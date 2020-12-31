Роды под Новый год: экстренное кесарево, обезболивание с третьей попытки и опоздавший муж

Конечно, в тот момент мне было не до праздника. Помню только, что стояла елка в смотровой, — там, где взвешивают и записывают данные рожениц. Праздничное настроение однозначно в воздухе не витало, Деда Мороза и Снегурочки в округе замечено не было. Про себя подумала, что не успела я все-таки наесться майонезных салатов и других праздничных блюд перед родами, хотя планы такие были.

Все, что связано с родами, — это волнительно. И неважно, естественные это роды или кесарево. Было страшновато, ведь я ждала свой главный подарок 15 января, а парень решил сделать сюрприз и появиться именно под Новый год. Перед операцией меня привезли в палату, где я увидела четырех дородных женщин. Они обсуждали сюжетную линию очередной серии «Дома-2» — тогда проект и не думали закрывать. Когда соседки узнали, что меня увозят на кесарево, очень удивились. Некоторые из них лежали там неделю и никак не могли разродиться. Стали выяснять, кто будет делать мне операцию, — оказалось, врач на очень хорошем счету, мол, он может кесарево с закрытыми глазами провести. Это меня успокоило.

А дальше меня одели в безразмерную серо-сизую рубаху и отвезли на каталке в реанимацию. На часах было примерно 23:00. Посадили на операционный стол, чтобы сделать обезболивание, — получилось только с третьей попытки. После того как онемели ноги и живот, приступили к операции.

Когда сына поднесли, я пустила слезу. А как же без этого? Все произошло так неожиданно, раньше запланированной даты — тут и растерянность, и волнение — все смешалось.