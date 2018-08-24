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Реальная история: почему я стала любовницей и не жалею об этом

Если бы мне выпала возможность начать все сначала, я бы не раздумывая, согласилась. И пускай подруги крутят пальцем у виска, а в мозгу постоянно свербит «он не бросит семью», я ни за что не поменяла свое выстраданное счастье на бесконечный поиск подходящего одинокого партнера. А зачем?

Первая любовь за партой

«Я буду сидеть с тобой», — уверенно заявила я, устраиваясь за партой рядом с самым симпатичным и загадочным парнем класса. Он лишь безропотно отодвинул свои учебники и уставился на меня своими ясными голубыми глазами: «Олег». «Екатерина», — представилась я, понимая, что жизнь больше не будет прежней. И действительно, с тех пор мы не расставались ни на минуту: вместе бежали на уроки и оставались после на продленке. Идиллия продолжалась вплоть до выпускного класса. А затем выяснилось, что он решил испытать наши отношения на прочность и попробовать себя в другом городе. Из-за сильной обиды я не нашла ничего лучшего, как начать флиртовать с его закадычным другом. Прямо на выпускном балу под его пристальным взглядом я кружилась в медленном танце, понимая, что судьба теперь уже не будет прежней. Так все и произошло.

Несчастливый брак

Несколько лет мы не виделись. Судьба разбросала нас не просто по разным городам, а по разным странам. Я успела окончить институт и даже собиралась замуж за перспективного однокурсника. На этом настояли родители. Как оказалось, он все это время наблюдал за моей жизнью и постоянно пытался помочь, сделать так, чтобы я была хоть немного счастлива. Без него. Свадьба пролетела мгновенно, так оказалось, что о моем решении он узнал лишь в день бракосочетания — все надеялся, что я передумаю. С горя закрутил роман с первой встречной девушкой, а узнав, что она в положении, поспешил оформить брак. «Мой ребенок не будет расти без отца», — с этим девизом он отправился в ЗАГс, понимая, что счастья все равно не будет. Видимо, это было действительно так. Мы честно пытались построить семейные отношения, параллельно наблюдая за судьбой друг друга. Увы, но через несколько лет безуспешных попыток мой брак дал трещину, да и его симпатия к супруге не переросла в глубокую привязанность и страсть. Однако за это время они успели родить еще одного ребенка, и малышей он бросать не собирался.

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