Реальная история: «Мне 37, поклонников много, но уже несколько лет не было секса»

Лене 37 лет, она творческий человек, преподаватель вокала в собственной студии. И сейчас ее постигло очередное разочарование: ей понравился мужчина, они начали плотно общаться, и она (снова) думала, что вот оно, наконец. Но активных действий от него так и не дождалась. «Ну где я снова совершила ошибку», — сокрушается она уже в который раз. У женщины много поклонников, и судя по ее инстаграму — столько же любовных романов. Но на самом деле все романы начинаются там же, где и заканчиваются — у нее в голове. А их «участники»-мужчины, как каждый раз выясняется, «ничего такого не имели ввиду» и «просто дружат» с интересной творческой натурой.
10 лет «семейной жизни»
Строго говоря, к 37 годам серьезные отношения у Лены были только однажды. Длились они 10 лет и закончились 6 лет назад. Миша был милым парнем, мягким и податливым. Однако жениться не спешил. А потом потерял работу и, сидя дома, отказывался от новых предложений. «Миша меня ограничивал, я чувствовала, как будто мне подрезали крылья. Кроме того он не хотел развиваться. Прошло 6 лет, а он так и не поменял работу — амбиций не появилось».
«Я сломала его и бросила», — с чувством вины признается Лена, поясняя, что ей нужен сильный мужчина. Правда, девушка высказывает сомнение, согласится ли она со своим строптивым характером подчиниться сильному. Вряд ли. От Миши Лена ушла, сказав, что полюбила другого.
«Нельзя назвать «серьезными» отношения, которые длятся 10 лет и не приводят к браку. Если люди три года вместе, то нужно принимать решение на развитие отношений — либо идти в брак, либо ребенка рожать, либо расходиться. Жить вместе — еще не значит «иметь отношения». Нежелание сделать ответственный шаг и вступить в брак — это нежелание брать на себя ответственность, быть взрослым. Это проявления инфантилизма одного или обоих в паре».
Тяжелый разрыв
После избавления от угнетающих ее отношений Лена закрутила страстный роман. «Секс с Мишей был скучным с самого начала, это меня ввергало в уныние: неужели так будет всю жизнь. Рома же в этом плане был на высоте». Наверное, в жизни каждой женщины был хотя бы один мужчина, к которому влечет именно физически — и ты ничего не можешь с этим поделать. Даже если другие его качества не вызывают у тебя одобрения. Рома оказался хитрым тираном: он был изобретателен в постели и так же изобретателен в моральном насилии над личностью Лены. Когда она решила с ним расстаться, столкнулась с угрозами и настоящим террором. «Я боялась каждого шороха около моей двери, боялась брать трубку телефона». Именно с тех пор у нее еще ни разу не было секса, хотя прошло уже 4 года.
Опять ожила
Два года после разрыва с Романом Лена вообще не думала об отношениях, боялась их. «Я никем не увлекалась, не была ни в кого влюблена — для меня это катастрофа. Ведь я всегда питалась влюбленностью, этими эмоциями, еще со времен, когда лелеяла фантазии на счет своих преподавателей». Фантазировать Лена любит и признается, что самый любимым момент отношений для нее — это когда только-только возникает взаимное влечение, оно копится, нарастает и вырывается на волю.
Однажды достойный ее интереса субъект наконец появился. У Лены была намечена фотосессия для сайта ее студии вокала, он был одним из фотографов. «Дима казался таким сильным и спокойным — это те качества, которых мне не хватало в прошлых отношениях». Еще Дима был симпатичнее ее прошлых мужчин и так же, как она, занимался творчеством. Она влюбилась и стремительно подняла его на пьедестал обожания. Подруги отметили, что Лена наконец ожила, появился огонь в глазах. Дима с радостью откликнулся на ее предложение прийти на бесплатное занятие, стал заходить в гости, писал в соцсети, предложил совместный проект. Лена уже думала об их «семейной бизнесе», но проходили недели, а он так и не переходил от дружеского общения к романтическому.
«Было видно, что ему нравится мое обожание, он купался в моих комплиментах и похвалах», — Лена уверена, что мужчина заигрывал с ней. Но за пару месяцев их общения ее ожидания так и не оправдались, общение с его стороны становилось все более деловым и потом сошло на нет.
Снова опыт
Через месяц история повторилась. С другим человеком по похожему сценарию: бурное начало общения двух творческих людей, взаимный интерес. На этот раз они общались еще более тесно: ходили друг к другу в гости, пили вино, смотрели кино, даже ночевали вместе пару раз. Но близости, да что там — даже поцелуев — так и не случилось. А продолжались эти платонические отношения между двумя людьми 37 лет... целый год. «Я сгорала от желания, когда мы были рядом, но почему-то не могла применять те приемы женского кокетства, которыми пользовалась раньше, я просто отводила глаза, а чтобы скрыть свое смущение, неосознанно вела себя по-дружески. А что мне еще оставалось?...»
На этот раз между ними все-таки состоялся разговор: на игривое предложение секса, на которое Лена наконец решилась, мужчина недоумевающе признался, что он никогда не планировал заниматься с ней сексом. А позже рассказал, что страдает от неразделенной любви. Все это время она была для него хорошей поддержкой, стала самым близким человеком — настоящим другом. Можете представить, в каком шоке была влюбленная в него Лена.
Наша героиня признается, что устала от разочарований. Она уже запуталась, чего хочет. Но ей смертельно надоело быть одной. И страшно: а вдруг теперь так будет всегда?!
«Внимание всем льстит — на чужие эмоции западаешь. Она давала им восхищение, поэтому они и общались, не могли себе отказать в новой дозе этих приятных эмоций. Даже не каждый сексуальный партнер дает столько энергии, сколько предоставляет восхищающийся человек. Мужчина может иметь секс с одной женщиной, а эмоции добирать от другой. Почему они не дополняли это сексом? Тут два варианта: либо она действительно не позволяла своему телу дать мужчине сигнал, поэтому те теряли к ней сексуальный интерес. Либо она сама вовсе не хотела секса. Возможно, и ей достаточно было именно этого накала страстей от недосказанности. А секс —это уже переход на более приземленный уровень отношений. В целом сложилось впечатление, что героиня действительно не хочет отношений. Ей 37 лет, а в ее запросе не звучит брак — только «страстный роман». Но страсти-то у нее есть, только без секса. К следующей стадии ей переходить страшно, потому что за этим могут последовать отношения, а отношения — это в большей степени рутина, а не буря эмоций. Рутина же для нее скучна. Совет тут может быть только один — для начала нужно разобраться в своих желаниях, конкретизировать их».
Текст: Александра Кузнецова
Фото: Shutterstock