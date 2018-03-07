Первая любовь и самое большое разочарование

В принципе, моя жизнь практически ничем не отличалась от судьбы других девушек, если бы не одно «но». Я окончила школу и успешно поступила в институт. И именно тут я встретила, как мне тогда казалось, любовь всей моей жизни. Игорь, так звали моего избранника, всячески ухаживал за мной и демонстрировал, что я ему небезразлична. Его слова мне казались такими искренними, что я сдалась и стала встречаться с этим красавцем.

Первый год все было отлично. А потом начались трудности. Игорь уговорил меня взять кредит в банке, как он объяснил, на развитие нашего с ним бизнеса, чтобы мы могли поскорее пожениться и зажить счастливой жизнью. Однако практически сразу же после того, как я передала крупную сумму денег моему избраннику, он просто исчез. На телефонные звонки не отвечал, с квартиры, которую снимал отдельно от родителей, съехал, и даже его родственники не понимали, куда мог подеваться их ненаглядный Игорь. Я даже представить себе не могла, что он мог меня предать. Мне казалось, что с моим любимым человеком что-то случилось, что ему самому нужна помощь. Но затем начались звонки из банка с просьбой вернуть долг, судебные приставы и прочие разбирательства… Мне нельзя было пройти по улицам, не наткнувшись на знакомых, которые сочувственно вздыхали и давали бестолковые советы.

Так продолжалось некоторое время, пока один общий с Игорем знакомый как-то случайно не обмолвился, что мой благоверный давно уехал куда-то в Москву, где у него уже другая жизнь и… семья. Проплакав всю ночь, я решила срочно изменить свою жизнь, а точнее попытаться собрать по кусочкам то, что от нее осталось. И наутро я стояла в зале ожидания, всматриваясь в электронное табло, боясь пропустить посадку на свой рейс… Я решила начать все сначала.