«Мы вели холодную войну и делили квадратные метры»: реальная история невестки о жизни со свекровью

Притирки и придирки
С Владом мы познакомились еще на первом курсе института и как-то сразу потянулись друг к другу. Конфетно-букетный период быстро перетек в серьезные отношения и вот я уже в качестве законной жены переступила порог его квартиры. Но хоть мужа я обожала, однако оказалась совершенно не готова к тому, что мне придется делить жилплощадь с его мамой. «Малыш, ну что ты переживаешь, ведь это лишь на несколько месяцев», - уговаривал меня муж, намекая, что молодой семье в принципе не помещает помощь со стороны: «Вот мы с тобой оба работаем, заниматься бытом нам совершенно некогда, а мама и приготовит, и квартиру уберет. Разве это так плохо?». Я, надо отметить, абсолютно не разделяла мнение благоверного. Для меня как раз отсутствие какого-либо тотального контроля способно сплотить молодую семью и укрепить отношения. Мне совершенно не нравилось присутствие постороннего человека в квартире, да еще и однокомнатной. «Как только встанем на ноги, сразу же берем ипотеку!», -успокаивала я себя и старалась как можно реже попадаться на глаза свекрови.
Стоит отметить, что Анастасия Олеговна была исключительно милой женщиной во время наших только зарождающихся отношений, но стала совершенно невыносимой родственницей, как только в паспорте ее дорогого сына появился штамп о заключении брака. Помню, как она встречала нас из ЗАГСа – упрямо поджав губы и даже не поздравив молодых, моя свекровь демонстративно закрылась в своей комнате и не реагировала на наши просьбы.
И с того самого периода у нас с Анастасией Олеговной происходит холодная война. Нет, моя свекровь не нападает на меня открыто, но старается сделать что-то исподтишка, чтобы показать моему супругу, кого он собственно взял в жены. Например, ей не доставит труда испортить мои блюда и накормить сына своей стряпней, подчеркнув, что я никудышная хозяйка, испачкать свежевыглаженные рубашки и заранее приготовленные джемперы, поэтому мужу приходится срочно искать другую одежду, спрятать ключи от квартиры или машины, в результате чего мы тратим уйму времени и постоянно опаздываем… Я в свою очередь мягко намекаю супругу, что пора бы задуматься о своих квадратных метрах и освободить квартиру его мамы – может в этом случае она станет более благосклонной ко мне?
Сначала финансовая независимость - потом ребенок
Казалось, что Влад прислушивается ко мне и действительно готов съехать от своей мамы и даже задумался о детях. Но, это было лишь мое мнение. Свекровь, смекнув, что мы планируем обзавестись своей наследниками, даже не спросив ее согласия, начала предпринимать активные действия. Сначала она проводила душещипательные беседы со своим сыном на тему, что хорошо бы мы повременили, да и она не чувствует в себе силы воспитывать внуков. «Ты пойми, я уже не так молода, да и вы пока не можете похвастаться финансовой независимостью. Ну куда вам сейчас детей рожать?». Муж переметнулся на сторону своей мамы и настоял на том, чтобы мы пока жили все вместе и откладывали деньги на нашу будущую квартиру. «Любимая, пойми, мама права. Ну куда нам сейчас рожать ребенка или съезжать на съемную квартиру? Да и ипотека нам пока не по карману. Давай немного подождем и накопим побольше денег. Я обижалась и завистливо смотрела на своих подруг – те, даже не имея внушительный счет в банке, умудрялись выскочить замуж, родить детей, взять ипотеку и жить счастливо со своим семейством. Ну почему у меня не так?
Мои родители, увидев мои переживания, пообещали помочь с покупкой квартиры, но поставили условие – мы с супругом должны накопить половину стоимости, а остальное они добавят. Пообещать легко, но вот выполнить… У нас ушло около пяти лет, чтобы собрать нужную сумму. Мне приходилось откладывать каждую копейку и терпеть придирки свекрови, лишь бы ускорить исполнение заветной мечты. Если честно, я уже даже не верила, что все это однажды случится. Однако стиснув зубы я продолжала экономить буквально на всем и надеяться, что у нас все наладится.