в роддом (я-то планировала сделать это к 15 января, так что ничего не было готово). На такси доехала за десять минут. Дежурный врач посмотрела меня, отметив, что схваток нет. Взяла мазок: оказалось, выделения — это вовсе не воды. Меня тут же отправили в отделение патологии. Тем временем на часах было в районе 22:00. Врачи, посоветовавшись, решили делать кесарево.
Фото: Instagram @nfedosova
Конечно, в тот момент мне было не до праздника. Помню только, что стояла елка в смотровой, — там, где взвешивают и записывают данные рожениц. Праздничное настроение однозначно в воздухе не витало, Деда Мороза и Снегурочки в округе замечено не было. Про себя подумала, что не успела я все-таки наесться майонезных салатов и других праздничных блюд перед родами, хотя планы такие были.
Все, что связано с родами, — это волнительно. И неважно, естественные это роды или кесарево. Было страшновато, ведь я ждала свой главный подарок 15 января, а парень решил сделать сюрприз и появиться именно под Новый год. Перед операцией меня привезли в палату, где я увидела четырех дородных женщин. Они обсуждали сюжетную линию очередной серии «Дома-2» — тогда проект и не думали закрывать. Когда соседки узнали, что меня увозят на кесарево, очень удивились. Некоторые из них лежали там неделю и никак не могли разродиться. Стали выяснять, кто будет делать мне операцию, — оказалось, врач на очень хорошем счету, мол, он может кесарево с закрытыми глазами провести. Это меня успокоило.
А дальше меня одели в безразмерную серо-сизую рубаху и отвезли на каталке в реанимацию. На часах было примерно 23:00. Посадили на операционный стол, чтобы сделать обезболивание, — получилось только с третьей попытки. После того как онемели ноги и живот, приступили к операции.
Когда сына поднесли, я пустила слезу. А как же без этого? Все произошло так неожиданно, раньше запланированной даты — тут и растерянность, и волнение — все смешалось.
Фото: Instagram @nfedosova
Тот Новый год я встретила в палате. Еще в реанимации попросила персонал подготовить мне платную палату, если есть свободные. И уже вскоре меня перевели в отдельную огромную комнату: с мебелью, туалетом, душевой, телевизором, диваном для посетителей (на случай, если хотят переночевать). Стоила она 2300 или 2500 рублей в сутки. И все это с четырехразовым питанием. Следом меня начали поздравлять родные и друзья — сообщения сыпались во все мессенджеры. Кто-то из подруг писал, что ты была бы не ты, не роди в канун Нового года, кто-то добавлял, что это отличный финал года, и теперь Новый год в семье начинается не 31 декабря, а 30-го, тут же посыпались шутки про второго…
А где же все это время был муж? Мы планировали рожать вдвоем (партнерские роды), Леха сдал все необходимые анализы (флюорографию, в частности), но на роды не успел в итоге. Мы живем в Москве, Брянск, где я родила сына, — мой родной город. Муж работал и планировал приехать на празднование Нового года 30 декабря. Вечером 29 декабря я написала ему СМС, что нахожусь в роддоме, как раз в этот момент меня готовили к операции. Леха потом рассказывал, как вышел на улицу и сказал, задрав голову к звездному небу: «Ну здравствуй, сын!».
Он примчался в итоге на следующий день слегла приболевшим. Мы решили не рисковать здоровьем малыша: новоиспеченный отец отправился домой, а мы отметили Новый год вдвоем с Лео в палате, и это точно был мой лучший Новый год. Никакой суеты, мишуры, я даже не включала телевизор — речь президента и «огоньки» прошли мимо. Праздник мы встретили в обнимку с сыном.
Фото: Instagram @nfedosova
И отдельно расскажу, почему я рожала в Брянске. Мы долго думали, где — в Москве или в Брянске. Тренерша по плаванию меня напугала: «Моя подруга в Лапино рожала. Миллион отдала за роды. А потом выяснилось, что врачи забыли вытащить вату из нее... операцию пришлось делать через год». Желание рожать в Лапино (самый известный и дорогой роддом в России) за миллион тут же отпало. Зачем платить больше, подумала я? В Брянске, если и забудут во мне вату, так хоть за 10 тысяч рублей, а не за миллион. Поэтому решение в пользу родного города было принято незамедлительно, о чем я ни разу не пожалела.
Фото: Pexels.com, Instagram @nfedosova
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