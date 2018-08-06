Реальная история: «Мне 37, поклонников много, но уже несколько лет не было секса»

Лене 37 лет, она творческий человек, преподаватель вокала в собственной студии. И сейчас ее постигло очередное разочарование: ей понравился мужчина, они начали плотно общаться, и она (снова) думала, что вот оно, наконец. Но активных действий от него так и не дождалась. «Ну где я снова совершила ошибку», — сокрушается она уже в который раз. У женщины много поклонников, и судя по ее инстаграму — столько же любовных романов. Но на самом деле все романы начинаются там же, где и заканчиваются — у нее в голове. А их «участники»-мужчины, как каждый раз выясняется, «ничего такого не имели ввиду» и «просто дружат» с интересной творческой натурой.

10 лет «семейной жизни»

Строго говоря, к 37 годам серьезные отношения у Лены были только однажды. Длились они 10 лет и закончились 6 лет назад. Миша был милым парнем, мягким и податливым. Однако жениться не спешил. А потом потерял работу и, сидя дома, отказывался от новых предложений. «Миша меня ограничивал, я чувствовала, как будто мне подрезали крылья. Кроме того он не хотел развиваться. Прошло 6 лет, а он так и не поменял работу — амбиций не появилось».

«Я сломала его и бросила», — с чувством вины признается Лена, поясняя, что ей нужен сильный мужчина. Правда, девушка высказывает сомнение, согласится ли она со своим строптивым характером подчиниться сильному. Вряд ли. От Миши Лена ушла, сказав, что полюбила другого.