Реальные истории женщин, которые работают водителями в такси

Кажется, чтобы быть водителем, не нужно особых умений: принял заказ, отвез человека по адресу — и все. Но это не так. Пассажиров много, и все они разные. Иной раз попадаешь в нестандартные ситуации: например, однажды со мной ехал мужчина и попросил помочь ему помыть от блох собаку. Он рассказал, что тоже работает в такси, временно присматривает за псом своего друга — но не может спокойно спать, из-за того, что у собаки паразиты. Меня эта история развеселила, я доверилась своей интуиции и согласилась ему помочь. Все закончилось хорошо: и пассажир доволен, и собака. Вообще я человек отзывчивый, часто пытаюсь помочь людям. Открываю двери, помогаю сумки донести до подъезда, если пассажир пожилой или ему неудобно. Пассажиры часто мне говорят, что ездить со мной им комфортнее и спокойнее, чем с водителями-мужчинами. А еще я люблю, когда пользователи оставляют комментарии, что вожу я лучше мужчин.

За время работы в такси у меня накопилось столько ярких историй, что я даже завела свой видеоблог на YouTube «На сверхзвуке». Рассказываю на канале про будни водителя, делаю нарезки самых интересных бесед, которые случились за последнее время, предупреждаю о мошенниках. Некоторые видео посмотрели больше 20 тысяч раз. Но вообще все самые необычные случаи и разговоры происходят в основном вечером и ночью. Сейчас я меньше работаю в ночную смену, чаще езжу по утрам — а в это время все заняты, торопятся по своим делам, так что в целом рабочий день проходит спокойно.

«Для молодой мамы гибкий график — спасение», - Гюзаль Байрамова, Казань

Бывают династии врачей, педагогов — а у меня в семье сложилась династия водителей. Все началось с папы, он — водитель от бога, с легким сердцем садится за руль, ему это очень по душе. Я изначально не планировала работать водителем. Впервые пришла в такси шесть лет назад: тогда я начинала новую жизнь, развелась, уволилась — мне нужны были деньги. Это занятие меня выручило, но вскоре я переехала в Москву и занялась другими делами. А осенью 2020-го вернулась в Казань и вслед за папой вновь оказалась в такси — подключилась к международному сервису заказа такси. Нас с ним все устраивает: я, например, финансово самостоятельна, полностью обеспечиваю свою дочь, оплачиваю учебу, могу себе позволить уехать в отпуск дважды в год. Конечно, если ты отрабатываешь две заявки в день, то деньги невеликие — но в том и прелесть, что можно самой решать, на сколько сегодня часов выходить. Если есть желание, можно работать с утра до вечера — но, конечно, с перерывами на отдых, иначе это небезопасно.