«После сокращения муж стал деградировать на диване»: реальная история отчаявшейся женщины

— Я должна с тобой поговорить, — начинаю бодро, но спотыкаюсь. Хотя речь отрепетирована сто раз. В девяносто девятой редакции она уже не звучала, как вопль отчаяния, декларация прав женщин на работающего мужа или ультиматум «если не прекратишь валяться на диване, я тоже все брошу, наша жизнь остановится». Должно уже прозвучать уверенное желание вернуться к нормальной жизни. В которой все работают, в свободное время отдыхают. Не делят обязанности на «один все, а другой не хочет». Жизнь не перечеркивается как неудавшаяся и опостылевшая.

Изготовители диванов даже не представляют, что делают. Диван Люкс — крепость и трибуна.

С его появлением в доме муж изменился до неузнаваемости. Семь лет брака не произвели на него такого впечатления, как продукт мебельной промышленности.

Антон буквально нашел себя в мягких изгибах смоленского произведения. Спокойный и уравновешенный с тех пор, как перестал искать работу. Забросил спорт, диеты, книги. Домашние дела забыл напрочь. Они и раньше волновали его не слишком.

До «службы на диване… его сократили на работе в связи со слиянием банков. За десять лет работы он считался грамотным специалистом. В тридцать восемь лет карьера остановилась. Предложили меньшую должность с той же зарплатой. Это возмутило мужа бесконечно. Он отказался от унизительного положения и лег. Илья Муромец наоборот.