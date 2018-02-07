Если перед вами закрывается одна дверь, то непременно где-то рядом откроется другая. Теперь я это уж точно знаю. Главное — внимательно смотреть по сторонам и не упустить этот важный момент.

Начался 2008 год. И пока страна задыхалась от кризиса и безработицы, а модницы пытались придумать сотую вариацию ношения старых нарядов, я переживала личную драму. Рабоче-романтическую, как я ее нарекла. Мало того что повсеместно сокращали отделы и выпроваживали сотрудников без выходного пособия и прочих выплат, так меня еще в это время угораздило влюбиться. И не в кого-нибудь, а в собственного генерального директора. Вот это масштабы, я понимаю! И пока он ухмылялся, проходя мимо меня и слушая мои реплики, когда я, захлебываясь от восторга, рассказывала о нем подруге, я с ужасом думала о том, что наверняка буду следующей, ведь компания еле-еле держится на плаву и сокращает активы. Но больше всего меня расстраивало, что в таком случае я не смогу больше видеть его, и с этим нужно было что-то делать. Удивительно, но мысль о том, что нужно платить за съемную квартиру, которую можно потерять в случае сокращения, как-то не приходила мне в голову, видимо, инстинкт самосохранения в тот момент не сработал. А зря.

Я стала работать усерднее и старалась как можно чаще попадаться ему на глаза. Во-первых, чтобы показать, что я незаменимый работник, а во-вторых, ну должен же он был когда-нибудь сдаться под натиском моих чар. Он и сдался, но не сразу. «Прости, но у меня принцип не заводить романы с сотрудницами», — пытаясь унять учащенное сердцебиение, выдыхал он. «А кто говорит о романе?», — я кокетливо переводила взгляд на его руку, где, на мое счастье, не красовалось обручальное кольцо. Удивительно, но увольнения не последовало. Ни в этот день, ни через месяц. Напротив, он был более чем вежлив и старался не нагружать лишней работой. А я расцветала и прибегала в офис раньше других, лишь бы подготовить очередной отчет и услышать порцию похвалы. Генеральный, видя такое рвение к работе, лишь умилялся, и казалось, он потихоньку влюбляется. Вроде бы все шло именно так, как и должно. «Зайди ко мне на минутку», — телефонный звонок от директора заставил меня нервничать. Зачем я понадобилась ему прямо сейчас? «Ты знаешь, я принял решение. Тебе стоит поискать другое место», — хриплым голосом он протянул мне бланк заявления. Стараясь не разрыдаться прямо при нем, я поплелась собирать свои вещи и получать расчет. Это было нечестно и до неприличия обидно. Воздушные замки, белое платье и трое очаровательных малышей, которых я уже нарисовала в своим самых смелых мечтах, безнадежно канули в Лету: «За что он так со мной?». Несколько месяцев безуспешного поиска работы давали о себе знать. Практически в отчаянии я пыталась собрать свою жизнь по кусочкам и цеплялась за любую возможность. Хозяйка съемной квартиры была на редкость пунктуальна, и ее не волновали мои трудности. Да и кого бы они могли волновать, кроме меня? Перебрав всевозможные варианты от руководящего состава до рядового сотрудника, я остановилась на небольшой фирме и решила начать все с нуля. Строить карьеру заново.

Шел 2016 год. Отправив мужа в очередную командировку, я с горечью подумала о том, что за шесть лет брака у нас так и не появились дети и общие увлечения. По сути, мы просто два отдельных человека, вынужденных обитать в одной квартире. Но так ведь не может продолжаться дальше. Придется разобраться и с этим. Ведь помимо того, что мне приходится руководить крупной компанией, мне необходимо еще и соблюдать интересы семьи. Семьи ли? Но все это потом. Сначала работа и переговоры с важными партнерами. Это сейчас в приоритете. «А ты ничуть не изменилась», — этот голос, который я вспоминала все то время, пока бегала с одного собеседования на другое, заставил меня вздрогнуть. Я подняла глаза и увидела его. От удивления и обиды (вдруг вспомнила, как он указал мне на дверь в свое время) я даже не смогла выдавить «Привет!», просто молча смотрела на него, не понимая, что, собственно, он тут делает. «Мы сегодня с вами должны подписать контракт, я для этого и приехал». Желание уйти с гордо поднятой головой преобладало, но огромным усилием воли я заставила себя остаться. Ведь работа превыше всего. Сколько раз я потом говорила себе спасибо за то, что не психанула и выслушала человека. Возможно, самого важного человека в моей жизни.