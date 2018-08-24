Реальная история: почему я стала любовницей и не жалею об этом

Несколько лет мы не виделись. Судьба разбросала нас не просто по разным городам, а по разным странам. Я успела окончить институт и даже собиралась замуж за перспективного однокурсника. На этом настояли родители. Как оказалось, он все это время наблюдал за моей жизнью и постоянно пытался помочь, сделать так, чтобы я была хоть немного счастлива. Без него. Свадьба пролетела мгновенно, так оказалось, что о моем решении он узнал лишь в день бракосочетания — все надеялся, что я передумаю. С горя закрутил роман с первой встречной девушкой, а узнав, что она в положении, поспешил оформить брак. «Мой ребенок не будет расти без отца», — с этим девизом он отправился в ЗАГс, понимая, что счастья все равно не будет. Видимо, это было действительно так. Мы честно пытались построить семейные отношения, параллельно наблюдая за судьбой друг друга. Увы, но через несколько лет безуспешных попыток мой брак дал трещину, да и его симпатия к супруге не переросла в глубокую привязанность и страсть. Однако за это время они успели родить еще одного ребенка, и малышей он бросать не собирался.