«Мы вели холодную войну и делили квадратные метры»: реальная история невестки о жизни со свекровью

Притирки и придирки

С Владом мы познакомились еще на первом курсе института и как-то сразу потянулись друг к другу. Конфетно-букетный период быстро перетек в серьезные отношения и вот я уже в качестве законной жены переступила порог его квартиры. Но хоть мужа я обожала, однако оказалась совершенно не готова к тому, что мне придется делить жилплощадь с его мамой. «Малыш, ну что ты переживаешь, ведь это лишь на несколько месяцев», - уговаривал меня муж, намекая, что молодой семье в принципе не помещает помощь со стороны: «Вот мы с тобой оба работаем, заниматься бытом нам совершенно некогда, а мама и приготовит, и квартиру уберет. Разве это так плохо?». Я, надо отметить, абсолютно не разделяла мнение благоверного. Для меня как раз отсутствие какого-либо тотального контроля способно сплотить молодую семью и укрепить отношения. Мне совершенно не нравилось присутствие постороннего человека в квартире, да еще и однокомнатной. «Как только встанем на ноги, сразу же берем ипотеку!», -успокаивала я себя и старалась как можно реже попадаться на глаза свекрови.

Стоит отметить, что Анастасия Олеговна была исключительно милой женщиной во время наших только зарождающихся отношений, но стала совершенно невыносимой родственницей, как только в паспорте ее дорогого сына появился штамп о заключении брака. Помню, как она встречала нас из ЗАГСа – упрямо поджав губы и даже не поздравив молодых, моя свекровь демонстративно закрылась в своей комнате и не реагировала на наши просьбы.

И с того самого периода у нас с Анастасией Олеговной происходит холодная война. Нет, моя свекровь не нападает на меня открыто, но старается сделать что-то исподтишка, чтобы показать моему супругу, кого он собственно взял в жены. Например, ей не доставит труда испортить мои блюда и накормить сына своей стряпней, подчеркнув, что я никудышная хозяйка, испачкать свежевыглаженные рубашки и заранее приготовленные джемперы, поэтому мужу приходится срочно искать другую одежду, спрятать ключи от квартиры или машины, в результате чего мы тратим уйму времени и постоянно опаздываем… Я в свою очередь мягко намекаю супругу, что пора бы задуматься о своих квадратных метрах и освободить квартиру его мамы – может в этом случае она станет более благосклонной ко мне?